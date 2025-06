Sascha Josewski: Der Ruf eines neuen Bewusstseins - Vom Inner Momentum zur globalen Bühne der Vereinten Nationen

Sascha Josewski gehört zu den führenden Experten für Inner Momentum in der DACH-Region. Mit seinem einzigartigen Programm "Awakening in Love" enthüllt er die Geheimnisse einer erfüllten Partnerschaft und zeigt, dass eine glückliche Beziehung kein Zufallsprodukt ist. "Erfüllte Beziehungen sind die Grundlage für ein glückliches Leben - sie erfordern Hingabe und das richtige Handwerk", sagt Josewski.

Er versteht es, Männer und Frauen zu inspirieren und zu motivieren, die Kommunikations- und Beziehungskompetenzen zu entwickeln, die notwendig sind, um eine wahrhaftige und erfüllte Partnerschaft zu leben.

Die zentrale Botschaft: Beziehung als Kern des Lebens

In seinem Programm "Awakening in Love" geht es um die zentrale Botschaft: "Das Leben dreht sich um Beziehungen." Jeder möchte in guten und erfüllenden Beziehungen leben - sei es in der Partnerschaft, der Familie, zu Kindern, Freunden, Nachbarn oder den Kollegen. Doch gerade diese Beziehungen sind oft die Quelle von tiefem Schmerz. "Die Menschen haben viel mehr Einfluss auf ihr Glück in von Liebe und Wahrhaftigkeit geprägten Partnerschaften, als sie vielleicht ahnen", sagt Josewski. Er vermittelt die wenigen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Beziehungen zu anderen dauerhaft positiv zu gestalten. Besonders wichtig ist ihm der Punkt, dass der Beginn von erfüllten Beziehungen immer mit der wichtigsten Beziehung beginnt - der zu DIR SELBST.

Spiritualität und Fülle in Beziehungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt seines Programms ist, wie er Leadern und Paaren der neuen Zeit zeigt, dass sich Spiritualität mit Fülle auf allen Ebenen verbinden lässt - sowohl im Business als auch in der Partnerschaft. "Es gibt kein Entweder-Oder. Wir können in allen Lebensbereichen Fülle erleben, wenn wir die Verbindung suchen", so Josewski. Er zeigt Wege auf, wie Menschen ein "UND" aus allem machen können und sich niemals wieder für entweder/oder entscheiden müssen.

Josewski betont, dass Frauen die Fähigkeit innewohnt - sei es beispielsweise durch respektvolle und liebevolle Zuwendung oder durch wahrhaftiges und aktives Zuhören - ihre Männer an ihre ureigenste Rolle des "Beschützers" zu erinnern. "Männer, die lernen, die Verschiedenheit ihrer Partnerinnen zu verstehen und zu schätzen, halten den Schlüssel zu einer erfolgreichen Beziehung in den Händen", erklärt er. Auf diese Weise entsteht der Tanz zwischen männlicher und weiblicher Energie.

Bewusstseinsfrage und globale Relevanz

In seinem Programm kombiniert er praktische Checklisten und inspirierende Wahrheiten der universellen Gesetze, die als wertvolle Begleiter für jede Partnerschaft gedacht sind. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Bewusstsein: "Wie gehen wir miteinander um?", so Josewski. Diese Fragestellung ist nicht nur für Paare, sondern auch für das globale Miteinander von Bedeutung, insbesondere in Krisenzeiten.

Ein herausragender Moment: Sascha Josewski's Stimme bei der im UN Hauptquartier in Wien

Ein herausragender Moment in Josewski's Karriere war seine Einladung und sein Redebeitrag zum internationalen Tag des Bewusstseins - auf höchstem diplomatischem Parkett - am 2. April 2025 im UN-Hauptquartier in Wien. Dort nimmt er zusammen mit UN-Botschaftern, Staatsführern und Vertretern aus nahezu 50 Ländern an mehreren bedeutenden Veranstaltungen teil, die unter dem Motto "Die Stimme im Innern erwecken: Vom Nachdenken zum Handeln in Zeiten der Krise" stehen. Diese Zusammenkunft, bei der die Rolle von Gewissen und Hoffnung in der Förderung von Frieden und globaler Solidarität hervorgehoben wird, zeigt den sozialen und spirituellen Einfluss, den Josewski und seine Lehren auf internationaler Ebene haben.

Gala-Dinner und der Internationale Tag des Bewusstseins

Zusammen mit diesen angesehenen Persönlichkeiten nimmt Josewski an einem Gala-Dinner teil, das den 6. Internationalen Tag des Gewissens feiert. Die Veranstaltungen werden von der Föderation für Weltfrieden und Liebe (FOWPAL) organisiert und zielen darauf ab, einen internationalen Konsens über die Bedeutung von innerer Weisheit und Zusammenarbeit zu fördern. Über 100 hochrangige Gäste aus verschiedenen Teilen der Welt sind anwesend, um ihre Visionen für Frieden und Hoffnung zu teilen.

Ein Höhepunkt ist die Zeremonie zum Läuten der Weltfriedensglocke, bei der mehrere Botschafter aus den Vereinten Nationen ihre Friedenswünsche äußern. Josewski trägt mit seiner Expertise und seinem Engagement dazu bei, ein Bewusstsein für die Werte von Liebe, Gewissen und Hoffnung in die globalen Diskussionen einzubringen. Der Internationale Tag der Hoffnung, der erstmals am 12. Juli 2025 gefeiert wird, soll als Zeichen des Neuanfangs für die Menschheit dienen. In einer Zeit, die von Krisen geprägt ist, setzt sich Josewski dafür ein, dass alle Menschen auf der Welt durch bewusstes Handeln eine bessere Zukunft gestalten können.

Ein neues Bewusstsein für eine neue Welt

Sascha Josewski hat mit seinem Ansatz, Liebe und Selbstverständnis zu verbinden, nicht nur das Potenzial, Beziehungen zu revolutionieren, sondern auch eine tiefere gesellschaftliche Veränderung in Gang zu setzen. "Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Welt, in der Erfolg und Seele, Mann und Frau, Liebe und Leadership keine Gegensätze mehr sind - sondern Einheit", erklärt Josewski.

In Vorbereitung auf die bevorstehenden internationalen Veranstaltungen wird klar, dass Josewski eine entscheidende Stimme im globalen Dialog über innere Werte und zwischenmenschliche Beziehungen ist. Und während sich die Welt im Wandel befindet, steht eines fest: "Ich bin hier, um eine Botschaft des Herzens zu verbreiten. Diese Stimme bleibt, weil sie authentisch ist." Sascha Josewski ist mehr als ein Experte - er ist ein Wegbereiter für eine bessere Zukunft.

