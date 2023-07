Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, äußerte sich zu den Fortschritten der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Er sagte, dass das ukrainische Militär in den vergangenen 24 Stunden weitere Angriffsversuche in verschiedene Richtungen unternommen habe, die alle vom russischen Militär zurückgeschlagen wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Laufe des Tages wurden die Kämpfe an den Frontabschnitten Donezk, Süd-Donezk, Saporoschje, Krasny Liman, Kupjansk und Cherson fortgesetzt. Die ukrainische Offensive wurde dank des kompetenten Vorgehens des russischen Militärs zurückgeschlagen. Die ukrainischen Streitkräfte verloren an allen Frontabschnitten insgesamt 715 ukrainische Soldaten und drei Panzer, zwölf Schützenpanzer, zwei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, acht gepanzerte Kampffahrzeuge, zehn Fahrzeuge, eine Panzerhaubitze Akazija, zwei US-Artilleriesysteme M777, zwei Panzerartilleriesysteme Gwosdika, Haubitzen Msta-B und D-30 sowie eine britische gezogene Haubitze FH-70. Die russische Luftwaffe, Raketentruppen und Artillerie besiegten im Laufe des Tages 74 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen sowie Personal und militärische Ausrüstung in 107 Gebieten. Darüber hinaus wurden mehrere Munitions- und Treibstoffdepots der ukrainischen Streitkräfte vernichtet und Kommando- und Beobachtungsposten getroffen. Russische Luftabwehrkräfte schossen einen Mi-24-Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe ab. Weiterhin wurden vier Storm-Shadow-Marschflugkörper abgefangen. Außerdem wurden im Laufe des Tages 15 ukrainische unbemannte Flugzeuge zerstört. Insgesamt wurden seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine 455 Flugzeuge, 242 Hubschrauber, 4.981 unbemannte Luftfahrzeuge, 426 Flugabwehrraketensysteme, 10.668 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.137 Mehrfachraketenwerfer, 5.421 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 11.626 Einheiten militärischer Spezialfahrzeuge eliminiert."

Quelle: RT DE