Gefährliche Pläne: WHO will Freiheiten und Menschenrechte abschaffen

Die WHO ändert die Spielregeln: Sie will künftig die gesamte Macht in Gesundheitskrisen ausüben! Mit dem neuen Pandemievertrag ruft die Weltgesundheitsorganisation einen Notstand aus – und sie diktiert gleichzeitig die Regeln. Die Nationalstaaten geben alle Befugnisse an die WHO ab, die dann Ausnahmegesetze und Impfpflichten global durchsetzen wird. Menschenrechte und Grundfreiheiten werden abgeschafft. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Dabei kenne bereits jetzt jeder jemanden, „der eine Impf-Nebenwirkung hat, der Probleme nach der Impfung hat oder der nach der Impfung gestorben ist“, führt der Mediziner Dr. Hannes Strasser aus.

Kruse: „Es geht buchstäblich um Leben und Tod“ „Wir haben eine erdrückende Evidenz, dass diese Impfung massive Schäden anrichtet“, berichtet der Mediziner Prof. Dr. Andreas Sönnichsen. Hochkarätige Gäste: AUF1-Abend zu WHO-Plänen und Corona-Aufarbeitung am 11. Mai

Kruse: „Wir werden noch mehr solcher Ausnahmezustände haben“ Die Demokratie werde beseitigt, wenn die gefährlichen Pläne der WHO umgesetzt werden, ist NRAbg. Mag. Gerald Hauser überzeugt. Ausnahmezustände und das – willkürlich begründete – Einsperren von Menschen sollen bald zum „neuen Normal“ gehören. Neue Informations-Kontrolle soll kommen Die WHO werde „dann zum globalen Regulator und am Schluss gibt es eine wesentlich neue Kompetenz, die überaus gefährlich und dynamisch ist – die Informations-Kontrolle“, berichtet Juristin und WHO-Expertin Dr. Silvia Behrendt. „Sie wollen die Informationen und die tatsächlichen Anliegen der Leute mithören, was sie auch machen. Das heißt Social Listening (‚digitales Zuhören‘), und dadurch steuern sie die gesamte Pandemie“, führt sie aus. WHO will Menschenrechte und Freiheiten streichen Außerdem soll in den geplanten Internationalen Gesundheitsvorschriften der Passus gestrichen werden, dass „die Durchführung dieser Regeln unter uneingeschränkter Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten von Personen“ erfolge. Menschenrechte und Freiheiten sollen damit gestrichen werden – wie auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit im geänderten deutschen Infektionsschutzgesetz bereits aufgehoben wurde. Dieses erlaubt nun übertragbare Impfstoffe von Mensch zu Mensch – ohne deren Wissen. „Sowas haben wir noch nie erlebt – noch nie“, resümiert Dr. Sönnichsen.

Was können wir gegen die gefährlichen WHO-Pläne tun? – Vortragsabend am 11. Mai! Welche Gefahren die neuen WHO-Pläne bergen und was wir dagegen tun können, erklären die fünf hochkarätigen Experten beim großen AUF1-Vortragsabend am Donnerstag, den 11. Mai um 19 Uhr in Oberösterreich. Mit dabei: Mediziner Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Juristin Dr. Silvia Behrendt, Rechtsanwalt Philipp Kruse sowie die beiden Bestseller-Autoren Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser Lassen Sie sich diese spannende Veranstaltung nicht entgehen! Karten sind noch hier erhältlich" Quelle: AUF1.info