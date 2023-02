"Völlig irrelevant, was der denkt" – Ungarn lässt sich von US-Kritik nicht einschüchtern

Inmitten einer wachsenden diplomatischen Kluft zwischen den USA und dem mitteleuropäischen Land beschuldigte der ungarische Außenminister Peter Szijjártó am Donnerstag den US-Botschafter in Budapest, sich in die inneren Angelegenheiten Ungarns einmischen zu wollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Niemand kann uns von außen vorschreiben, wie wir zu leben haben, daher ist es uninteressant, was ein Bürger eines anderen Landes – und sei es ein Botschafter – über die innenpolitischen Prozesse in Ungarn denkt.", so Szijjártó. " Quelle: RT DE