Mehrere Drohnen der ukrainischen Armee wurden über der Stadt Dschankoi auf der Halbinsel Krim abgeschossenen. Diese zielten auf zivile Objekte in der Stadt und waren neben Sprengstoff auch mit Schrapnellen gespickt. Dies teilt Oleg Krjutschkow, der Berater des Krim-Oberhauptes, auf Telegram mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schreibt: "Alle Drohnen zielten auf zivile Objekte. Eine Drohne wurde über dem Technikkolleg von Dschankoi abgeschossen und stürzte zwischen dem Lehrgebäude und dem Studentenwohnheim ab. In der Nähe befinden sich keine militärischen Objekte. Die anderen wurden über Wohngebieten abgeschossen. Neben Sprengstoff enthielten sie jeweils auch Schrapnellen."

Krjutschkow vermutet, mit diesem Angriff habe sich Kiew an den Bewohnern der Halbinsel für ihre Entscheidung zur Rückkehr nach Russland rächen wollen.

In einem separaten Posting dementiert Krjutschkow Gerüchte über Schäden an der Eisenbahninfrastruktur auf der Halbinsel.

Krim-Chef Sergei Aksjonow erklärte am Montagabend, dass das Luftabwehrsystem nahe Dschankoi zum Einsatz kam, wobei eine Person verletzt worden sei. Igor Iwin, der Leiter der Stadtverwaltung, gab an, dass das Leben des Verletzten außer Gefahr sei. Mehrere Einrichtungen und Stromnetze in der Stadt beschädigt seien worden.

Der Telegram-Kanal Colonelcassad berichtet, dass eine der mit Sprengstoff gespickten Drohnen auf einen Laden abgestürzt sei. Er veröffentlichte ein Video, in dem ein brennendes einstöckiges Gebäude zu sehen ist. Das Schrapnell der Drohne soll außerdem Pkw, die in der Nähe geparkt waren, beschädigt haben."

Ukrainische Einheiten nehmen Ortschaften in Donezker Volksrepublik unter Beschuss

Ukrainische Einheiten setzen den Beschuss der Ortschaften in der Volksrepublik Donezk seit dem frühen Morgen fort, berichtet die Vertretung der Donezker Volksrepublik beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen. Um 5:00 Uhr MEZ beschießen ukrainische Einheiten die Ortschaft Gorlowka. Dabei wurde drei Geschosse im NATO-Kaliber 155 Millimeter abgefeuert. Später folgte der Beschuss von der Stadt Donezk. Um 8:15 Uhr wurden drei Geschosse im Kaliber 155 Millimeter eingesetzt. Um 8:45 folgten vier weitere. Um 8:50 Uhr griffen ukrainische Einheiten die Ortschaft Makejewka mit Artillerie in NATO-Kaliber an. "

Quelle: RT DE