Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden unternahmen Streitkräfte der Ukraine Angriffsversuche in Richtung Donezk und Krasny Liman. Die Einheiten des russischen Truppenverbands Süd wehrten sechs ukrainische Angriffe in Richtung Donezk ab. Die Verluste der Ukraine beliefen sich auf mehr als 160 Kämpfer. Es wurden ein Panzer, zwei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Krab aus polnischer Produktion, eine britische FH-70-Haubitze und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Krasny Liman haben Kräfte des Truppenverbands Mitte fünf ukrainische Attacken zurückgeschlagen. Dabei wurden bis zu 195 Kämpfer getötet sowie vier Infanterie-Kampffahrzeuge, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pick-ups, zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika und auch Haubitzen vom Typ D-20 und D-230 zerstört. Bei Kämpfen in Richtungen Süddonezk und Saporoschje hat die ukrainische Armee bis zu 120 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem M777 aus US-Produktion und eine Gwosdika-Selbstfahrlafette verloren. Nahe der Ortschaft Mirnoje im Gebiet Saporoschje wurden Aktivitäten einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe unterbunden. Am Frontabschnitt Kupjansk wurden bis zu 95 ukrainische Militärs getötet und zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pick-ups und ein französisches selbstfahrendes Artilleriesystem des Typs Cezar außer Gefecht gesetzt. Die Gesamtverluste der Ukraine in Richtung Cherson beliefen sich auf bis zu 45 Soldaten sowie zwei Fahrzeuge und zwei Haubitzen D-20. In der Nähe der Ortschaft Smijewka im Gebiet Cherson wurde ein Waffendepot vernichtet. Von operativ-taktischen Luft-, Raketen- und Artillerieangriffen der russischen Truppenverbände waren binnen 24 Stunden 102 ukrainische Artillerieeinheiten in ihren Gefechtsstellungen sowie gegnerische Kräfte und deren Ausrüstung in 137 Standorten betroffen. In der Nähe des Dorfes Dserschinsk in der Volksrepublik Donezk wurde ein Fernmeldezentrum der 24. Mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte getroffen. Außerdem hat die russische Armee entlang der Front insgesamt 35 Drohnen zerstört. Die Luftverteidigung fing eine Rakete eines Mehrfachwerfers HIMARS ab." Quelle: RT DE