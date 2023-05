In Richtung Kupjansk wurden ukrainische Einheiten in der Nähe der Ortschaften Moltschanowo, Sagoruikowka und Tabajewka im Gebiet Charkow getroffen. Fünf ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden bei Perschotrawnewoje, Timkowka, Sinkowka im Gebiet Charkow und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk zerschlagen. Kiew erlitt Verluste von bis zu 85 Soldaten, zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, zwei Fahrzeugen und einer Selbstfahrlafette vom Typ Akazija. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt bei Krasny Liman griff die russische Armee ukrainische Truppen bei Newskoje und Tscherwonopopowka in der Volksrepublik Lugansk sowie Jampolowka und Serebrjanka in der Volksrepublik Donezk an. Die Aktivitäten von zwei ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in den Gegenden Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk und Grigorowka in der Volksrepublik Donezk unterdrückt. Im Laufe des Tages wurden an diesem Abschnitt mehr als 60 ukrainische Soldaten getötet, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört. Darüber hinaus wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Nowogorowka in der Volksrepublik Lugansk zerstört.

Die Befreiung der Stadt Artjomowsk wurde durch die Offensivaktionen der Wagner-Sturmtruppen mit Unterstützung der russischen Artillerie- und der Luftstreitkräfte im taktischen Gebiet Artjomowsk abgeschlossen.

Russlands Arme traf ukrainische Einheiten in der Nähe der Siedlungen Kostantinowka, Bogdanowka und Krasnoje in der Donezker Volksrepublik.

Darüber hinaus wurden eine Straßenbrücke in der Nähe des Dorfes Krasnoje, über die Verstärkung der ukrainischen Streitkräfte nach Artjomowsk transportiert wurde, sowie ein ukrainisches Munitionsdepot zerstört.

An diesem Frontabschnitt verlor Kiew binnen 24 Stunden bis zu 100 Soldaten und Söldner, einen Panzer, einen Schützenpanzer, fünf Pick-ups, zwei Selbstfahrlafetten der Typen Krab und Gwosdika. Außerdem wurde in der Nähe des Dorfes Kalinina in der Volksrepublik Donezk eine AN/TPQ-50-Radarstation zerstört.

In Richtung Donezk wurden mehr als 120 ukrainische Soldaten getötet, ein Panzer, zwei Schützenpanzer, sieben Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M777, eine Panzerhaubitze vom Typ M109, Haubitzen der Typen D-20 und D-30 sowie ein Boden-Luft-Raketensystem vom Typ S-300 zerstört. Ein Munitionsdepot der 67. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe der Ortschaft Kramatorsk in der Donezker Volksrepublik vernichtet.

In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje griffen russische Kräfte ukrainische Truppen in der Nähe der Siedlungen Ugledar in der Volksrepublik Donezk, Nowodanilowka, Tscherwonoje, Nowodarowka und Nesterjanka im Gebiet Saporoschje an.

Drei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden in der Nähe der Ortschaften Sladkoje, Wladimirowka in der Volksrepublik Donezk und Lewadnoje in der Region Saporoschje zerschlagen.

Die ukrainischen Verluste in diesen Gebieten beliefen sich auf bis zu 50 Soldaten, einen Schützenpanzer, zwei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M777 und eine Haubitze vom Typ Msta-B.

Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde in der Nähe von Gulaipole, Gebiet Saporoschje, zerstört.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 15 ukrainische Soldaten getötet, sechs Fahrzeuge und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija zerstört. Außerdem wurde ein Munitionsdepot in der Nähe von Stanislaw, Region Cherson, zerstört.

Darüber hinaus wurden binnen 24 Stunden entlang der gesamten Front 15 HIMARS- und Uragan-Mehrfachraketenwerfergeschosse und Storm Shadow-Marschflugkörper abgefangen und neun Drohnen abgeschossen."

