Der russische Botschafter in Tel Aviv bezeichnete die israelisch-russischen Beziehungen als "freundlich", warnte jedoch, dass eine Entscheidung Israels, die Ukraine zu bewaffnen, von Moskau als "unfreundlich" betrachtet würde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Botschafter in Tel Aviv, Anatoli Wiktorow, versuchte am Donnerstag, die wachsenden israelischen Bedenken hinsichtlich der Zusammenarbeit Moskaus mit Teheran nach dem mutmaßlichen Erwerb und Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine zu zerstreuen.

"Russland spielt nicht gegen Israel, und ich möchte bestätigen, dass wir die legitimen Sicherheitsbedenken Israels voll und ganz berücksichtigen", antwortete Wiktorow auf die Frage nach den Drohnen aus der iranischen Produktion in einem Interview mit Kan News. Sowohl Russland als auch Iran haben den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine bestritten. Israel, die USA und die Ukraine haben jedoch behauptet, dass sie "genügend Beweise" für deren Einsatz in der Ukraine hätten.

Auf die Frage, ob Israel befürchten müsse, dass Moskau Iran bei der Beschaffung einer "Atomwaffe" unterstützen werde, wie der ukrainische Präsident Selenski kürzlich behauptete, antwortete der russische Entsandte, Selenski erzähle "viele lächerliche Dinge", wobei Wiktorow den Vorwurf zurückwies. Der ukrainische Präsident hatte Israel vor Kurzem in einem Interview erneut um die Lieferung von Waffen gebeten und den jüdischen Staat vor einer Militärkooperation zwischen Teheran und Moskau gewarnt.

שגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב מאיים על ישראל בריאיון בלעדי לכאן חדשות: "אם ישראל תספק לאוקראינה נשק זה ייחשב על ידי הממשלה הרוסית כמעשה לא ידידותי" @AmichaiStein1 #חדשותהערב pic.twitter.com/25Anoa3m4F — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2022

Der Botschafter Wiktorow wies darauf hin, dass Israel Russland vor der Ankündigung neuer politischer Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf dem Laufenden halte, lehnte es jedoch ab, weitere Einzelheiten zu nennen.

Auf die Frage nach den Bemühungen Moskaus, die Jewish Agency in Russland zu schließen, nannte Wiktorow dieses Verfahren "eine rein rechtliche Angelegenheit". Die russische Regierung hatte die Jewish Agency for Israel (Jewish Agency) im Juni in einem Brief darüber unterrichtet, dass ihre Aktivitäten im Land gegen russisches Recht verstießen und daher eingestellt werden müssten. Russland beschuldigte die Organisation, illegale Informationen über russische Bürger gesammelt zu haben.

Auf eine Frage nach der Sicherheit der jüdischen Bürger Russlands sagte der russische Diplomat: "Für die jüdischen Bürger der Russischen Föderation gibt es keinen Grund, sich vor irgendetwas zu fürchten. Es gibt keinen Anstieg des Antisemitismus. Es gibt keine Einschränkungen ihrer Rechte."

