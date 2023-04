Russlands Verteidigungsministerium veröffentlichte den täglichen Bericht über den Verlauf der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine im Laufe eines Tages über dreißig Soldaten sowie zwei Fahrzeuge, selbstfahrende Panzerartilleriegeschütze des Typs Krab aus polnischer Produktion und Panzerhaubitzen des Typs Paladin aus US-amerikanischer Produktion. Überdies wurden im Gebiet Charkow Aktionen von drei ukrainischen Diversions- und Sabotagegruppen vereitelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman beliefen sich die ukrainischen Verluste auf mehr als achtzig Soldaten sowie vier gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge und eine Haubitze des Typs D-20.

Am Frontabschnitt Donezk nahmen die Stoßtruppen der Gruppe Wagner drei Viertel der Stadt Artjomowsk ein. Einheiten der russischen Luftlandetruppen unterstützten die Wagner-Soldaten an den Flanken. Durch Luftangriffe, Raketen- und Artillerieeinsätze wurden die ukrainischen Reserven bei ihren Versuchen, vom Westen aus in die Stadt durchzubrechen, bekämpft. Im Laufe eines Tages gab es 8 Luft- und 52 Schießeinsätze der Raketen- und Artillerietruppen.

Die Verluste der Ukraine an diesem Frontabschnitt betrugen mehr als 245 Soldaten sowie ein Panzer, ein Mannschaftstransportwagen, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pickups, acht Fahrzeuge, eine Haubitze des Typs MSTA-B, zwei D-20-Haubitzen und drei Mehrfachraketenwerfer des Typs Grad.

In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje verlor die Ukraine bis zu hundertachtzig Soldaten, elf Fahrzeuge und eine D-30-Haubitze. Im Gebiet Saporoschje wurde ein Munitionsdepot der 65. Panzerbrigade der ukrainischen Streitkräfte vernichtet. Außerdem wurden die Aktionen von zwei Diversions- und Sabotagegruppen in der Volksrepublik Donezk verhindert.

Am Frontabschnitt Cherson kamen bis zu fünfzig ukrainische Soldaten ums Leben. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge und sechs Fahrzeuge wurden zerstört. Zudem wurde ein Ausrüstungslager der 121. Brigade der Territorialen Verteidigung vernichtet."

Quelle: RT DE