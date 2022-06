Die skur­rile Gender­ideo­logie, die auf eine Auflö­sung der geschlecht­li­chen Iden­tität hinar­beitet, wird medial immer stärker gehypt. So ist bereits von hunderten frei wähl­baren sexuell-geschlecht­li­chen Zuord­nungen die Rede. Teil­weise handelt es sich dabei einfach nur um Egoisten, die auf ihren Vorteil aus sind und von Frau­en­quoten profi­tieren oder sich einen unfairen Wett­be­werbs­vor­teil verschaffen wollen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Auch an schlechten Vorbil­dern, wie Holly­wood Darstel­lern [Link], die ihre Kinder „nicht-binär“ aufziehen mangelt es nicht. Wirk­lich ernst nehmen sollte man aber die tatsäch­li­chen Opfer, vor allem Kinder, als „Wesen im Aufbau“, deren „Zukunft in stän­diger Entwick­lung“ ist.



Umso wich­tiger ist es die Eliten­fa­mi­lien zu benennen, die die Antreiber dieser globalen Agenda sind. Dazu gehören die bei uns nahezu unbe­kannten Pritz­kers, deren milli­ar­den­schwerer Reichtum aus der Chica­goer Unter­welt stammt und die über ihre Stifungen und Akti­vi­täten welt­weit Einfluß ausüben.

Welche Blüten treibt dieser fremd­ar­tige Kult im Westen und was für unschul­dige Opfer läßt er mit einem zerstörten Leben zurück?

Lesbi­sche Frauen mit Penis

In manchen Fällen scheint es sich bei den Trans­ves­titen oder Trans­se­xu­ellen um Glücks­ritter zu handeln, die sich einen unfairen Vorteil und Aufmerk­sam­keit zu verschaffen wollen.





Spek­ta­kulär sind Fälle von männ­li­chen Sportler, die sich einer Hormon­the­rapie unter­ziehen um als “Frauen” an weib­li­chen Wett­kämpfen teil­nehmen zu können. “Lia” William Thompson ließ sich Östro­gene verab­rei­chen, behält aber seine männ­liche Anatomie unter­halb der Gürtel­linie. Provo­kant: durch den gemein­samen Umklei­de­raum zeigt er dies vor jedem Wett­be­werb seinen weib­li­chen Team­mit­glie­dern! Der Verhöh­nung seiner weib­li­chen Konkur­renz setzt er die Krone auf indem er sich nun als Lesbe inden­ti­fi­ziert und die sexu­elle Bezie­hung zu seiner Freundin aufrecht erhält.

Von einem mageren 462. Platz unter den Männern schaffte er es durch diesen Schachzug auf Platz 1 bei den Frauen:

„Gesunde junge Männer [verlieren] keine signi­fi­kante Muskel­masse (oder Kraft), wenn ihr zirku­lie­render Testo­ste­ron­spiegel 20 Wochen lang auf einen Wert (unter­halb der Richt­li­nien des Inter­na­tio­nalen Olym­pi­schen Komi­tees) gesenkt wurde“, und „indi­rekte Auswir­kungen von Testo­steron“ auf Faktoren wie Knochen­struktur, Lungen­vo­lumen und Herz­größe „werden durch eine Hormon­the­rapie nicht verän­dert“; daher ist „der Vorteil für Trans­frauen [biolo­gi­sche Männer], der durch die Richt­li­nien [des Inter­na­tio­nalen Olym­pi­schen Komi­tees] gewährt wird, eine uner­träg­liche Unge­rech­tig­keit“ so eine wissen­schaft­liche Publi­ka­tion [Link].

Ein Grünen Abge­or­denter in Berlin macht es sich noch einfa­cher um von der Frau­en­quote zu profi­tieren. Um einen gut bezahlten Job als Abge­ord­neter zu ergat­tern schminkte sich Markus Ganserer und trägt Frau­en­kleider, er zieht eine alberne Show ab wenn seine Lügen benannt werden. Ganserer ist übri­gens auch hete­ro­se­xuell, verhei­ratet und hat zwei Kinder. Das löste selbst im Zentral­blatt des Femi­nismus, der Emma, wütenden Protest aus, da er so eine der wich­tigsten Errun­gen­schaften des Femi­nismus, nämlich die verdienst­lose Frau­en­quote, unter­gräbt [Link]. Hier geht es also eher um einen Vertei­lungs­kampf um den profi­ta­belsten Opfer­status und nicht um einen grund­sätz­li­chen Widerspruch.

Solchen Auswüchsen, zumin­dest im Sport, haben konser­vativ regierte US-Bundes­staaten einen Riegel vorge­schoben: so erließ Kristie Noam, die Gouver­neurin von Süd-Dakota und Rancherin, ein strenges Gesetz. Diese unter­bindet die Zerstö­rung der Frau­en­wett­kämpfe durch Trans­gender. Sie ist außerdem eine beken­nende Lebens­schüt­zerin und hat in Ihrem Bundes­staat eines der strengsten Abtrei­bungs­ge­setze (Heart Beat Law) ähnlich dem in Texas erlassen. Auch die wich­tigsten Sport­ver­bände haben auf den Aufschrei eben­falls reagiert. So hat beispiels­weise der Inter­na­tio­nale Schwimm­ver­band (FINA) fest­ge­legt, daß nur noch Trans­gender an Frau­en­wett­be­werben teil­nehmen dürfen, die ihren „Über­gang“ vor dem 12. Lebens­jahr abge­schlossen haben [Link].





Epidemie von Trans­ope­ra­tionen vor allem bei verun­si­cherten Mädchen

Wirk­lich besorg­nis­er­re­gend ist es wenn nicht charak­ter­lose Profi­teure, Oppor­tu­nisten und Schau­spieler, sondern leicht beein­fluß­bare Kinder oder Jugend­liche, die unter dem Einfluß der (sozialen) Medien oder der Schule stehen, in Verwir­rung geraten. Natur­gemäß ist dies gerade während der emotional heraus­for­dernden Pubertät der Fall. In den sozialen Medien werde ihnen geschickt vorge­gau­kelt, sie könnten beliebig ihr Geschlecht wech­seln, es gäbe eine freie Wähl­bar­keit der „sexu­ellen Singu­la­ri­täten“ so kriti­sche fran­zö­si­sche Psych­iater, Ärzte und Wissen­schaftler. Die erste Phase eines Geschlechts­wechsel, sofern dies über­haupt möglich ist, wird durch soge­nannte Puber­täts­blo­cker, die die Geschlechts­hor­mone inhi­bieren, einge­leitet. Norma­ler­weise werden solche dras­ti­schen Eingriffe nur sehr selten vorge­nommen, etwa wenn die Pubertät zu früh eintritt oder bei zurück­ge­blie­benem Wachstum.

Vor allem junge Mädchen scheinen sich stark verun­si­chern zu lassen. In ihrem Aufruf pran­gerten die fran­zö­si­sche Medi­ziner einem “Raub der Kind­heit” und eine Kommer­zia­li­sie­rung von Kinder­kör­pern an. Diese würden “lebens­lange Konsu­menten von hormo­nellen Chemi­ka­lien, die von Phar­ma­un­ter­nehmen vermarktet werden, wieder­keh­rende Konsu­menten von immer mehr chir­ur­gi­schen Eingriffen in der Verfol­gung des chimä­r­en­haften Traums eines Fanta­sie­kör­pers” . Der Aufruf kam zur rich­tigen Zeit: es gibt eine Häufung solcher Fälle in Frank­reich vor allem unter Mädchen, und in Schott­land soll es durch ein neues Gesetz Grund­schul-Kindern gestattet werden einen opera­tiven Geschlechts­wechsel ohne das Einver­ständnis der Eltern vornehmen zu lassen [Link]. In Deutsch­land wurde ein vergleich­barer Aufruf von 120 Ärzten und Wissen­schaft­lern veröf­fent­licht, der vor allem die Propa­ganda für die Trans­gen­der­ideo­logie im staat­li­chen Fern­sehen scharf kriti­siert [Link].

Es ist davon auszu­gehen, daß die meisten Menschen nach so einem Eingriff, vor allem wenn er in der Kind­heit erfolgt, trau­ma­ti­siert sind und dauer­haft psycho­the­ra­peu­ti­sche und psych­ia­tri­sche Hilfe benö­tigen. Wer ist für die Opfer dieser Agenda veran­wort­lich, wo sind die Hinter­männer zu suchen?

Von Al Capone und dem „Outfit“ zum Medi­zi­nisch Indus­tri­ellen Komplex

Die Pritz­kers stehen laut Forbes Magazin an der neunten Stelle der reichsten Fami­lien Amerikas [Link]. Wie sind sie zu diesem Reichtum gekommen? Die Chica­goer Mafia ist zwar zu äußerster Bruta­lität fähig, aber auch gut orga­ni­siert und umgab sich früh mit einem Netz­werk aus Rechts­an­wälten, Stroh­män­nern und gekauften Poli­ti­kern. Einer der Mafia­an­wälte, der für das „Outfit“ Geld­wä­sche im großen Stil betrieb und so den Grund­stein für die Hyatt Hotel­kette legte war Abe Pritzker [Link]. Obama, der selbst enge Verbin­dungen zum Chica­goer Mob unter­hält, verdankt seinen Aufstieg auch den Pritz­kers [Link, Link].

Die Familie erkaufte sich Einfluß auf die Medi­zi­ni­sche Fakultät der Univer­sität Chicago indem sie 1968 12 Millionen Dollar und 2002 noch­einmal 30 Millionen Dollar spen­dete. Im selben Jahr erfolgte die Grün­dung der Tawani Stif­tung, die Gelder an medi­zi­ni­sche Einrich­tungen in den USA und Kanada mit dem Themen­schwer­punkt „Gender“ verteilte. Ziel­gruppe dieser Akti­vi­täten sind nach eigenen Aussagen „Gender-Krea­tiv­kinder“ sowie Trans­gender- und gender-nonkon­forme Jugend­liche“. Das Geld dafür stammt aus der „Pritzker Family Foun­da­tion“, die über mehr als 100 Millionen Dollar Kapital verfügt [Link]. Dazu kommen andere Geld­töpfe wie die Pritzker Inno­va­tion Fund [Link], der auf Klima­kom­mu­nismus und ähnliche globa­lis­ti­sche Ziele hinarbeitet.

Abschaf­fung der Geschlechter als Endziel

Die mega­lo­ma­ni­schen Ziele die man sich gesetzt hat, haben es in sich. Es geht dabei um nichts weniger als um die Abschaf­fung des Menschen. Dieses Ziel beruht auf den Vorstel­lungen der Gnosis: der Schöpfer (Demiurg) ist böse, der mensch­liche Körper ist schlecht. Nur der Geist ist gut und müsse daher von seiner Körper­lich­keit befreit werden. Das „G“ der Frei­maurer steht, je nach Deutung, für Gnosis [Link]; die Gnos­tiker sind also eine einfluß­reiche und elitäre Grup­pie­rung. Eine jüngere Vari­ante sind die soge­nannten Trans­hu­ma­nisten, deren Name bereits sagt worum es geht: Über­win­dung der vermeint­lich bösen mensch­li­chen Natur.

Martine Roth­blatt sprach bei einer Rede von einer dafür notwen­digen Zusam­men­ar­beit von Tech-Trans­hu­ma­nisten und Tech-Trans­gen­dern. Der „Rückbau“ der Zwei­ge­schlecht­lich­keit führe dazu, daß :“ wir uns selber zu Gott machen, während wir eine Tech­no­logie imple­men­tieren, die immer allwis­sender, allge­gen­wär­tiger, allmäch­tiger und wohl­tä­tiger ist.“ Martine Roth­blatt [Link]

Quelle: Unser Mitteleuropa