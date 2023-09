Top 10 Hoodie-Trends 2023/24

Der Hoodie oder Kapuzenpullover wird von Modehäusern wie Prada und Chanel sowie Sportmarken wie Adidas und Nike verwendet und ist ein Must-Have-Artikel in jeder Produktlinie. Sie können ihn als Alltagsgegenstand tragen oder zum Wandern oder Training verwenden.

Der Hoodie ist heute eines der beliebtesten und stilvollsten Kleidungsstücke. Moderne Marken bieten viele Optionen und verschiedene Designs. Sie können ihn auch selbst individualisieren, indem Sie beispielsweise einen Hoodie besticken lassen oder ihn in einem anderen, auffälligeren Ton färben. Doch wissen Sie, welche Hoodies 2023–24 beliebt sind? Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Modetrends für dieses Kleidungsstück.

#1 Oversize oder voluminöse Silhouette

Dank der großen Größe können Designer ein gemütliches und entspanntes Erscheinungsbild schaffen. Der Modetrend „Oversize“ erfreut sich seit vielen Jahren immer größerer Beliebtheit und bietet einen bequemen und mühelos stilvollen Look. Für einen lässigen und trendigen Stil können Sie sich für einen Kapuzenpullover mit überschnittenen Schultern und lockerer Passform entscheiden.

#2 Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt

Ein Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt gilt als Klassiker. Dabei handelt es sich um elegante Kleidung, die im Jahr 2023 im Trend liegt und auch im Jahr 2024 weiter an Beliebtheit gewinnen wird. Sie können zwischen Frottee-Material oder weichem Baumwollstoff mit gebürsteter Rückseite wählen. Raglanärmel betonen den klassischen Stil noch mehr.

Ein beliebter Trend ist heute auch die Möglichkeit, Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt persönlicher zu gestalten:

Stickereien und bunte Drucke



eine Mischung aus zwei verschiedenen Stilen



Dekoration mit Fotografie



Lederpatches



Gleichzeitig können Sie auch eine spezielle Farbe für Kleidung verwenden oder Ihr Sweatshirt in ein Atelier bringen, um es mit einem ungewöhnlichen Muster, zum Beispiel mit Streifen oder Flecken, neu zu bemalen.

#3 Eingängige Farbblöcke

Baumwoll-Hoodies mit unerwarteten Farbblöcken sind heute ein weiterer Trend. Das Mischen kontrastierender Farben in separaten Blöcken verleiht Ihrem Outfit ein auffälliges Element. Von bunten Kombinationen bis hin zu dezenten Farbtönen ist ein Kapuzenpullover mit Farbblöcken eine todsichere Möglichkeit, Ihren Stil zum Ausdruck zu bringen.

#4 Gestickte Details

Jeder kann seinen Kapuzenpullover mit interessanten und ausgefallenen Stickereien aufwerten. Blumenmotive, asymmetrische Muster oder sogar Logos beliebter Automarken – bestickte Hoodies verleihen Ihrem Look mehr Einzigartigkeit. Erwägen Sie verschiedene Optionen mit gestickten Designs auf der Brust, den Ärmeln oder der Kapuze für zusätzliches Flair.

#5 Sweatshirt mit Reißverschluss

Dieses Kleidungsstück ist ein Synonym für die Tech-Kultur der 90er Jahre. Dennoch erfreuen sich Sweatshirts mit Reißverschluss auch heute noch großer Beliebtheit. Durch das Hinzufügen subtiler Details wie kleiner Aufdrucke, eines Logobands des Herstellers auf der Innenseite oder sogar dezenter Stickereien liegt es im Jahr 2023 noch mehr im Trend.

#6 Grafische Drucke

Im Jahr 2023/24 bringen Sie Ihre Individualität am besten mit einem Druckmuster auf Kleidung zum Ausdruck. Von auffälligen Slogans und künstlerischen Illustrationen bis hin zu Retro-Schwarzweißfotos sind grafische Drucke eine verspielte und trendige Möglichkeit, ein modisches Statement zu setzen. Wählen Sie Designs, die zu Ihrer Persönlichkeit passen, und mit einem stilvollen Look können Sie nichts falsch machen.

#7 Raglan-Sweatshirt

Das Raglan-Sweatshirt hat Ärmel, die bis zum Halsausschnitt reichen und eine lange diagonale Naht bilden, die von der Achselhöhle bis zum Hals verläuft. Egal ob mit oder ohne Kapuze – Raglan wärmt Sie an kalten Tagen und verhilft Ihnen zu einem stilvollen Look.

Leichte und atmungsaktive Materialien eignen sich hervorragend für jede Aktivität, vom Sport bis zum Alltag. Raglanärmel sorgen für große Bewegungsfreiheit und Passform, perfekt zum Streetballspielen oder für romantische Spaziergänge durch die Stadt „nur zu zweit“.

Gerippte Bündchen und Bund sorgen für einen sicheren Sitz und gleichzeitig für Komfort und Stil. Dank des 4-Wege-Stretchmaterials können Sie sich frei bewegen, während die schweißableitenden Eigenschaften dafür sorgen, dass Sie beim Training im Freien trocken und komfortabel bleiben.

#8 Verkürzter Kapuzenpullover

Die verkürzte Länge verleiht modernen Sweatshirts einen stilvollen Look und passt nicht nur zu Jogginghosen, sondern auch zu Jeans, Shorts oder Leggings mit hoher Taille. Dank des Kapuzendesigns und der anpassbaren Kordelzüge können Sie die Passform ganz einfach nach Ihren Wünschen personalisieren.

Ein weiterer Trick ist das Layering. Ein verkürztes Sweatshirt passt gut zu einem Oversize-T-Shirt darunter.

#9 Sweatshirt mit Viertelreißverschluss

Das Sweatshirt verfügt über einen Kragen mit Viertelreißverschluss für hervorragende Wärmespeicherung. Eines seiner herausragenden Merkmale ist der Kadettenkragen, der für zusätzlichen Komfort sorgt: Sie können ihn für einen lässigen Look öffnen oder als Stehkragen für einen eleganten Stil tragen.

Mit dem Viertelreißverschluss dieses Sweatshirts können Sie außerdem die Belüftungsstärke je nach Wetterlage anpassen.

#10 Tie-Dye Kapuzenpullover

Dies ist ein atemberaubender Trend, der in den fernen 60er Jahren aufkam, heute aber sehr beliebt ist. Jedes Sweatshirt wird einzeln von Hand gefärbt, was es einzigartig und individuell macht.

Das Batik- oder Tie-Dye-Muster glänzt mit einem Kaleidoskop an Farben und sorgt für einen kühnen und verspielten Look, der mit Sicherheit die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dieses Sweatshirt besteht typischerweise aus einer weichen und bequemen Baumwoll-Polyester-Mischung, die sich gleichzeitig kuschelig und flexibel anfühlt.

Ein Tie-Dye-Sweatshirt ist ideal für Freizeit- und Outdoor-Abenteuer und für das Büro, wo es keine strenge Kleiderordnung gibt. Das Kapuzendesign und die Kängurutasche vorne sorgen für zusätzliche Funktionalität, während gerippte Bündchen und Bund eine bequeme Passform verleihen.

So wählen Sie den richtigen Hoodie aus

Dies mag offensichtlich erscheinen, aber nur auf den ersten Blick. Wenn Sie einen Hoodie wählen, möchten Sie höchstwahrscheinlich sicherstellen, dass er gut zu Ihrer Garderobe passt und Sie sich darin wohl fühlen.

Zunächst ist ein Hoodie ein bequemes Alltags-Sweatshirt mit einer Kapuze, der für fast jede Situation geeignet ist. Daher sollte das Material weich und glatt sein, damit es Ihre Haut nicht reizt, aber gleichzeitig ausreichend stark und verschleißfest. Die besten Materialien für Hoodies sind Baumwoll-, Polyestermischungen, Fleece- und Wollstrickstoffe.

Es lohnt sich auch, Ihre Körperform und Ihren persönlichen Stil bei einer Entscheidung zu berücksichtigen. Wenn Sie einen entspannteren Look bevorzugen, achten Sie auf Casual-Optionen. Wenn Sie jedoch nach einem strengeren Hoodie oder Sweatshirt suchen, können Sie einfache Baumwollmodelle in Betracht ziehen, unter denen Sie ein Business-Hemd tragen können.

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, was genau Sie benötigen, können Sie über einfarbige Modelle in Übergröße nachdenken. Dies ist eine hervorragende Option, die für jeden Anlass nützlich und praktisch ist.

----