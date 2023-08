Wer braucht diese Krypto-Assets und wozu?

Menschen, die weit von der Welt der Kryptowährungen oder anderer digitaler Vermögenswerte, wie NFT, entfernt sind, verstehen nicht, warum sie überhaupt digitales Geld benötigen, oder ordnen die Mittel auf ihrer Bankkarte fälschlicherweise diesem Rang zu. Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir beschlossen, Ihnen auch zu sagen, wofür Kryptowährung verwendet wird. Und das kann bald der Euro in seiner digitalen Version werden.

Instrument zur Akkumulation

Kryptowährung kann als Vermögenswert für langfristige Investitionen verwendet werden. Wenn Sie Ihr Geld "unter dem Kopfkissen" aufbewahren, wird es bald von der Inflation aufgefressen. Die Investition in Kryptowährungen kann viel effektiver sein, denn die richtigen Investitionen helfen Ihnen nicht nur, Geld zu sparen, sondern ermöglichen Ihnen auch, zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Kryptowährungen können in elektronischen Geldbörsen oder mit Hilfe verschiedener technischer Geräte gehalten werden, die als "Cold Wallets" bezeichnet werden. Sie können als Software- oder Hardware-Geräte (physisch) implementiert werden.

Wahrscheinlich haben Sie schon von dem britischen IT-Experten James Howells gehört, der 2013 eine Festplatte mit etwa 8.000 Bitcoins auf eine Mülldeponie warf. Wenn er sie jetzt verkaufen würde, könnte er mehr als 152 Millionen Dollar bekommen. Howells hat sich einen Plan ausgedacht, um sein Eigentum zurückzubekommen, insbesondere zwei Roboterhunde Spot von Boston Dynamics, weil sie unter anderem Objekte scannen können. Der Preis beträgt 11 Millionen Dollar, einschließlich der Wiederherstellung der Festplattendaten.

Das Einzige, was man bei der Verwendung von Kryptowährungen als Sparmittel bedenken sollte, ist ihre hohe Volatilität. Der Preis des Bitcoins kann um ein Vielfaches steigen oder fallen (in Dollar- oder Euro-Gegenwert), und von solchen Schwankungen kann man auf Immediate Momentum profitieren. Je höher die Volatilität, desto höher sollte die Rendite sein. Je höher die Volatilität, desto höher ist das Risiko, aber desto höher sind auch die möglichen Erträge.

Staking von Kryptowährungen

In seiner Funktionsweise ähnelt das Staking einer Bankeinlage - der Nutzer überweist Geld auf das Konto und es bringt ihm passives Einkommen. Je mehr Geld auf dem Konto ist, desto höher ist der Gewinn.

Beim Fixed-Staking hat der Besitzer von Kryptoassets die Möglichkeit, eine günstige Laufzeit zu wählen, die er dann aber nicht mehr ändern muss. Wenn zum Beispiel ein Vierteljahr festgelegt wurde, ist es nicht möglich, die Münzen früher zu nehmen. Bei dieser Art des Stakings erhalten die Nutzer eine feste Gebühr.

Beim Perpetual Staking ist kein Enddatum für den Zeitraum, in dem sie gehalten werden, festgelegt. Münzen, die auf einer solchen Wallet platziert werden, bringen passives Einkommen, und Sie können sie jederzeit abheben.

Diese Art des passiven Einkommens ist viel profitabler als regelmäßige Einzahlungen. Für kleine Beträge (bis zu 2.000 USD) kann zum Beispiel ein unbefristetes Staking in USDT- und BUSD-Steiblcoins auf der Binance-Börse zu 10 % pro Jahr eröffnet werden. Und Staking mit festem Zinssatz erreicht bis zu 5 % pro Jahr.

Ein Werkzeug für Zahlungen

Kryptowährungen sind zu einem bequemen, schnellen und vor allem billigen (da keine unnötigen Bankgebühren anfallen) Zahlungsmittel geworden, das keine Grenzen kennt und mit dem Sie innerhalb weniger Minuten Geld von einer Hemisphäre in eine andere überweisen können. Solche Überweisungen können sowohl zwischen Privatpersonen als auch von einer Privatperson an ein Unternehmen (und umgekehrt) vorgenommen werden.

Ein Werkzeug für die Spekulation

Aufgrund der hohen Volatilität sind Kryptowährungen bei Händlern auf der ganzen Welt beliebt, da der kompetente Handel mit ihnen erhebliches Kapital einbringen kann. Zum Verständnis: Ende 2017 kostete Bitcoin fast 20 Tausend Dollar, dann fiel sein Preis im Laufe des Jahres um das 6-fache auf 3.200 Dollar, und im Jahr 2021 stieg er um das 20-fache auf 69 Tausend Dollar. Kein anderes Finanzinstrument hat eine solche Rendite erzielt. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Investitionen in Kryptowährungen deshalb mit einem hohen Risiko verbunden sind.

Es ist viel einfacher, mit Steilbcoins zu handeln, die im Wesentlichen digitale Analoga des Dollars sind. Sie behalten in der Regel ihren stabilen Preis in Dollar bei, können aber auch an Wert verlieren (wie beim UST-Steilbcoin geschehen).

Um an den Kursschwankungen der Kryptowährungen zu verdienen, müssen Sie sich an einer der Kryptobörsen anmelden und dort Geld einzahlen. Denken Sie aber daran, dass die wichtigste Investition eine Investition in Sie selbst ist. Und es spielt keine Rolle, in welcher Währung sie getätigt wird.

