Brutaler Polizeiüberfall bei Corona-Aktivistin wegen angeblicher Beleidigung

Gegen 6:00 Uhr morgens kracht die Tür auf. Uniformierte und Polizisten in Zivil stürmen in die Wohnung. Hausdurchsuchungen bei Systemkritikern werden in immer geringeren Zeitabständen gemeldet. Erst vor zwei Wochen war der bekannte Busfahrer und Maßnahmenkritiker Thomas Brauner davon betroffen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Nun war ein weiterer Aktivist an der Reihe. Es ist die ehemalige Intensivkrankenschwester Sabrina Kollmorgen, die ohnehin schon permanent vor Gericht gezerrt wird. Ihre Vergehen? Teilnahme an Spaziergängen und Demonstrationen während der sogenannten Pandemie. Dort werden und wurden der Deutschen Verstöße gegen Corona-Regeln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Sie kamen 6:00 Uhr mit brachialer Gewalt Doch das soll anscheinend noch nicht ausreichen. Am Mittwoch gegen 6:00 Uhr stieß die Polizei die Tür auf. Der Sohn von Sabrina Kollmorgen wollte gerade die Tür öffnen, bevor die Polizisten sie mit voller Wucht aufstießen. Dies erfahren wir in einem Video vom Vlogger und Schlageraktivisten Björn Banane. Dort schildert Kollmorgen das brutale Vorgehen der Polizei vom 1. November 2023. Doch es kommt noch viel schlimmer. Kollmorgen wurde selbst auf die Couch gestoßen. Dadurch sollen ihr auch Hämatome und Verletzungen an einer Bauchnarbe zugefügt worden sein. Hund für Polizeibeamte eine potenzielle Gefahrenquelle Weiter schildert sie, dass sie große Sorge um ihren Hund hatte. Gerade bei Betroffenen einer Hausdurchsuchung kommt es hin und wieder vor, dass Hunde als Gefahrenquelle eingestuft und daraufhin erschossen werden. Dies soll gerade dann der Fall sein, wenn die Einsatzleiter persönliche Vorbehalte gegen den Durchsuchten hegen. Und in diesem Fall hatte Kollmorgen genau dieses Gefühl, dass der Einsatzleiter auch persönlich ihr nicht wohlgesonnen sei. Obwohl sie alle auf dem Durchsuchungsbefehl aufgeführten Gegenstände sofort herausgab, wurde die Razzia willkürlich fortgesetzt. Sogar ein Wäschekorb wurde vor ihren Augen umgetreten. Grund für die brutale Durchsuchung: Beleidigung der Staatsanwältin Bei einer noch normal funktionierenden Justiz sollte dieses Vorgehen auch rechtliche Konsequenzen haben, denn sobald die gesuchten Gegenstände ausgehändigt beziehungsweise gefunden wurden, muss die Durchsuchung beendet werden. Der Grund der Hausdurchsuchung sei der Verdacht einer Beleidigung gegen eine Staatsanwältin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Beim Straftatbestand der Beleidigung handelt es sich um ein leichtes Vergehen, bei dem eine Hausdurchsuchung äußerst unüblich und nicht verhältnismäßig ist. Darüber hinaus besteht nur der Verdacht. Warum schikaniert das System Sabrina Kollmorgen, wer ist sie? 23 Jahre arbeitete die 50-Jährige als Intensivkrankenschwester in Berlin, bis es zur sogenannten Corona-Pandemie und den dazugehörigen Maßnahmen kam. Eine war die Impfpflicht im Pflegepersonal. Kollmorgen wollte sich dieser Impfpflicht nicht unterwerfen und verlor ihre Stelle als Krankenschwester. Allerdings verweigerte sie nicht nur die Spritze, sondern stellte sich aktiv auf Demos gegen die Corona-Politik. So trat sie oft unter der Organisation „Pflegekräfte mit Herz“ls Rednerin auf verschiedenen Veranstaltungen auf. a Dem System ein Dorn im Auge Auch nach den Planspielen ließ sie sich nicht davon abbringen, dem System die Stirn zu bieten. Nach den skandalösen Entscheidungen der Ampel-Regierung, die die BRD absichtlich in die Ruin katapultieren, organisiert sie weiterhin den Widerstand auf der Straße mit. Das System scheint Menschen wie Sabrina zu fürchten, weshalb es zu solchen Bandagen greift. Eines wird uns mit dem Vorgehen des Regimes allerdings bewiesen. Nämlich, dass es am Ende ist. Die Einschläge staatlicher Repressionen kommen in immer kürzeren Abständen. Doch Ursache und Wirkung sollten damit immer beachtet werden. Denn das System verliert auch immer mehr an Rückendeckung beim Volk." Quelle: AUF1.info