Online Slots und ihre Entwicklung

Spielautomaten, auch Slots genannt, erfreuen sich nicht nur in den örtlichen Spielhallen, sondern inzwischen auch in den Online Casinos, einer großen Fangemeinde. Während die Automaten vor einiger Zeit noch mechanische Maschinen waren, die über Hebel und Knöpfe das jeweilige Spiel begannen, werden die Walzen heute im Internet mit einem einfachen Klick in Bewegung gesetzt, um dann zu einem virtuellen Spielergebnis zu kommen. Bis vor ein paar Jahren war das noch undenkbar.

Bevor das Internet für die Öffentlichkeit zugänglich wurde und sich im Alltag der meisten Menschen etablierte, gab es die Spielautomaten nur in lokalen Casinos, Bars und in Gaststätten. Heute sieht man in gastronomischen Betrieben nur noch sehr selten mal einen Spielautomaten, obwohl der glücksspielende Teil der Bevölkerung nicht kleiner geworden ist, als noch vor einigen Jahren. Allerdings spielt sich heutzutage ein Großteil der Glücksspielszene im Internet ab. Wenngleich das fehlende maschinelle Rattern der Spielautomaten und die zu hellen Farben und Lichter einen Teil des Flairs nehmen, den Spielhallen bieten, ist die Möglichkeit von zu Hause oder unterwegs aus online zu spielen für viele doch reizvoller, als sich einen Abend lang Zeit zu nehmen, um ein Casino zu besuchen. Außerdem sind Spiele an den Automaten der Online Casinos ein spannender Zeitvertreib. Doch woher stammen die Slots eigentlich?

Der erste Spielautomat – Liberty Bell

Der erste bekannte Spielautomat wurde in den frühen 1890er Jahren von Charles August Fey erfunden. Nach einer Entwicklungsphase von zehn Jahren, die es dauerte, bis ihr Erfinder mit der Entwicklung zufrieden war, wurde die sogenannte Liberty Bell in San Francisco gebaut. Der Slot besaß drei Walzen, die jeweils vier Symbole hatten. An der Seite gab es einen Hebel, mit dem die Walzen in Bewegung gesetzt wurden. Daher stammt auch die Bezeichnung einarmiger Bandit. Außerdem war im Gehäuse ein Geldschlitz vorhanden, denn die Walzen ließen sich erst in Bewegung setzen, wenn Geld eingeworfen wurde.

Erschienen auf den Walzen die gleichen Symbole, dann wurde von dem Automatenbesitzer ein Gewinn ausgezahlt. Anfänglich waren diese Gewinne keine Geldpreise. Da das Spiel um Geld vielerorts nicht erlaubt war, befanden sich in den Fächern, die sich nach einem Gewinn öffneten, zu allererst hauptsächlich Getränke, Lebensmittel oder andere kleine Geschenke. Nachdem das Glücksspiel legalisiert wurde, wurde auch immer mehr mit Geldgewinnen geworben, weshalb sich die Automaten langfristig gesehen ausschließlich zum Glücksspiel mit Geld entwickelten. Da Charles Fey es versäumt hatte, ein Patent auf die Liberty Bell anzumelden, wurde sein entwickeltes System von vielen Herstellern übernommen und bald vielerorts als Teil des Entertainments gesehen.

Erster serienmäßiger Spielautomat: Operator Bell

Auf den Spuren von Charles Fey wurde 1908 von Herbert Mills die erste Slot Maschine mit dem Namen Operator Bell in Großserie produziert. Die Automaten wurden damals in Saloons, Tabakläden und auch in Bordellen aufgestellt. Die Operator Bell war mechanisch und nutzte ein ähnliches Prinzip wie die Liberty Bell. Da auch hier das Spiel um Geld nicht erlaubt war, wurde das Glücksspiel zeitweise in einigen Ländern komplett verboten.

Aus diesem Grund baute man die bestehenden Glücksspielautomaten zu Kaugummiautomaten um und ersetzte die Geldgewinne durch Kaugummi in verschiedenen Sorten. Dieser Hintergrund erklärt auch, warum viele klassische Slots Früchte auf den Walzen als Symbole nutzen. Die Frucht, die auf der Walze erschien, gab die Geschmacksrichtung der Kaugummis an. Das Barsymbol, das auch heute noch weit verbreitet ist, wurde daher zum Logo des Kaugummiherstellers Bell-Fruit Company.

Die Automaten in den Online Casinos

In den heutigen Spielhallen und auf den diversen Plattformen im Internet werden die Symbole von einem Zufallsgenerator erzeugt. Die Automaten arbeiten nicht mehr nach einem mechanischen Prinzip, sondern sind elektronisch und werden daher von einem Computer gesteuert. Private mobile Geräte oder der eigene Computer zu Hause arbeiten ähnlich: auf der Webseite des Online Casinos entscheidet sich der Interessent für ein Spiel aus dem Angebot des Spielcasinos, welches dann auf dem eigenen Gerät abgespielt werden kann. Dazu braucht es heutzutage keinerlei Mechanik mehr.

Durch ihre Storylines und den vielen Bonusrunden und Freispielen, die gewonnen werden können, haben Slots online noch mehr Anreize, als in den Spielhallen. Denn die Gewinnchancen sind hier einfach deutlich größer. Wenngleich die Gewinne anteilig kleiner sind, kann der Spieler so trotzdem öfter Erfolgserlebnisse verzeichnen, als in einer lokalen Spielhalle. Welche Vorteile die Online Spielautomaten bieten, ist aber auch immer vom gewählten Spiel abhängig. Welches das individuell richtige Spiel für einen Spieler ist, muss jeder nach seinem Interessengebiet selbst entscheiden. Auf den Seiten der Online Casinos finden Interessierte weitere Informationen. Ein Spiel am Automaten kann aber sicher jedem Spieler Freude bereiten. Nicht umsonst finden diese Automaten seit über hundert Jahren bei vielen so begeisternden Anklang.