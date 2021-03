Mehrgenerationenprojekt am Sternberg sucht Unterstützung

Die Initiatorin des Mehrgenerationenprojektes am Sternberg, Heide Höche, veröffentlichte die nachfolgende Pressemitteilung, in der sie zur Unterstützung des Mehrgenerationenprojektes aufruft. Bei diesem Projekt arbeiten aktuell etwa 30 Menschen im Alter von ca. 5 bis 65 Jahren mit, eine naturnahe Umgebung aufzubauen, in der diese leben, arbeiten und wohnen wollen. Ziel ist es das ehemalige Feriendorf in Gomadingen wieder auf um ein naturnahes Mehrgenerationenprojekt umzuwandeln, daß sowohl der Gemeinschaft, als auch den Bewohnern des Umfeldes neue Möglichkeiten für Jung und Alt bieten soll.

Die Pressemitteilung lautet im Original: "Liebe Sternberg-Freunde und Interessierte! Wir waren schon fast am Ziel mit unserer Gesamtfinanzierung für das Sternberg-Projekt … , dann kam Corona und inzwischen nun schon der zweite radikale Umschwung bezüglich wichtiger Finanzierungsgrundlagen bei unserer sozial-ethischen Bank der Wahl. Unter Anderem werden nun plötzlich unsere geplanten Einnahmen aus der Gäste- und Gewerbevermietung als nicht sicher genug eingestuft und somit für den Kapitaldienst nicht mehr angerechnet. Dadurch reduzierte sich die Kreditsumme und so ist unser bisheriges Eigenkapital nun nicht mehr ausreichend. Das war und ist ein ziemlicher Schock für uns! Aufgeben? … NEIN! Wir sind davon überzeugt, dass es genau so ein Gemeinschaftsprojekt wie unseres in der Welt braucht!

Warum braucht es das Sternberg-Projekt?



Wir schaffen neue zukunftsweisende gemeinschaftliche Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen.



Wir üben uns in solidarischem Miteinander, das letztlich allen dienen soll.



Wir erfahren so viel positive Rückmeldungen von den Menschen, die uns kennengelernt haben: bei den monatlichen Info-Treffen und vor allem auch bei unseren beliebten „Schafftagen“.



Wir spüren bei uns und vielen anderen Menschen eine tiefe Sehnsucht nach so einem ORT, an dem man zusammen wohnen, leben und in sinnvollen nachhaltigen Projekten arbeiten kann.



Der Sternberg ist der ideale Ort der Begegnung und Entwicklung für viele Menschen – inmitten wunderschöner Natur im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und doch in Reichweite größerer Städte wie Reutlingen, Tübingen und Stuttgart.

Informationen zum Projekt



Auf dem Grundstück des ehemaligen Feriendorfes am Sternberg in Gomadingen entsteht ein ganzheitlich orientiertes Mehrgenerationenprojekt zum Wohnen, Arbeiten und Leben in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang und mit einer genossenschaftlichen Rechtsform. Das am Ortsrand liegende parkartige Gelände umfasst eine Gesamtfläche von 68.000 m² und bietet eine bestehende Nutzfläche von fast 4.000 m². Für die Zukunft eröffnen die vorhandenen bebaubaren Grundstücksflächen mit einer Nutzfläche von über 6.000 m² Raum für weitere Initiativen. In 25 bestehenden Gebäuden werden etwa 50 bis 60 Erwachsene und Kinder ihre Heimat finden. Viele von ihnen werden den Ort auch durch ihre beruflichen Projekte bereichern. Das Thema ganzheitliche Gesundheit in Körper, Seele und Geist liegt uns besonders am Herzen und soll in all seinen Facetten Teil unseres Projektes und unserer Angebote sein: in den Seminaren, Kursen, Ferien- und Auszeitprogrammen, bei der Verpflegung, als Warenangebot, bei der Auswahl unserer Baustoffe und natürlich auch im gemeinschaftlichen Miteinander. Unter dem Motto „Achtsam mit Mensch und Natur“ sind ökologisches Denken und die Erhaltung der Lebensgrundlagen für Mensch, Tier und Flora prägend für das Handeln der Menschen in der Gemeinschaft. Zukunftsweisende Formen des menschlichen Umgangs werden eingeübt, gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen und gegenseitige Unterstützung gelebt.

Quelle: Mehrgenerationenprojekt am Sternberg