Alle Highlights des EPSC 2023

Die European Poker Sport Championship begeistert unzählige Europäer und unter ihnen eine Vielzahl an Deutschen. Ende Februar ging das diesjährige Turnier zu Ende und der Gewinner steht fest. Deutschland kann den Sieg mit nach Hause nehmen. Hier gibt es alle Informationen zu dem populären Turnier. Wer hat gewonnen und wie hoch war das Preisgeld? Und was erwartet uns bei der kommenden Meisterschaft?

Poker zählt zu den beliebtesten Online-Gaming-Optionen in Deutschland. Immer mehr Menschen lieben die Kombination aus Spaß und Risiko und so wird der Sport im ganzen Land immer beliebter. Während es nur wenige Gamer in die Profiliga schaffen, spielen die meisten Hobbygamer am liebsten von zu Hause aus online über ihr Smartphone oder den PC. Zu den meistgespielten Games in Echtgeldcasinos gehören daher deutsche Online Poker Spiele. Rund um die beliebten Profi-Events verzeichnen die größten Online Poker Anbieter noch mehr Zugriffe auf ihren Plattformen.



Aber was sind eigentlich die Eckdaten des diesjährigen großen Poker-Events? Die European Poker Sport Championship (EPSC) fand am 13. Februar ein fulminantes Ende mit dem Sieg für Deutschland. Das Event ist powered by Poker Bundesliga. Austragungsstätte für die Mega-Veranstaltung war das King's Resort Rozvadov in Tschechien. Die 1.528 Entries sorgten für einen Preispool von insgesamt 290.320 Euro. Ins Finale schafften es dann die besten 23 Spieler. Bei den letzten Runden des Turniers waren besonders viele deutschsprachige Spieler dabei.



50.000 Chips kommen bei dem Wettkampf zum Einsatz, die auf dem Main Event von jedem Einzelnen gesetzt werden können. Zuvor müssen sich die Spieler allerdings qualifizieren. Die EPSC ist ein Mehrphasenevent, auch als Multi-Flight-Turnier bekannt. Es gibt mehrere Teilnahmetage. Von den Startphasen aus können sich Spieler bis zur Endphase qualifizieren. Der Preispool wird mithilfe der Einzahlungen aus den Phase-1-Turnieren gebildet. Die Teilnehmer können sich nicht direkt für die Endphase anmelden, allerdings können sie in mehreren Startphasen gleichzeitig spielen. Für die Endphase qualifizieren sich alle Spieler, die mindestens einen einzigen Chip am Ende der Startphase behalten können.



Zur European Poker Sport Championship gehören auch Nebenevents wie beispielsweise das 130 Euro - 20 PLO, oder das 500 Euro + High Roller.

Bildbeschreibung: Spieler beim Einsatz von Chips/ Bild: unsplash.com

Was ist dieses Jahr passiert?

Der Deutsche Pokerstar mit dem auffälligen Nicknamen "Mephisto" kann das große Turnier für sich entscheiden. Mitte Februar setzt er sich gegen die starke Konkurrenz durch und nimmt 44.900 Euro Preisgeld mit nach Hause. Außerdem gewinnt er das 10.350 Euro WSOPE Main Event Ticket.

Mephisto und seine deutschen Kollegen, von denen viele es bis ins Finale schafften, lagen allerdings nicht von Anfang an in Siegesposition. Der Rumäne Mr. Savu hatte den Chiplead. Im Finale musste er sich allerdings mit dem 6. Platz zufriedengeben. Unter den letzten 4 Spielern befanden sich die Deutschen Kevin Muchow und Mephisto. Ihnen war das WSOPE Main Event Ticket so bereits sicher. Kevin landete auf Platz 4 und gewann 14.300 Euro. Im Duell gegen den Niederländer Leo Verhoef setzte sich Mephisto im Heads-up durch und durfte sich über den Gesamtsieg freuen. Mephisto ist allerdings kein Neuling in der Szene, er räumte bereits einige andere Preise ab und ging zum Ende des letzten Jahres auch als Highroller-Champ der German Poker Days hervor.

Unter den erste 15 Plätzen befinden sich 6 deutsche Spieler. Der Sport ist im ganzen Land beliebt und viele leidenschaftliche Pokerspieler erhoffen sich selbst einmal zum Profi zu werden. Besonders seit dem Aufkommen von Online Poker ist der Wunsch bei vielen Menschen gestiegen, mit ihrem Hobby Geld zu verdienen oder es vielleicht sogar zum Beruf zu machen. Doch der Schritt zum Profi ist schwerer als man erwartet. Die heutigen Pokerchamps haben Jahre an Zeit investiert, um auf dieses Level zu kommen. Es braucht die richtige Einstellung und ein enormes Maß an Selbstdisziplin. Während die Regeln für das Spiel schnell gelernt sind, braucht es zum Profi wesentlich mehr. Auch finanziell muss man viel vorab investieren. Neben der Teilnahme an Turnieren, für die regelmäßig Buy-ins zu bezahlen sind, kommen noch Reise-, Aufenthalts- und Verpflegungskosten hinzu. Profis trainieren durchschnittlich 40 Stunden oder noch mehr und spielen zusätzlich Online und Live Spiele.

Die Poker-Szene ist in den letzten Jahren großen Veränderungen unterworfen. Neben vielen gesetzlichen Veränderungen in der Glücksspielindustrie gibt es auch ein viel größeres Angebot und die Spieler werden immer besser. Das macht die Spiele schwerer zu gewinnen als früher. Diejenigen, die sich durchbeißen und es schaffen sich in der Masse durchzusetzen, zählen dafür zu den Stars der Branche. Heutige Profis erzählen, dass sie besonders durch das Online Spielen in Kombination mit Wissensbildung im Bereich Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematik die größten Steps nach vorne machen konnten.

Neben dem EPSC Event wurde das Festival mit dem Euro 130+20 Closer beendet. Die 54 Teilnehmer sorgten für 75 Entries und 9.500 Euro im Preispool. 8 Spieler teilten sich den fetten Gewinn. Der bekannte Pokerstar "Virus" gewann den Wettkampf, " chiKKita banAAna" wurde Zweitplatzierter und Peter Joerg Berger konnte sich auf Platz 3 positionieren. Tagesturniere wie diese sind keine Seltenheit bei den großen Pokerevents.

Was hält die nächste Meisterschaft bereit?

Auch bei der nächsten Meisterschaft 2024 werden wieder hochkarätige Pokerspieler aus ganz Europa ihr Glück versuchen und ihr Können miteinander messen. Es ist anzunehmen, dass sich die Deutschen auch wie in den letzten Jahren einige Plätze unter den Top 20 sichern können. Denn seit dem Superstar George Danzer, der als erster Deutscher, den Titel als Spieler des Jahres 2014 erhielt, sind viele Top-Kandidaten nachgekommen. Auch am Austragungsort und den restlichen Rahmenbedingungen wird sich nach heutigem Stand vermutlich nicht viel ändern. Das tschechische Kings-Resort ist nach wie vor beliebte Veranstaltungsstätte für internationale Pokerturniere.

In der prunkvollen Casino-Location werden aber noch dieses Jahr einige weitere Pokerevents stattfinden. Das Casino in Rozvadov ist als größter Pokerraum in Europa bekannt. Es gastieren regelmäßig Events der World Series of Poker. Aber auch andere Turniere und Cash Games an den mehr als 150 Poker Tischen werden in den Hallen ausgetragen. Das Casino führt sogar Local Championships aus und hat seine eigene Casino-Rangliste. Auch die German Poker Days, die Eureka Series, sowie die italienischen Masters werden im Kings-Casino ausgetragen.

Es war ein spannender Auftakt im neuen Jahr. Die EPSC konnten wieder viele Zuseher begeistern und Deutschland einen weiteren internationalen Titel im Poker Sport verschaffen. Die European Poker Tour (EPT) sorgt nun für den Rest des Jahres, an unterschiedlichen Standorten, für Spannung. Und auch die World Poker Tour beginnt bereits Mitte März. Die besten Pokerstars im deutschsprachigen Raum werden also nicht nur auf nationalen Events an den Tischen schwitzen, sondern sich rund um den Globus beweisen dürfen.

