DesignEuropa Awards 2025: Die sechs Finalisten wurden bekannt gegeben

Industriedesign wird immer mehr zu einem strategischen Faktor für die Zukunft Europas - und auch Deutschlands. Denn wer innovativ sein, Ressourcen effizient nutzen und technologisch unabhängig agieren will, braucht durchdachte Lösungen, die funktionieren, begeistern und im globalen Wettbewerb bestehen. Design ist dabei kein ästhetisches Beiwerk, sondern ein zentraler Treiber für funktionale Innovation, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Relevanz.

Die DesignEuropa Awards reagieren darauf und honorieren herausragende europäische Designleistungen. Bereits zum sechsten Mal vergibt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) diese Auszeichnung im Rahmen des Designwettbewerbs der Europäischen Union.

Die diesjährigen Finalisten wurden heute bekannt gegeben - ebenso wie die Gewinnerin des Lifetime Achievement Award. Sechs visionäre Projekte aus Frankreich, den Niederlanden, Polen, Slowenien und Spanien wurden aus über 1250 Bewerbungen ausgewählt. Sie zeigen, wie Design konkrete Antworten auf zentrale Zukunftsfragen gibt - in Bereichen wie Gesundheit, Wohnen, Sicherheit, Mobilität und Energie.

Die Auswahl vereint innovative Neueinsteiger wie Paul de Livron, Kavcic und Overade (Entrepreneurs and Small Companies Award) mit etablierten Industrieunternehmen wie Cecotec, Ciarko Design und Fastned (Industry Award). Auch der Nachwuchs steht erneut im Fokus durch den Next Generation Design Award für Designer bis 29 Jahre.

Die niederländische Designerin Hella Jongerius erhält den Lifetime Achievement Award 2025. Die Preisverleihung findet am 23. September 2025 in Kopenhagen, Dänemark, in Kooperation mit dem Danish Patent and Trademark Officestatt.

Darüber hinaus wird die renommierte niederländische Designerin Hella Jongerius für ihre herausragenden Arbeiten und ihre Gabe, den Designs menschliches Denken einzuhauchen, die Auszeichnung für das Lebenswerk 2025 erhalten.

Der diesjährige Wettbewerb verzeichnete mit über 1250 Bewerbungen aus 48 Ländern eine Rekordbeteiligung. Die Designs wurden nach ihrer Originalität, ihrer Funktionalität, ihrem ästhetischen Wert und ihrer Nachhaltigkeit sowie im Hinblick darauf bewertet, inwieweit sie die Grenzen ihrer jeweiligen Sektoren überwinden.

Die Preisträger aller Kategorien werden bei der Preisverleihung am 23. September 2025 in Kopenhagen (Dänemark) gemeinsam mit dem dänischen Patent- und Markenamt bekannt gegeben.

Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão, erklärte: "Die DesignEuropa Awards 2025 sind Ausdruck des außergewöhnlichen Talents, der Kreativität und der zweckgerichteten Innovation, um die das europäische Design die Welt bereichert. Von Neueinsteigern bis hin zu Design-Legenden wie Hella Jongerius erinnern uns die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, dass großartiges Design nicht nur Probleme löst, sondern auch den Fortschritt anregt und uns alle verbindet."

Der Generaldirektor des dänischen Patent- und Markenamts, Sune Stampe Sørensen, merkte außerdem an: "Es freut uns sehr, dass wir die DesignEuropa Awards 2025 gemeinsam mit dem EUIPO in Dänemark ausrichten. Durch außergewöhnliches Design können sich Unternehmen am globalen Markt behaupten, und wir freuen uns, bei der diesjährigen Preisverleihung in Kopenhagen herausragende Leistungen im Bereich Design zu würdigen."

Die Jury der DesignEuropa Awards wurde von der Vorsitzenden Christina Melander, Präsidentin des Bureau of European Design Associations (BEDA) und Mitglied des Danish Design Centre, geleitet. Die Jury setzt sich aus Designern, Unternehmern, Wissenschaftlern und Sachverständigen für geistiges Eigentum zusammen. Sie wählen die Finalisten auf der Grundlage ihrer herausragenden Leistungen im Bereich Design, ihrer Wirkung auf den Markt und ihrer nachhaltigen Beiträge sowie ihrer innovativen Nutzung des EU-Designsystems (eingetragene Unionsgeschmacksmuster) aus.

HELLA JONGERIUS, EINE VISIONÄRIN IM BEREICH DESIGN

Die diesjährige Auszeichnung für das Lebenswerk wird Hella Jongerius verliehen, einer innovativen niederländischen Designerin, die für ihre Beiträge in den Bereichen Textilien, Möbel und Industriedesign bekannt ist. Im Jahr 1993 gründete sie das Studio Jongeriuslab. Seitdem hat sie mit renommierten Marken wie Vitra, IKEA und KLM zusammengearbeitet und innovative Designs entwickelt, bei denen sie traditionelle handwerkliche Arbeiten mit moderner Technologie vereint. Mit ihren Arbeiten überwindet Jongerius die Grenzen von Materialien und Farben - Beispiele hierfür sind das Polder Sofa, der Frog Table und die Vitra Colour & Material Library.

Ihre Designs werden weltweit in verschiedenen renommierten Museen wie dem MoMA (New York) und dem Centre Pompidou (Paris) ausgestellt. Als kreative Vorreiterin hat Jongerius die Designbranche maßgeblich beeinflusst, wo sie für Nachhaltigkeit, Co-Kreation und Zusammenarbeit eintritt.

Die Jury lobte ihren visionären Ansatz und ihre Fähigkeit, industrielle Prozesse mit emotionaler Intelligenz und einem Design zu verbinden, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht: "In einer zunehmend von Technologie geprägten Zeit zeichnen sich ihre Arbeiten durch poetische Sensibilität und sinnhafte Verbindung zu Menschen aus. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und ihrem Studio Jongeriuslab hat sie neu definiert, wie Materialien, Farben und Formen sowohl Alltagsgegenstände an sich als auch deren Umfeld verbessern."

Jongerius inspiriert mit ihren Arbeiten Designer und Einrichtungen gleichermaßen, und für das Jahr 2026 ist eine erste größere Retrospektive ihrer Arbeit im Vitra Design Museum geplant.

Zu den früheren Gewinnern der Auszeichnung für das Lebenswerk zählen die weltbekannten Designer Giorgetto Giugiaro, Hartmut Esslinger, André Ricard, Maria Benktzon und Dieter Rams.

DIE DESIGNEUROPA AWARDS

Mit den DesignEuropa Awards werden herausragende Designs und Branchenpioniere gewürdigt, die ihre Ideen und Produkte als eingetragene Unionsgeschmacksmuster geschützt haben.

Das vom EUIPO verwaltete eingetragene Unionsgeschmacksmuster ist ein Recht des geistigen Eigentums, das dem Erscheinungsbild eines Erzeugnisses in allen EU-Mitgliedstaaten ausschließlichen Schutz gewährt. Das EUIPO erhält jedes Jahr rund 100 000 Geschmacksmusteranmeldungen. Einige berühmte eingetragene Geschmacksmuster sind der Bialetti-Espressokocher, der Lego-Stein und der Porsche Turbo.

Frühere Ausgaben der DesignEuropa Awards fanden in Mailand (2016), Warschau (2018), Eindhoven (2021), Berlin (2023) und Riga (2024) statt.

