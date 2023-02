Sportwetten-Boni: Welche Arten gibt es und wie findet man das beste Bonusangebot?

Wer sich für das Sportwettenangebot interessiert, der wird feststellen, es gibt hier nicht nur sehr viele Buchmacher, sondern auch eine breite Vielfalt an Bonusangeboten. Aber welche Sportwetten-Boni sind empfehlenswert und worauf ist zu achten, wenn man sich für das eine oder andere Bonusangebot entscheidet?

Der Neukunden- bzw. Willkommensbonus ist in der Regel ein Einzahlungsbonus

Es gibt viele Schweizer Anbieter für Sportwetten 2023, die etwa damit werben, dass es einen Einzahlungsbonus gibt. Der Einzahlungsbonus steht in der Regel für neue Kunden zur Verfügung, daher wird er auch gerne als Willkommensbonus bezeichnet. In der Regel liegt der Bonusprozentsatz bei 100 Prozent. Das heißt, zahlt der Kunde 100 Euro ein, so steht am Konto in weiterer Folge ein Betrag von 200 Euro zur Verfügung. Der Buchmacher deckelt den Höchstbetrag - in der Regel liegt dieser zwischen 100 Euro und 200 Euro. Liegt der Höchstbetrag bei 100 Euro, so würde eine Einzahlung von 300 Euro dazu führen, dass sodann 400 Euro zur Verfügung stehen.

Zu den häufigsten Bonusbedingungen für den Einzahlungsbonus gehören Mindestquoten, der Betrag muss mehrfach umgesetzt werden und es werden Zeitlimits vorgegeben.

Ohne Risiko seinen Tipp abgeben: Buchmacher und ihre Gratiswetten

Die Gratiswette wird oft den Bestandskunden angeboten. In diesem Fall wird der Einsatz, wenn die Wette verloren wird, wieder gutgeschrieben. In der Regel gibt der Buchmacher hier eine Mindestquote vor oder schränkt die Kategorie ein: Das heißt, die Gratiswette kann dann etwa nur für Fußballspiele eingelöst werden, wenn der Wettschein eine Mindestquote von 2,0 aufweist.

Geld zurück, wenn keine Tore fallen - ein besonderes Angebot

Es gibt Buchmacher, die eine besondere Art von Cashback Wetten anbieten. Endet das Spiel torlos, also 0:0, dann bekommt man seinen Einsatz zurück. Abhängig vom Buchmacher, den Bedingungen und dem Einsatz, gibt es einen Teil oder die volle Rückerstattung. Zu beachten ist, dass hier natürlich auch Mindestquoten eingehalten werden müssen.

Der Quoten-Boost

Bietet der Buchmacher für ein bestimmtes Event verbesserte Quoten an, so handelt es sich hier um den sogenannten Quoten-Boost. Dabei verzichtet der Buchmacher auf die eigene Marge, damit er bessere Quoten anbieten kann, oder legt sogar noch etwas drauf - er würde dann hier sogar einen Verlust einfahren. In der Regel wird das Event vorgeschrieben, das sodann mit einem Quoten-Boost ausgestattet ist.

Das heißt, treffen die Bayern auf Dortmund, so liegt die Quote für den Bayern Sieg bei 2,20. Entscheidet sich der Buchmacher für einen Quoten-Boost, so würde die Quote bei einem Bayern Sieg auf 3,50 oder 4,00 steigen.

Bonus für Kombiwetten

Kombiwetten treiben die Quote in die Höhe, jedoch auch das Risiko. Viele Events bedeuten, dass die Gefahr nach oben geht, dass man bei dem einen oder anderen Event nicht richtig getippt hat - wer einen Wettschein mit 5 Fußballspielen hat und ein Spiel endet nicht so, wie man es getippt hat, ist der gesamte Wettschein verloren.

Der Buchmacher weiß, dass es schwierig sein kann, vier bis fünf richtige Partien zu tippen. Auch wenn stets nur auf die Favoriten gesetzt wird, ist das noch lange keine Garantie, dass man am Ende einen Gewinn einfährt.

Einige Buchmacher bewerben die Kombiwetten mit einem Kombiwettenbonus. Wer etwa eine bestimmte Anzahl an Spielen auf seinem Schein hat, die eine Mindestquote haben, darf sich über einen Bonus - etwa über eine Sonderzahlung in der Höhe von 5 Prozent - freuen. Mitunter gibt es auch Buchmacher, die einen Kombiwettenbonus anbieten, wenn eine bestimmte Zahl an Wetten am Schein vorzufinden ist. Das heißt, ab fünf Events gibt es dann eine Sonderzahlung.

Bild: pixabay



Keine Einzahlung notwendig



Wer auf der Suche nach einem Bonus ist, wird bemerken, dass es Buchmacher gibt, die damit werben, dass es einen Bonus ohne Einzahlung gibt. Werden in der Regel Bonusangebote erst mit der ersten Einzahlung aktiviert, so gibt es auch einige Sportwettenanbieter, die aber schon nach der Registrierung eine Frei- bzw. Gratiswette anbieten oder auch einen Gutschein in geringer Höhe per E-Mail übermitteln.



----