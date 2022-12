INSA: Mehrheit glaubt nicht an Gefahr von Reichsbürger-Umsturz

„Mit einer Bevölkerung, die glaubt, 30 Rentner könnten die Regierung stürzen, ist einiges möglich“ – dieses Bonmot fand ich kürzlich auf Twitter. Und daran musste ich unvermittelt denken, als ich heute die Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „INSA“ bekam, das 2.007 repräsentativ ausgewählte Erwachsene in Deutschland per Telefon und Online nach ihrer Meinung zu dem „Kukident“-Putsch aus der Reichsbürger-Szene befragte. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: „Diejenigen, die sich als ‘Reichsbürger‘ sehen, haben jüngst viel Aufmerksamkeit erfahren. Der Staat ist kraftvoll gegen einige Protagonisten vorgegangen, um damit einem mutmaßlichen ‘Putsch‘ zuvorzukommen“, erläutert Insa-Chef Hermann Binkert: „Auch die Mehrheit der Bevölkerung sieht hier eine tatsächliche Gefährdung: 54 Prozent der von uns Befragten sehen eine große Gefahr, welche aktuell von den Reichsbürgern in Deutschland ausgeht. 37 Prozent finden, die Gefahr sei gering bzw. nicht vorhanden.“

Binkert weiter: „Fragt man die Deutschen, von welcher Gruppierung aktuell die größte Gefahr für Deutschland ausgeht, zeigt sich, dass die relative Mehrheit aller Befragten (42 Prozent) findet, dass diese von Rechtsextremisten ausgeht. 29 Prozent sehen die größte Gefahr bei Islamisten und nur elf Prozent von Linksextremisten ausgehend. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist zwar auf dem rechten Auge nicht blind, sieht aber auch die Bundesrepublik nicht grundsätzlich durch diese Gruppe gefährdet: Nur gut jeder Fünfte (21 Prozent) hat aktuell Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger. Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) teilen diese Angst hingegen nicht.“

Bevor ich zu meiner Einschätzung komme, hier im Detail die Resultate auf die Frage: „Wie groß oder gering ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, welche aktuell von Reichsbürgern in Deutschland ausgeht?“

Während 34 Prozent der Befragten die Gefahr, welche aktuell von Reichsbürgern in Deutschland ausgeht, als eher groß und 21 Prozent sogar als sehr groß einschätzen (55 Prozent, kumuliert), bewerten diese Gefahr 27 Prozent als eher und zehn Prozent als sehr gering bzw. als nicht vorhanden (37 Prozent, kumuliert). Sieben Prozent wissen es nicht und zwei Prozent machen dazu keine Angabe.

Auch wenn beide Geschlechtergruppen jeweils absolut-mehrheitlich die Gefahr, welche aktuell von Reichsbürgern in Deutschland ausgeht, als groß einschätzen, tun dies befragte Frauen häufiger als Männer (57 zu 51 Prozent). Letztere geben entsprechend deutlich häufiger an, dass diese gering ist bzw. nicht vorhanden ist (43 zu 31 Prozent). Außerdem können oder wollen Frauen hier häufiger keine Angabe tätigen (12 zu 5 Prozent).

Mit zunehmendem Lebensalter der Befragten steigt der Anteil derer, welche die Gefahr von Reichsbürgern in Deutschland als groß einschätzen, von jeweils 48 Prozent bei den 18- bis 39-Jährigen bis auf 65 Prozent bei den ab 70-jährigen Umfragteilnehmern. Entsprechend umgekehrt verhält es sich tendenziell bei denen, welche diese Gefahr als gering bzw. nicht vorhanden beurteilen (von 40 bzw. 45 auf 30 Prozent).

Einzig Befragte, welche sich rechts der politischen Mitte einordnen, schätzen die Gefahr, welche aktuell von Reichsbürgern in Deutschland ausgeht, absolut-mehrheitlich als gering bzw. nicht vorhanden ein (56 Prozent). Die beiden anderen Befragtengruppen bewerten diese hingegen jeweils absolut-mehrheitlich als groß, wobei Umfrageteilnehmer, die sich links der politischen Mitte positionieren, dies häufiger tun (66 zu 57 Prozent).

Während FDP-Wähler in dieser Frage gespalten sind (je 48 Prozent) und AfD-Wähler (68 Prozent) absolut-mehrheitlich die Gefahr, welche aktuell von Reichsbürgern in Deutschland ausgeht, als gering bzw. nicht vorhanden einschätzen, bewerten diese alle anderen Wählergruppen jeweils absolut-mehrheitlich als groß, wobei Grünen-Wähler dies (deutlich) am häufigsten tun (73 zu 63 – 64 Prozent).

Ganz anders sind die Ergebnisse, wenn es um die Gefahr eines „Putsches“ geht.

Hier die Antworten auf die Frage: „Haben Sie aktuell Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger?“



Die absolute Mehrheit von 67 Prozent der Befragten hat aktuell keine Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger, wohingegen etwa ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) Angst diesbezüglich hat. Zehn Prozent wissen es nicht und zwei Prozent möchten dazu keine Angabe tätigen.

Auch wenn bei sämtlichen Altersgruppen jeweils der Anteil derer überwiegt, welche aktuell keine Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger haben, steigt dieser Anteil mit zunehmendem Lebensalter der Befragten, von 50 Prozent bei den jüngsten bis auf 77 Prozent bei den ältesten Befragten an. Entsprechend umgekehrt verhält es sich tendenziell bei jenen, welche Angst davor haben (von 30 auf 14 bzw. 15 Prozent).

Sämtliche Befragtengruppen haben aktuell jeweils absolut-mehrheitlich keine Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger, wobei Befragte, welche sich rechts der politischen Mitte einordnen, dies deutlich am häufigsten angeben (82 zu 68 bzw. 67 Prozent). Befragte, die sich in der politischen Mitte oder links davon positionieren, haben entsprechend deutlich häufiger Angst davor (je 23 zu 10 Prozent).

Alle Wählergruppen haben aktuell jeweils absolut-mehrheitlich keine Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger, wobei AfD-Wähler dies häufiger als die Wähler der anderen Parteien angeben (80 zu 61-73 Prozent).

Wie bei allen Umfragen ist die Einschätzung höchst subjektiv. Man kann das Glas als „halbvoll“ betrachten – aber auch als halbleer. Mein Fazit ist durchwachsen: Dass eine relative Mehrheit aller Befragten (42 Prozent) findet, dass die größte Gefahr für Deutschland von Rechtsextremisten ausgeht, und nur 29 Prozent diese von Islamisten und sogar nur elf Prozent von Linksextremisten ausgehend sehen, halte ich für fatal. Es zeigt, wie wirksam die Gehirnwäsche in den Medien ist. Ohne die Gefahr durch Rechtsextremismus herunterreden zu wollen – gegenüber Rechts herrscht Gott sei Dank große Wachsamkeit. Genau das Gegenteil gilt für den Umgang mit Links – und genau deshalb ist der Linksextremismus so gefährlich. Weil er salonfähig wurde, bis in höchste Staatsämter.

Dass eine Mehrheit die Reichsbürger für gefährlich hält, ist logisch – zumal hier ja auch die Frage sehr allgemein gefasst ist. Schon in der Vergangenheit wurden ja einzelne Vertreter dieser Bewegung gewalttätig und natürlich geht von solchen Extremisten Gefahr aus. Dass hingegen 21 Prozent Angst vor einem gewaltsamen Umsturz in Deutschland durch Reichsbürger haben, klingt wie ein Stück aus dem Tollhaus. Hier wäre sehr interessant, welche Medien diese Menschen konsumieren. Offenbar verfängt hier die totale Propaganda, Angst- und Panikmache – die in vielem an die bei Corona erinnert. So erschreckend es ist, dass jeder Fünfte darauf hereinfällt – so beruhigend ist andererseits, dass eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit von 67 Prozent noch mit dem eigenen Kopf denkt und der völlig absurden Panikmache, die Reichsbürger seien stark genug für einen wirklich gefährlichen Umsturzversuch, nicht folgt.

Meine Schlussfolgerung: Die dauerhafte Gehirnwäsche, die eine angeblich immense Gefahr von Rechtsaußen ständig aufbläht, und reihum Regierungskritiker als „Nazis“ diffamiert, um von anderen Problemen abzulenken, wie es schon in der DDR und der Sowjetunion Tradition war, ist einerseits erfolgreich. Weil sie so penetrant und allgegenwärtig ist. Und weil natürlich reale Gefahren aus der rechtsextremen Ecke bestehen – nur eben bei weitem nicht in dem Umfang, der 24 Stunden aus allen Propaganda-Rohren der Republik herbeigeredet wird. Wenn es die Propaganda dabei aber übertreibt, wie jetzt bei angeblichen „Umsturzversuch“, denkt eine Mehrheit doch noch selbst.

