Traditionelle Wettbüros oder virtuelle Buchmacher: Was ist eigentlich besser?

Dank der großen technischen Errungenschaften aus den letzten Jahren durchlebt die Welt der Sportwetten aktuell ihre goldene Ära. Genau wie im Falle der anderen Formen des Glücksspiels kann man auch sein Tippgefühl inzwischen bequem im Internet auf die Probe stellen. Allerdings bedeutet das nicht, dass traditionelle Wettbüros vor Ort heute leer stehen. Es gibt nämlich noch immer Menschen, die ihre Wettscheine am liebsten direkt an der Theke abgeben. Doch welche Option ist eigentlich besser? Wir haben die zwei Arten der Wettanbieter in den wichtigsten Kategorien verglichen!

Zugänglichkeit

Der größte Vorteil der virtuellen Spielplätze gegenüber klassischen Wettbüros liegt klar auf der Hand. Um sich online zu vergnügen, braucht man nämlich nichts anderes als ein funktionierendes Gerät und eine stabile Internetverbindung. Es gibt also keine Nebenkosten, die auf dem Weg zum Wettbüro entstehen könnten, sodass man viel mehr mit dem geplanten Budget machen kann. Die meisten Online Buchmacher beschränken sich bezüglich der Funktionalität nicht nur auf Desktops. All die attraktiven Angebote lassen sich üblicherweise auch auf mobilen Endgeräten genießen. Zusätzlich zu mobilfreundlichen Seiten punkten viele Anbieter mit downloadbaren Apps, die dem unterwegs Zocken einen besonderen Touch verleihen. Das virtuelle Konzept von Buchmachern hat darüber hinaus den Vorteil, dass man die Recherche vor dem Wetten viel leichter über die Bühne bringen kann. Man braucht nämlich nur ein paar Klicks, um sich mit der Form der Teams und anderen wichtigen Statistiken vertraut zu machen. Alles in allem ist klar, dass Online Wettanbieter in Bezug auf die Zugänglichkeit eine viel bessere Leistung erbringen.

Sicherheit

Obwohl sich das Online-Glücksspiel im Laufe der Jahre zu einem Milliardengeschäft entwickelt hat, wurde das Ganze noch immer nicht in allen Ländern gesetzlich reguliert. Mit der Inkraftsetzung des neuen Glücksspielvertrags stellt Deutschland diesbezüglich eine Ausnahme dar. Von den neuen Regeln sind nämlich sowohl klassische als auch virtuelle Wettanbieter betroffen. Doch trotzdem gibt es viele gesetzliche Grauzonen, die insbesondere Online-Buchmacher ausnutzen, um Kunden hinters Licht zu führen. Was die Seriosität betrifft, schneiden traditionelle Wettbüros vor Ort definitiv besser ab. Dies liegt primär an der Tatsache, dass man bei eventuellen Problemen zu jedem Zeitpunkt mit einer geeigneten Ansprechperson rechnen darf. Im Internet ist das oft nicht der Fall. Die Kundensupports sind nämlich nicht immer professionell und kompetent, sodass man manchmal lange im Dunkeln tappen muss.

Spielauswahl

Das nächste wichtige Testkriterium ist natürlich die Spielauswahl. In dieser Hinsicht haben die Wettanbieter im Internet einen klaren Vorteil. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sich klassische Wettbüros primär aus Platzgründen in erster Linie auf die populärsten Sportarten beschränken müssen. Natürlich kann man auch hier auf Randsportarten wetten oder seine Tipps in Echtzeit abgeben, aber grundsätzlich ist die Auswahl deutlich kleiner als im Web. Die virtuellen Spielplätze sind darüber hinaus in der Lage, den Kunden die Möglichkeit zu geben, viele Events mittels einer 2D-Animation oder im Livestream zu verfolgen. Zu guter Letzt gilt es auch die diversen Sonderfunktionen zu erwähnen, auf die man in klassischen Wettbüros üblicherweise verzichten muss. Dabei handelt es sich um sehr nützliche Features (z.B. Cashout, Wett-Konfigurator, usw.), die das allgemeine Spielvergnügen positiv beeinflussen.

Gewinnchancen

Beim Wetten möchte man natürlich gewinnen, sodass dieser Aspekt für die meisten Wettfreunde die entscheidende Rolle spielt. Bezüglich der Quoten sind die Unterschiede zwischen den beiden Optionen relativ gering. Allerdings gilt es zu erwähnen, dass diese aufgrund des Konkurrenzkampfs unter den einzelnen virtuellen Plattformen im Internet manchmal etwas höher sind. In Sachen Extras sind die Online Buchmacher definitiv eine Welt für sich. Obwohl man auch in Wettbüros vor Ort ab und zu mit gewissen Boni rechnen kann, ist dieses Angebot im Web um ein Vielfaches besser. Fast alle Bookies stellen den Kunden eine Vielzahl von Extras zur Verfügung. Davon können sowohl Neueinsteiger als auch loyale Kunden profitieren, sodass es klar ist, dass die Online Wettanbieter in puncto Gewinnchancen besser abschneiden. Letztendlich ist die Wahl der optimalen Option jedoch nichts anderes als Geschmackssache!



