Abgründe des Regenbogenwahns: Die Zerstörung der Kernfamilie schreitet voran

Die Zerstörung der traditionellen Kernfamilie als faktische Staatsdoktrin macht vor nichts halt. Ein schwuler SPD-Bundestagsabgeordneter feiert sich öffentlich für die Durchführung einer in Deutschland strikt verbotenen Leihmutterschaft im Ausland, das Selbstbestimmungsgesetz ist im Kabinett beschlossen, und die Trans-Propaganda macht vor nichts mehr halt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Diese Woche schilderte die 28-jährige Sophie Griebel in einem bewegenden AUF1-Interview eindringlich, mit welch verheerenden Folgen der allgegenwärtige Transwahn sie auf Abwege geführt hat: Nach einer von sexuellen Übergriffen und Gewalt geprüften Kindheit glaubte sie, die körperliche Umwandlung zum Mann würde ihr endlich die so schmerzlich ersehnte Liebe bringen.

Immer schlimmere Blüten

Das Ergebnis war am Ende jedoch ein „Leben mit einem verstümmelten Körper“. Heute bereut sie zutiefst, auf die Trans-Propaganda hereingefallen zu sein, und beteuert: Man ist nicht im falschen Körper geboren. Sonst würde die Natur Fehler machen.“ Die Trans-Propaganda sei gefährlich und kindheitsschädigend, lautet ihre Warnung.

Doch dank mächtiger und finanzstärker Hintermänner - oder „Hinterpersonen“, wie es in in der woken Irrensprache wohl heißt - und skrupelloser Politiker treibt die Trans-Propagada immer schlimmere Blüten.

Selbstbestimmungsgesetz verschiebt die Maßstäbe

Statt frühzeitig vor tragischen Fällen wie Griebel zu warnen, werden bereits die Jüngsten von Regenbogen-Aktivisten frühzeitig indoktriniert. Motto: Alles ist großartig, solange es nichts mit dem traditionellen Modell der heteronormativen und natürlichen Vater-Mutter-Kind-Familie zu tun hat.

Und dank des deutschen „Selbstbestimmungsgesetzes“ wird es bald möglich sein, dass sich schon Jugendliche per bloßem Sprechakt einmal pro Jahr ein „neues“ Geschlecht aussuchen können - mit staatlich-juristischer Unterstützung und auch gegen den erklärten Willen der Eltern. Pädophilen und Sexualverbrechern wird der Weg in die Schutzräume von Frauen und Kindern geebnet, wenn sie sich selbst einfach zur Frau erklären. Wer dies anzweifelt oder gar ablehnt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

Normalempfinden ausgetrieben

Dieses schreckliche Gesetz ist der - leider wohl nur vorläufige - Höhepunkt des linken Projekts zur Zerstörung auch aller familiären Traditionen und damit der Keimzelle jeder zukunftsfähigen Gesellschaft. Der Grund liegt auf der Hand: Die intakte Familie ist seit jeher der sicherste Schutz gegen einen nach Allmacht strebenden Staat.

Deshalb soll bereits Kleinkindern jedes normale Empfinden ausgetrieben werden, indem man sie so früh wie nur möglich sexualisiert, etwa durch Lesungen von „Drag-Queens“ in öffentlichen Bibliotheken.

MdB feiert sich für verbotene Leihmutterschaft

Doch es geht noch irrer: Ende Juli wurden der homosexuelle SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt und sein dänischer Mann „Eltern“ eines Sohnes, den sie in Dänemark durch eine Leihmutter austragen ließen. Arlt jubilierte darüber öffentlich in den sozialen Medien. Ein deutscher Abgeordneter lässt sich dafür feiern, von etwas zu profitieren, das im eigenen Land strafbar ist - wenn auch wohl nicht mehr lange.

Denn die Normalisierung alles Perversen und die Pervertierung alles Normalen schreiten unerbittlich voran. Kindern wird erfolgreich eingeredet, dass sie das „falsche“ Geschlecht hätten und dies ganz leicht ändern können.

Projektionsfläche der Verirrungen

Angeblich „nicht-binäre“ Eltern haben dann auch regelmäßig solche Kinder. In Wahrheit benutzen sie ihre Kinder als Projektionsfläche für ihre eigene Verirrung und fügen ihnen damit lebenslange Schäden zu.

Im sozialen Medien stoßen sie auf Gleichgesinnte und bestärken sich in ihrem Wahn, der sich damit auch an Schulen verbreitet, sodass sich nun zahllose Kinder in westlichen Staaten einbilden, sie seien transsexuell. Die Schäden, die daraus erwachsen, sind gar nicht abzusehen und tragen zum allgemeinen Chaos bei, das dazu führt, dass die westliche Welt im Orkus der Geschichte verschwindet und vom Rest der Welt nur noch als abschreckendes Beispiel wahrgenommen wird."

