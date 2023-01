Warum ist Flexodruck bei Verpackungsherstellern so beliebt?

Der Flexodruck ist nicht gerade eine neue Technologie, aber er hat sich mit zahlreichen Innovationen erheblich weiterentwickelt. Diese Entwicklungen machen den Flexodruck nach wie vor zu einer der zuverlässigsten Methoden, um große Mengen hochwertiger individueller Verpackungen in kürzester Zeit zu produzieren.

Wie funktioniert Flexo Druck?

Der Flexo Druck ist ein Verfahren, bei dem eine flexible Druckplatte verwendet wird. Früher wurden diese Druckplatten aus Gummi hergestellt, heute verwenden Unternehmen flexible Fotopolymer-Druckplatten. Die Platten werden auf einer Rollendruckmaschine um Zylinder gewickelt. Die eingefärbten Platten haben ein erhabenes Bild und rotieren mit hoher Geschwindigkeit, um die Farbe durch kleine Löcher von der Rasterwalze auf den Bedruckstoff zu übertragen; für jede Farbe wird eine andere Druckplatte benötigt. Dank der Weiterentwicklung von Rasterwalzen, Druckplatten, Druckfarben und Druckmaschinen können Sie im Flexodruck Bilder mit hoher Strichzahl drucken.

Die Flexodrucktechnologie entwickelt sich rasant weiter, um den wachsenden Anforderungen an höhere Druckqualität, kürzere Auflagen und schnellere Durchlaufzeiten gerecht zu werden. Es werden kontinuierlich Technologien entwickelt, um den Zeitaufwand für die Druckvorstufe, die Plattenherstellung und den Plattenwechsel zu reduzieren, die Wiederverwertbarkeit von bedruckten Etiketten und Verpackungen zu verbessern sowie die hohe Ausschussquote zu minimieren, die durch Fehler in der Druckvorstufe oder beim Einrichten der Druckmaschine entsteht.

Die Vorteile des Flexodruck Druckverfahren

Der Flexodruck ist einzigartig, weil er sich gut an verschiedene Materialien wie Dünnfolie, Papier, Karton und flexible Verpackungen anpassen lässt und eine breitere Palette von Druckfarben verwendet werden kann, einschließlich wasserbasierter Druckfarben und UV-Farben. Da diese Art des Drucks haltbar und anpassungsfähig ist, kann er auf fast alle Arten von Substraten wie Kunststoff, Metall und Papier gedruckt werden.

Druckqualität

Mit dem Flexodruck lässt sich eine gleichbleibend hohe Druckqualität auf einer Vielzahl von Materialien/Untergründen erzielen, ohne dass spezielle Beschichtungen erforderlich sind, wodurch sich die Kosten pro Einheit insgesamt verringern. Dies ist ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen Drucklösungen, die nur eine schmale Bandbreite an kompatiblen Materialien aufweisen können.

Geschwindigkeit

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, werden Flexo-Verpackungen mit hoher Geschwindigkeit gedruckt. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz schnell trocknender, niedrigviskoser Druckfarben, Präzisionsformen und hochautomatisierter Anlagen.

Preis

Trotz großer Fortschritte im Digitaldruck ist der Digitaldruck bei mittleren und hohen Auflagen immer noch teuer und langsam. Für die vielen Kunden, die nach wie vor mittlere bis hohe Auflagen benötigen, vor allem im Etikettengeschäft, ist der Flexodruck unschlagbar und kann oft auch bei kleinen Auflagen mit dem Digitaldruck konkurrieren. Druckfarben für Flexodruckmaschinen sind erschwinglich und umweltfreundlich. Flexodruckfarben liefern lebendige Farben auf preiswerte und effiziente Weise.

Kritiker verweisen auf den Aufwand und die Kosten, die mit der Erstellung von Druckplatten für jeden Flexodrucklauf verbunden sind, was jedoch nicht die volle Wahrheit ist. Ist eine Druckplatte einmal erstellt, kann sie unbegrenzt oft ohne zusätzliche Kosten verwendet werden. Das bedeutet: je größer die Auflage, desto niedriger die Kosten pro Stück. Bei richtiger Pflege können Flexoplatten viele Male wiederverwendet werden, sodass Wiederholungsaufträge mit geringen Gemeinkosten gedruckt werden können. Dies ist oft günstiger als die für den Digitaldruck erforderliche Entwurfs- und Einrichtungszeit, bei arbeitsintensiven Kleinauflagen.

Die verschiedenen Flexodruck Verfahren im Überblick

Flexodruck ist ohne Zweifel eines der besten Druckverfahren für die Gestaltung von hochwertigen Packungen, die ein Produkt nicht nur schützen, sondern ebenfalls gut anpreisen sollen. Innerhalb des Flexodruck Verfahren gibt es 3 verschieden Varianten, die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen.

HD Flexo Druck

Mit dem HD Flexo Druckverfahren ist im vollen Tonwertumfang eine exzellente Druckqualität möglich. HD Flexo verwendet einen ausgewogenen Punktgrößenmix aus kleinen und großen Punkten in den extremen Bereichen. Der Rest der Tonwertskala wird nicht verändert. So kann die volle Graustufenunterstützung der 4000ppi Bildauflösung genutzt werden. Diese Mischung aus großen und kleinen Punkten — bei der alle Punkte auf ihrem regelmäßigen Raster bleiben — verwirrt das menschliche Auge, wodurch es nur ein homogenes «Grau» wahrnimmt. Der Nachteil der geringeren Punktfrequenz der älteren Methoden ist eine deutlich sichtbarere Körnigkeit in den Glanzlichtern, insbesondere wenn mehrere Farben zusammen gedruckt werden.

Full HD Flexo Druck

Der Full HD Flexo Druck kombiniert die bereits bewährten Technologie mit einer Belichtung durch UV-Dioden. Durch den Einsatz von Full HD Flexo kann die optimale Volltondichte (SID) gewählt werden. Dies funktioniert in der Regel sogar ohne einen Wechsel der Rasterwalze an der Druckmaschine, was zu erheblichen Prozess- und Produktivitätsvorteilen führt. Das Druckverfahren eliminiert die Pinholes, im flexiblen Verpackungsdruck. Das Drucken mit einem pinholefreien Farbaufbau und dem richtigen SID reduziert den Farb- und Lösemittelverbrauch an der Druckmaschine auf ein Minimum und garantiert brillante Überdruckfarben.

Multicolor

Beim Mulicolor Flexodruck wird die herkömmliche CMYK-Farbpalette erweitert. Statt 4 Farben, werden bis zu 7 verschieden Farben eingesetzt. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten und Produktverpackungen können in noch brillanteren Farben verwirklicht werden. Das Mulitcolor-Verfahren lässt Farben natürlicher wirken und trägt zu einem helleren und gesättigten Bild bei.

Fazit

Der Flexodruck wird mittlerweile in fast allen Bereichen des Verpackungsdrucks eingesetzt. Das Druckverfahren eignet sich gut für Volltonfarben und gemusterte Drucke. Mit modernsten Technologien in der Druckvorstufe, der Druckformherstellung und der Maschinentechnik ist es möglich, mit dem Flexodruck Bilder in höchster Druckqualität zu reproduzieren.

Neben Papier und Wellpappe eignet sich das Rollendruckverfahren auch hervorragend zum Bedrucken von Folien und verschiedenen Kunststoffen. Im Premiumsegment des Flexodrucks wird dank modernster Technik, nahezu die Qualität des Tief- und Offsetdruck erreicht.



