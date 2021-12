Unglaubliches Papier aus dem Innenministerium: Kommen Lager für positiv Getestete?

Ein internes Strategiepapier der Corona-Taskforce aus dem Innenministerium sieht unter anderem die Einrichtung von Quarantäne-Lagern für positiv Getestete vor („Isolations-Zentren“). Häusliche Quarantäne, so heißt es in dem Papier aus dem Jahr 2020, solle die Ausnahme sein. Viele Punkte aus dem Dokument sind bereits umgesetzt in Deutschland. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".