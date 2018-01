Die Top 3 Gewinnrekorde rund ums Pokern und Co.

Nicht nur aufgrund des besonderen Nervenkitzels zählt Poker zu den beliebtesten Casinospielen. Auf der anderen Seite steht die Möglichkeit, große Gewinne zu feiern und damit finanzielle Sprünge an den Tag zu legen. Auch die höchsten Gewinne aller Zeiten verdeutlichen, was mit dem richtigen Einsatz möglich ist. Wir werfen einen genauen Blick auf die erzielten Summen.

Peter Eastgate

Entscheidend für die Höhe der Gewinne, die bei einem Turnier erzielt werden kann, bleiben die von den Spielern getätigten Einsätze. Durch die hohen Buy-Ins, die an den Tischen festgelegt werden, bringt die World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas immer wieder sehr hohe Gewinnsummen hervor. Zum ersten Mal gelang es einem Spieler im Jahr 2008, die Gewinngrenze von 9 Millionen US-Dollar zu erreichen. Peter Eastgate wurde damit zum jüngsten Gewinner des Turniers aller Zeiten.

Der weitere Anstieg der Gewinnsummen, wie er in den vergangenen Jahren zu beobachten war, geht dabei auch auf die Popularität des Sports zurück. Immer mehr Sponsoren sind deshalb dazu bereit, in die zur Verfügung stehenden Werbeflächen zu investieren. Auch die Zahl der Spieler vergrößerte sich in den vergangenen Jahren. Einen wesentlichen Teil dazu trugen Angebote aus dem Internet bei, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. So ist es auch auf spielbankenonline.com möglich, in die Welt des Pokerspiels einzutauchen.

Vor wenigen Jahren gelang es dem Profi-Pokerspieler Jamie Gold, alle finanziellen Träume direkt in die Tat umzusetzen. Er selbst ging ohne besondere Erwartungen in das Turnier, in dem er sich gegen die großen Favoriten der Szene durchsetzen konnte. Nach mehreren Tagen war es ihm gelungen, mit 12 Millionen US-Dollar den bis dahin höchsten Einzelgewinn in der Geschichte des Glücksspiels zu feiern. Angesichts des Einsatzes von nur 20.000 US-Dollar, den er dafür einsetzen musste, handelt es sich wahrlich um eine attraktive Rendite. In den kommenden Jahren gelang es ihm allerdings nicht mehr, an diesen ersten großen Erfolg anzuknüpfen. Bei seiner Motivation, weitere Turniere anzutreten, dürften finanzielle Motive zudem in den Hintergrund gerückt sein.

Sieger mit 23 Jahren

Mit nur 23 Jahren gelang es dem Pokerspieler Daniel Colman ebenfalls in Las Vegas, seinen finanziellen Sorgen ein Ende zu setzen. Ohne zum Kreis der Favoriten zu zählen, stach er bei der World Series of Poker Gegner um Gegner aus. Diese starke Serie setzte sich weiter fort, bis er schließlich am Finaltisch 15,3 Millionen US-Dollar mit nach Hause nehmen konnte. Damit löste er den Rekord ab, der zuvor von Jamie Gold aufgestellt worden war und setzte sich selbst an die Spitze der Gewinner. Grundlegend für seinen Sieg war das frühe Ausscheiden der Favoriten im Turnier. Mit einem Karo König und der Herzdame gelang es ihm schließlich, im ehrwürdigen Casino den Sieg zu erringen.

18,3 Millionen Dollar

Doch wer steht nun aktuell auf dem ersten Platz der Pokergewinne? Tatsächlich war es auch hier das große Turnier in Las Vegas, welches als Grundlage für den enormen Gewinn von 18,3 Millionen US-Dollar diente. Es handelt sich dabei um den größten Jackpot des Turniers, der jemals ausgespielt worden war. Nachdem es ganze sieben Spieler schafften, sich ihren Platz am Finaltisch zu sichern, setzte sich am Ende Antonio Esfandiari durch. Er darf sich damit bis heute als Gewinner der größten Summe bezeichnen.