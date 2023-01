Herrenmode: Bügelfreie Hemden gehören zu den trendigen Kleidungsstücken für den Winter 2023

Von den Laufstegen der großen Designer bis zu den Schaufenstern der angesagtesten Läden – die trendigen Must-haves der kalten Jahreszeit für den modebewussten Mann sind jetzt überall präsent. Neben leuchtenden Farben, weichen Linien und übergroßen, oft geschlechtsneutralen Modellen zeichnet sich die wahre Ikone des Winters 2023 ab, jenes Kleidungsstück, das ebenso elegant wie unverzichtbar für den Mann von heute ist, der immer mobil und aus allen Blickwinkeln stilvoll ein möchte: das bügelfreie Hemd.

Hergestellt aus einem Stoff, der durch innovative Behandlungen die traditionellen Grenzen klassischer Hemden überwindet und weder Zeit noch Geschick erfordert, um es mit Hilfe eines Bügeleisens perfekt zu glätten. Solche Hemden, die bereits seit mehreren Jahren existieren, aber immer aktueller werden und begehrt sind, verändern die Gewohnheiten des modischen Mannes zu seinem Vorteil.

Immer das perfekte Hemd: waschen, trocknen und anziehen

Es ist das Hemd des neuen Jahrtausends, das Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden wurde. Ideal auch heute für die Bedürfnisse des modernen Mannes, der keine Zeit zu verlieren hat und in jeder Situation perfekt sein möchte, indem er hochwertige Kleidungsstücke trägt, die perfekt zu ihm passen.

Das bügelfreie Hemd ist in vielen Modellen und Farben erhältlich, besteht aber aus einer einzigartigen Stoffart, die nach dem Waschen und Trocknen keine Falten aufweist und sofort getragen werden kann.

Jeder, der mindestens einmal in seinem Leben versucht hat, ein Hemd zu bügeln, weiß, wie komplex dieser Vorgang ist: Sobald eine Seite glatt erscheint, entsteht auf der gegenüberliegenden Seite eine Falte. Ganz zu schweigen von den Manschetten und Kragen, die trotz aller Mühen beim Bügeln nie ganz perfekt werden und oft schief und zerknittert aussehen.



Bügelfreier Stoff von Brook Brothers

Bügelfreie Hemden bestehen aus Baumwollgewebe, das einer speziellen Formaldehydbehandlung unterzogen wurde – entwickelt 1953 von der bekannten Herrenbekleidungsmarke Brook Brothers. Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden ein optimales Produkt anzubieten, was den neu aufkommenden Bedürfnissen gerecht wird. Mit Hilfe von DuPont gelang es, die besondere Formel zu entwickeln, die noch heute zur Herstellung bügelfreier Hemden verwendet wird.

Wo Sie trendige bügelfreie Hemden kaufen können

Wer mit der Mode gehen oder sich einfach schlicht kleiden und dabei die Gewissheit haben möchte, zu jeder Tageszeit, im Büro oder beim Abendessen stilvoll aufzutreten, kann bügelfreie Hemden online oder im Fachhandel kaufen.

Unter den führenden Marken, die qualitativ hochwertige Kleidungsstücke in perfekter Passform anbieten, befindet sich mit Camicissima ein führendes Unternehmen, das seit 1931 aktiv ist und bügelfreie Hemden aus 100 % hochwiderstandsfähiger Baumwolle ohne synthetische Fasern anbietet.

Bügelfreie Hemden: die gefragtesten Modelle

Bügelfreie Hemden sind sowohl in der regulären Version erhältlich – perfekt für diejenigen, die ein bequemes Kleidungsstück suchen, das unter einer Jacke getragen werden kann – als auch in der Slim-Fit-Version, die für den Mann mit figurbetontem Körper entworfen wurde, der Bizeps und Brustmuskeln betonen möchte, ohne die zeitlose Eleganz eines Hemdes aufzugeben.

Was die Farben betrifft, so findet man neben unifarbenen Kleidungsstücken in hellen Farben – die zu jeder Tageszeit und in jeder Situation ideal sind – auch fein gestreifte Hemden, die dezente Retro-Eleganz betonen, sowie mehr lässige, kleinkarierte Ton-in-Ton-Muster.

Auch bei den Kragen ist die Auswahl sehr groß und reicht von Hemden mit französischem Kragen bis hin zu formelleren mit Button-down-Kragen.



