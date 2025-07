Sachsen Classic Rallye: Die Zukunft fährt mit!

Die größte Aufmerksamkeit wird ihm gehören: Dem über 70 Jahre alten VW T1 Bulli, der originalgetreu aussieht und trotzdem als erstes Oldtimer-Fahrzeug der Welt vier verschiedene Antriebsarten beherrscht. Neben dem ursprünglichen fossilen Motor stehen ihm zwei Hybrid-elektrische Systeme zur Verfügung sowie die Möglichkeit, mit e-Fuel zu fahren.

Die Zukunft fährt also mit, wenn bei der Sachsen Classic Rallye der Motor Presse Stuttgart vom 14. bis 16. August 2025 einige der schönsten Klassiker der Autogeschichte rund um Dresden unterwegs sind. Bei der komplett neu konzipierten Strecke liegen erstmals Start und Ziel mitten in der sächsischen Hauptstadt, wo zugleich das größte Stadtfest Deutschlands stattfindet.

Auch Eiskunst-Olympiasiegerin Katarina Witt wird dabei sein, wenn die wunderschöne Tour am Donnerstag um 12.01 Uhr von der Dresdner Whisky Manufaktur aus startet. Ihr Gefährt: Das gleiche Golf-Modell, das sie schon in jungen Jahren gefahren ist. Beim Tagesziel "Die gläserne Manufaktur" - die Fertigungs- und Erlebniswelt zur Elektromobilität von Volkswagen - kommen erneut Zukunft und Historie zusammen. Denn die Sachsen Classic feiert auch den 50. Geburtstag des Polo, einem der erfolgreichsten Modelle von VW.

Eines der vielen Highlights des zweiten Rallye-Tages wird die Fahrt über den Dekra-Lausitzring sein, während die Route am dritten Tag unter anderem Chemnitz besucht, die diesjährige Kulturhauptstadt Europas. Schließlich wird das "rollende Museum" klassischer Autos am Samstag ab 16 Uhr am Terrassenufer in Dresden erwartet - eine weitere Gelegenheit, den auf verborgene Weise topmodernen T1-Bulli zu erleben. Sein komplett CO2-neutrales e-Fuel stammt aus der Region: Hersteller ist das in Chemnitz ansässige Unternehmen CAC-Engineering in Kooperation mit der Firma Parafuel.

Mehr Informationen zur Rallye gibt es unter event.motorpresse.de/sachsen-classic-2/. Ebenfalls möglich: An der Versteigerung von Startplätzen zugunsten eines Kinderhospizes in Wiesbaden teilzunehmen (Infos unter www.unitedcharity.de/Auktionen/Sachsen-Classic).

