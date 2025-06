Deutschlands beste Schulen 2025: Finalisten des Deutschen Schulpreises stehen fest

15 Schulen aus ganz Deutschland und dem Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen können ab sofort auf den Deutschen Schulpreis 2025 hoffen. Sie wurden von einer rund 50-köpfigen Jury aus Bildungswissenschaft, Schulpraxis und Bildungsverwaltung für das Finale des Wettbewerbs ausgewählt. Die Schulen kommen aus Baden-Württemberg (3), Berlin (1), Brandenburg (1), Hamburg (1), Niedersachsen (1), Nordrhein-Westfalen (3), Saarland (1), Sachsen (1), Sachsen-Anhalt (1), Thüringen (1) und aus Tbilissi in Georgien.

Parallel zum Hauptwettbewerb hat eine separate Fachjury fünf Schulen aus Baden-Württemberg (1), Bayern (2), Hamburg (1) und Sachsen (1) für den neuen Themenpreis "Demokratiebildung" nominiert. Damit werden erstmals gezielt Schulen ausgezeichnet, die demokratische Prozesse fördern, Beteiligung ermöglichen und Verantwortung übertragen - sowohl im Unterricht als auch in der Schulgemeinschaft.

Preisverleihung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Alle nominierten Schulen nehmen an der feierlichen Preisverleihung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 30. September 2025 in Berlin teil. Dann wird bekannt gegeben, wer die begehrten Auszeichnungen erhält. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, fünf weitere Preise mit jeweils 30.000 Euro. Ebenfalls 30.000 Euro gehen an den Gewinner des Themenpreises "Demokratiebildung". Alle weiteren Finalisten erhalten Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Die Verleihung wird live übertragen.

Der Weg ins Finale war anspruchsvoll. Die Schulen haben in den vergangenen Monaten ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Im April wählte die Jury aus über 100 Bewerbungen zunächst 20 Schulen aus. In den folgenden Wochen wurden sie von Juryteams besucht und begutachtet. Auf der Grundlage dieser Besuche hat die Jury nun 15 Schulen für die Endrunde des Deutschen Schulpreises 2025 nominiert.

Für den Themenpreis "Demokratiebildung" wurde parallel ein eigenständiges Verfahren durchgeführt. Unabhängig vom Hauptwettbewerb konnten sich die Bewerberschulen freiwillig für diesen Preis bewerben. Eine eigene Fachjury wählte zehn Schulen für vertiefende Interviews aus, aus denen schließlich die fünf Finalisten hervorgingen.

Der Deutsche Schulpreis: Ein Kreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet

Der Deutsche Schulpreis gilt als die renommierteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Auszeichnung für gute Schulen in Deutschland. Er wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung GmbH gemeinsam mit der Heidehof Stiftung vergeben. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT Verlagsgruppe. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen die Qualität des Unterrichts und die Frage, wie Schulen das Lehren und Lernen für ihre Schüler:innen bestmöglich gestalten können.

Seit Beginn des Programms haben sich mehr als 2.700 Schulen um die Auszeichnung beworben. Bei der Auswahl der Preisträger:innen bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: "Unterrichtsqualität", "Leistung", "Umgang mit Vielfalt", "Verantwortung", "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" sowie "Lernende Schule". Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen guter Schulqualität allgemein anerkannt.

Die Konzepte der Preisträgerschulen werden anschließend aufbereitet und über Fortbildungen, Publikationen und die Online-Plattform des Deutschen Schulportals allen interessierten Schulen zugänglich gemacht. Alle Bewerberschulen haben zudem die Möglichkeit, im Forum des Deutschen Schulpreises 15 Monate lang intensiv an der eigenen Unterrichtsentwicklung zu arbeiten. Angebote wie das Hospitationsprogramm richten sich an alle Lehrkräfte in Deutschland und ermöglichen Hospitationen an den Preisträgerschulen. Ein Kreislauf, in dem sich gute Schulpraxis verstärkt und verbreitet.

Deutscher Schulpreis 2025: Die Nominierten (sortiert nach Bundesland)

Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland

Gemeinschaftsschule Gebhard Konstanz, 78467, Baden-Württemberg

Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, 76139, Baden-Württemberg

Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg, 69123, Baden-Württemberg

Maria-Leo-Grundschule, 10407, Berlin

Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow, 14513, Brandenburg

Schule An der Burgweide, 21109, Hamburg

Friedensschule Osnabrück, 49074, Niedersachsen

Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck, 48329, Nordrhein-Westfalen

Green Gesamtschule in Duisburg, 47226, Nordrhein-Westfalen

Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck, 45889, Nordrhein-Westfalen

Grundschule Zum Striedt Wemmetsweiler, Merchweiler, 66589, Saarland

Questenberg-Grundschule Meißen, 01662, Sachsen

Lyonel-Feininger-Gymnasium Halle, 06108, Sachsen-Anhalt

Jenaplanschule Weimar - Staatliche Gemeinschaftsschule, 99423, Thüringen

Deutsche Internationale Schule Tbilissi, Georgien

Themenpreis "Demokratiebildung": Die Nominierten (sortiert nach Bundesland)

Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland

Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, 76139, Baden-Württemberg

Campus di Monaco in München, 81735, Bayern

Grundschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße, 85757, Bayern

Schule An der Burgweide, 21109, Hamburg

Evangelisches Schulzentrum Muldental in Großbardau, 04668, Sachsen

