Finanz-Experte Dr. Markus Krall: „Die Klimapolitik ist schon Enteignung“

Das geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen Habecks sei bereits Enteignung, betont Dr. Markus Krall. Pensionisten, die ihr Leben lang für ihr Eigenheim gespart hätten, könnten sich die vorgeschriebenen Umbauten keinesfalls leisten. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "„Jedes Mal, wenn man denkt, dass der Politik nichts mehr einfällt, um den Bürger noch weiter in seinem Wohlstand zu beeinträchtigen und weiter zu gängeln und zu bevormunden, kommt die Politik auf neue Ideen“, sagt Finanz-Experte Dr. Markus Krall im AUF1-Interview.

Hier die ganze Sendung „Dr. Markus Krall: ‚Die Klimapolitik ist schon eine Enteignung‘“ ansehen:

„Dr. Markus Krall: ‚Die Klimapolitik ist schon eine Enteignung‘“ – Bernhard Riegler im Gespräch mit Dr. Markus Krall



„Dekadent ist gar kein Ausdruck dafür“

Etwa 1.000 Milliarden Euro werde der erzwungene Umbau der Heizsysteme kosten. Zugleich würden damit viele Millionen Tonnen CO2 erzeugt.

„Es ist nicht die Gewohnheit unserer Politik in Berlin, diese Dinge durchzurechnen“, betont Markus Krall. Politikern werde von Lobbyisten „irgendetwas eingeredet und dann mit Gewalt durchgesetzt – ohne Rücksicht auf Verluste“.

Jahrelang gespart – besitzlos im Alter

Mit den Heizungsplänen Habecks soll den Menschen also über eine Billion Euro abgeknöpft werden – das ist ein Drittel des Bruttosozialprodukts! Menschen, die ihre Altersvorsorge auf ihre eigene Immobilie ausgelegt haben, werden gezwungen, immense Ausgaben vorzunehmen. Dafür bräuchten sie fünf- oder sechsstellige Kredite – so sie diese überhaupt noch bekommen. Und sogar dann könnten sie diese nicht mehr abbezahlen. „Das ist schon eine Enteignung“, sagt Dr. Markus Krall.

„Enteignung hat bereits stattgefunden“

Die Enteignung der Bürger habe in Deutschland bereits stattgefunden, sagt der Finanz-Experte. Immobilien-Transaktionen seien um 60–90% zurückgegangen, in einigen Regionen sogar um über 90%. Und auch einige Banken hätten bereits seit 8 Wochen keinen einzigen Hypotheken-Kredit mehr vergeben.



Wehren sich die deutschen Bürger?

Die deutschen Bürger würden sich allerdings erst dann wehren, wenn es bereits zu spät ist, fürchtet Markus Krall. „Ich rechne erst dann mit so einer Wende, wenn die Schmerzen durch eine ökonomische Katastrophe in diesem Land so groß werden, dass es auch der Letzte spürt.“

Quelle: AUF1.info