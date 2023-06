Immobilien-Besitzer unter Druck: Grüner Heizungswahn und „Great Reset“

„Wirtschaft AUF1“ ist ein beliebter und für seine fachliche Kompetenz geschätzter Fixpunkt bei AUF1.TV: Bernhard Riegler präsentiert Wirtschaftsthemen aus einem alternativen Blickwinkel: Brisante Fakten und Hintergründe, die Sie sonst nicht im Fernsehen erfahren. Insbesondere, was die Pläne der Globalisten zum „Great Reset“ im Bereich der Wirtschaft anbelangt. So etwa in der aktuellen Ausgabe zum Thema „Grüner Heizungswahn und „Great Reset“ – Immobilienbesitzer unter Druck“. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: " Der deutsche Immobilienmarkt schlittert immer tiefer in eine Krise: Eine gefährliche Gemengelage aus steigenden Zinsen, fallenden Preisen und Schwierigkeiten in der Bauwirtschaft bereiten Immobilienbesitzern Sorgen. EU-Sanierungszwang und grüner Heizungswahn könnten für Millionen Eigenheim-Besitzer zu Existenznöten führen. Gleichzeitig herrscht aber auch in den Ballungsräumen eine immer größere Wohnungsnot, die durch die Massen-Einwanderung weiter befeuert wird. Dies und viele weitere brisante Fragen zur Lage auf dem Immobilienmarkt erörtert Bernhard Riegler mit Dr. Eike Hamer vom Mittelstandsinstitut Niedersachsen. Hier die ganze Sendung „Wirtschaft AUF1: Grüner Heizungswahn und ‚Great Reset‘ – Immobilienbesitzer unter Druck“ ansehen : Energiewende hat „Kinderbuch-Autoren-Niveau“ Der brillante Ökonom überrascht dabei auch mit knallharten politischen Aussagen, da vieles, was die derzeitige deutsche Bundesregierung plant, keinerlei wirtschaftliche Rechtfertigung hat, sondern rein ideologisch motiviert ist. Weder die Brüsseler Eurokraten – so Hamer –, noch die Parteien der Ampel-Regierung wollen eine Unabhängigkeit Deutschlands: In diesen größeren Zusammenhang stellt Eike Hamer den Verlust der Energiesicherheit und die damit verbundene Deindustrialisierung, die sich durch die Politik der Bundesregierung zwangsläufig einstellen muss. Sein Urteil über die grüne Energiewende ist vernichtend: „Kinderbuch-Autoren-Niveau“! Korruption Haupttriebfeder bei Energiewende? Wärmepumpen in jedem Haus, ohne dass dies praktisch umsetzbar wäre, während gleichzeitig immer weniger Strom produziert wird: Die grüne Energie- und Heizungswende kann eigentlich nur in einem Fiasko enden. Aber warum macht man dann derart unsinnige und realitätsferne Vorgaben? Um das „Klima zu retten“? Eike Hamer hat da noch einen anderen Verdacht: Korruption könnte Haupttriebfeder der Energiewende sein... Immobilien-Besitzer ist Opfer der grünen Politik Heizungswahn, Sanierungszwang, Bürokratie, neue Grundsteuer: Die Zeiten für Immobilien-Besitzer waren schon einmal besser. Doch gerade jetzt gilt es kühlen Kopf zu behalten, wenn die Verkaufspreise anfangen nachzugeben. Hamer sieht die Immobilie unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin als sinnvolle Geldanlage – die eigengenutzte Wohnimmobilie sowieso. Bei den Mietpreisen erwartet er hingegen eine „Spreizung“. Ganz bitter könnte es für die vielen Rentner werden, die als Teil ihrer Altersvorsorge Geld in Immobilienfonds angelegt haben..." Quelle: AUF1.info