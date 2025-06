Seilbahn-Projekt in Bonn bricht zur nächsten Etappe auf

Im Mai hat das Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart die Arbeit als Programmsteuerer für die Bonner Seilbahn übernommen. Damit tritt das innovative Verkehrsprojekt in die nächste Phase ein. Derzeit übergibt der von der Stadt Bonn beauftragte Planer seine Kenntnisse und Unterlagen an die auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsfirma.

Die Seilbahn in Bonn soll vom linksrheinischen Venusberg über den Rhein bis ins rechtsrheinische Beuel führen. Das Projekt, an dessen Planung die Bürgerinnen und Bürger bereits vielfältig beteiligt worden sind, wird gemeinsam von der Stadt Bonn und den Stadtwerken Bonn gesteuert. "Mit der Seilbahn für Bonn planen wir ein Pionierprojekt, denn nirgendwo in Deutschland ist bisher eine Integration in den Nahverkehr realisiert worden", ordnet Anja Wenmakers, Geschäftsführerin SWB Bus und Bahn sowie Konzerngeschäftsführerin, die Tragweite des Projektes ein. "Mit dem Expertenteam der Drees & Sommer SE wollen wir das aufwendige Verfahren für eine in den ÖPNV integrierte Seilbahn erfolgreich bis zur Inbetriebnahme führen." "Zwölf Umweltverbände stehen hinter uns und unserem Projekt. Auch im Verkehrsministerium des Landes NRW wird die Bonner Seilbahn als vielversprechender Pilot betrachtet. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass wir im Nahverkehr Neuland betreten und als Vorbild für andere Städte agieren. Wir ebnen damit den Weg für eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel in Deutschland", so Oberbürgermeisterin Katja Dörner. "Wir haben bereits die Gelegenheit genutzt, die geplante Seilbahntrasse bei einer gemeinsamen Begehung zu begutachten. Dabei konnten wir die Besonderheiten und Herausforderungen vor Ort erfassen und uns auf die nächsten Schritte vorbereiten", äußert sich Sebastian Beck, Partner bei der Drees & Sommer SE. "Derzeit werden bei uns alle Pläne und Dokumente gesichtet und evaluiert." Sebastian Beck engagiert sich seit vielen Jahren, urbane Seilbahnen in deutschen Städten zu etablieren. Sein Know-how brachte er beispielsweise im offiziellen Leitfaden "Urbane Seilbahnen" des Bundesministeriums für Verkehr ein. "Schweben statt stehen: Urbane Seilbahnen bringen Pendlerinnen und Pendler staufrei ans Ziel, entlasten die Straßen und punkten mit klimafreundlichem Ökostrom. Sie sind schnell gebaut, erschließen bislang vernachlässigte Stadtteile und bieten obendrein ein echtes Highlight für Touristinnen und Touristen", betont Stadtbaurat Helmut Wiesner. Drees & Sommer übernimmt die Programmsteuerung, was die Leistungen Generalplanung und Projektsteuerung umfasst. An diesen Schritten wird gearbeitet Die Projektbeteiligten stimmen sich aktuell mit Trägern öffentlicher Belange und Behörden ab, parallel werden verschiedene Vorgutachten und Planungsleistungen beauftragt und durchgeführt, etwa in Bezug auf Naturschutz, Baugrund und Geologie, Wind, Schall und Hydrologie. Auch Zeitplan und Kostenrahmen werden im Verlauf der derzeit stattfindenden Übergabe konkretisiert und angepasst, das gilt zudem für die standardisierte Bewertung, die ebenfalls aktualisiert wird. Im Anschluss daran steht die sogenannte funktionale Ausschreibung im Mittelpunkt, dann kann ein Seilbahnhersteller beauftragt werden. Im nachgelagerten Planfeststellungsverfahren, mit dem Baurecht geschaffen wird, werden die Interessen von Anliegerinnen und Anliegern entlang der Trasse und Trägern öffentlicher Belange geprüft und abgewogen. Die Dauer des Verfahrens kann erfahrungsgemäß stark variieren und nicht seriös vorhergesagt werden. Der Bau der Seilbahn selbst wird eine vergleichsweise kurze Zeit in Anspruch nehmen, da alle Bestandteile einer Seilbahn in der Fabrik nach Standardverfahren vorgefertigt werden und nur die Stationen sowie Fundamente der Stützen vor Ort zu errichten sind. Auch der Zeitpunkt der möglichen Inbetriebnahme wird von Drees & Sommer mit bewertet. Quelle: Drees & Sommer SE (ots)