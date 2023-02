Nordstream-Attacke offen angedroht – im TV!

Die Nordstream-Attacke wurde frühzeitig und völlig offen angekündigt – und zwar im Fernsehen! Wer in aller Welt konnte so etwas ungestraft tun? Natürlich US-Präsident Joe Biden und Staatssekretär Antony Blinken. Doch nach erfolgtem Vollzug dieses Verbrechens wollen sich weder die Zwangsabgabe-Medien noch irgendeine Justiz an deren Drohungen erinnern. Das könnte zur Entlastung Russlands dienen. Dies berichtet der Sender "Kla.TV".

Weiter berichtet der Sender: " Unmittelbar nachdem drei große Lecks in die Gas-Pipeline Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden, haben unsere Zwangsabgabe-Medien wieder, wie immer, die Täter sogleich ausgemacht: Putin und die bösen Russen. Dies ganz ungeachtet der Tatsache, dass Putin sich und Russland mit diesen drei Sprengungen selbst am meisten geschädigt hätte. Für wie dumm hält man diesen Mann eigentlich? Würde er sich wirklich selber z.B. drei Finger abhacken, in der Meinung, uns dadurch allen schaden zu können? Gewiss nicht. Aber es gibt, wie immer, eine Kriegspartei, die aus diesen Anschlägen, sprich aus dieser Krise, bereits wieder so richtig Profit schlägt – und das ist die US-Administration!

Was die Mainstream-Medien dabei wieder in sträflicher Weise bewusst verschweigen, ist die Tatsache, dass Joe Biden schon lange vor der Pipeline-Sprengung vor laufender Kamera angedroht hatte, genau dies mit Nord Stream zu tun, sollten die Russen in die Ukraine einmarschieren.

Doch sehen und hören Sie gleich selbst, wie in unseren Tagen solche Anschläge offen angekündigt werden können, und wenn sie dann ausgeführt sind, sowohl Medien als auch Justiz keinerlei entsprechende Untersuchungen und Strafverfolgungsverfahren gegen diese doch sehr offenkundig mutmaßlichen Täter einleiten.

Joe Biden hat die Attacke auf Nord Stream längst angedroht:

„Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenzen zur Ukraine überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Und Joe Bidens Staatssekretär Antony Blinken hat gleich ins selbe Horn geblasen, indem er dieses angedrohte Szenario als eine große Chance bezeichnete, um Russland ihre »Energiewaffe« aus der Hand zu schlagen.

Staatssekretär Antony Blinken spricht von großer Chance:

„Und ultimativ ist das auch eine enorme Chance. Es ist eine enorme Gelegenheit, ein für alle Mal die Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden und damit Wladimir Putin die »Energiewaffe« wegzunehmen, die er als Mittel einsetzt, um seine imperialen Gestaltungspläne voranzutreiben. Das ist sehr bedeutsam und das bietet enorme strategische Chancen für die kommenden Jahre.“

Wie Sie soeben mit eigenen Augen und Ohren vernehmen konnten, versteht die US-Administration Nord Stream 1 + 2 als eine »Energiewaffe«. Damit also Russland diese Energiewaffe nicht abfeuern soll, was ja einzig durch ein Zudrehen dieses Gashahnes möglich wäre, drohten diese Staatsmänner vor laufender Kamera an, exakt dies gleich selber zu tun. Denn wer auch immer den Hahn von Nord Stream 1 und 2 zudrehen würde, würde damit also eine »Energie-Waffe« betätigen. Getroffen würden in jedem Fall wir Europäer, die dieses Gas kostengünstig beziehen konnten. Ein wirtschaftlicher Schaden ohnegleichen wäre die Folge.

Und genauso kam es. Solches wurde also offen im TV angedroht, obgleich das aktuelle Strafrecht schon jede mündlich angedrohte Straftat als eine zu ahndende Straftat bezeichnet.

In beiden eben erwähnten Fällen hätte also dieser angedrohte Anschlag gegen die Gasversorgung unserer Länder bereits als Straftat geahndet werden müssen. Durch das passive Verhalten sämtlicher Sicherheits- und Justizsysteme ist aber wieder einmal mehr als nur ein Anfangsverdacht gegeben, dass diese allesamt in falsche Hände geraten sind.

Denn gnadenlose Kriegsverbrecher, die überdies einen Völkermord nach dem anderen begehen, werden weder untersucht noch in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen.

