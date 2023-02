CBD Öl in der Apotheke rezeptfrei kaufen: erlaubt oder illegal?

Bei deutschen Verbrauchern herrscht nach wie vor Unsicherheit über den legalen Bezug von CBD Öl im Allgemeinen und rezeptfrei in Apotheken im Besonderen.

Tatsächlich war vor nicht langer Zeit der Erwerb von CBD Öl auch mit kleinsten Mengen an THC nicht erlaubt. Das sieht heute anders aus:

Jeder kann CBD Öl mit einem maximalen THC-Gehalt von 0,2% sowohl in der Apotheke rezeptfrei oder in einem stationären Fachgeschäft vor Ort sowie in einem Online Shop kaufen. Wird die gesetzlich vorgeschriebene THC-Grenze von maximal 0,2% eingehalten, ist der Kauf und die Verwendung von CBD Öl in Deutschland legal.

Das führende CBD Fachportal Edelhanf erläutert, worauf Verbraucher beim Kauf von CBD Öl rezeptfrei in der Apotheke achten sollten und warum der Kauf in einem Online Shop Vorteile bringt und günstiger ist.

Was ist CBD Öl und wofür wird es verwendet?

Was ist CBD-Öl: CBD-Öl ist ein pflanzliches Öl, das aus der Hanfpflanze gewonnen wird und das Cannabidiol (CBD) enthält. Daneben enthält das Hanföl weitere Cannabinoide sowie Terpene, Flavonoide und Vitamine.



Legalität von CBD-Öl in Deutschland: CBD-Öl ist in Deutschland legal, solange der THC-Gehalt unter 0,2% liegt. THC ist das psychoaktive Cannabinoid im Hanf, das für die "High"-Wirkung verantwortlich ist.

Verfügbarkeit von CBD Öl in Apotheken

Unterschiede zwischen den Bundesländern: Die Verfügbarkeit von CBD Öl in Apotheken variiert je nach Bundesland. In einigen Bundesländern sind nur wenige Apotheken bereit, CBD Öl zu verkaufen, während in anderen Bundesländern eine größere Bereitschaft dazu gibt. Bei weitem nicht jede Apotheke in Deutschland bietet CBD Öl zum Kauf an.



: In Apotheken werden CBD Öle mit unterschiedlichen Dosierungen und THC-Gehalten angeboten. Es ist wichtig, das richtige Produkt auszuwählen, das den individuellen Bedürfnissen entspricht. Empfehlungen zur Vorbereitung auf den Kauf in der Apotheke: Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf von CBD-Öl in einer Apotheke über die verfügbaren Produkte und deren THC-Gehalt zu informieren. Auch sollte man sich mit dem Apotheker besprechen, welche Dosierung und welches Produkt am besten geeignet ist.

Voraussetzungen zum Kauf von nicht verschreibungspflichtigem CBD Öl in Apotheke rezeptfrei

Erklärung des Gesetzes zum Verkauf von CBD-Öl ohne Rezept: In Deutschland ist es legal, CBD-Öl ohne Rezept von einem Arzt in Apotheken zu kaufen. Dies bedeutet, dass man das Öl ohne vorherige ärztliche Verschreibung direkt in der Apotheke erwerben kann.

Anforderungen für den Kauf von CBD-Öl in Apotheken: Um CBD-Öl in einer Apotheke zu kaufen, muss man lediglich das Alter von 18 Jahren erreicht haben. Es gibt keine weiteren Anforderungen oder Einschränkungen für den Kauf von CBD-Öl in Apotheken.



Beratung durch einen Arzt vor dem Kauf von rezeptfreiem CBD Öl in Apotheke

Warum es ratsam ist, sich vor der Einnahme von CBD-Öl mit einem Arzt zu beraten : Obwohl CBD-Öl in Deutschland rezeptfrei in Apotheken erhältlich ist, ist es dennoch wichtig, sich vor der Einnahme von CBD-Öl mit einem Arzt zu beraten. Ein Arzt kann über mögliche Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten informieren und die beste Dosierung und das geeignete Produkt empfehlen.



: Obwohl CBD-Öl in Deutschland rezeptfrei in Apotheken erhältlich ist, ist es dennoch wichtig, sich vor der Einnahme von CBD-Öl mit einem Arzt zu beraten. Ein Arzt kann über mögliche Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten informieren und die beste Dosierung und das geeignete Produkt empfehlen. Mögliche Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten: Wie jedes Medikament kann auch CBD-Öl mögliche Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben. Ein Arzt kann diese Risiken genau einschätzen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden.

Empfehlungen vor dem Kauf von CBD Öl in Apotheken

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte zum rezeptfreien Kauf von CBD-Öl in Apotheken:

CBD-Öl ist in Deutschland legal, solange der THC-Gehalt unter 0,2% liegt und kann rezeptfrei in Apotheken gekauft werden.



Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Bundesländern in Bezug auf die flächendeckende Verfügbarkeit von CBD Öl in Apotheken und es empfiehlt sich, sich vor dem Kauf über die verfügbaren Produkte und deren THC-Gehalt zu informieren und sich mit einem Arzt zu beraten.



Wir empfehlen: CBD Öl besser in einem gut sortierten CBD Online Shop oder in einem Fachgeschäft vor Ort zu kaufen. Vor allem in Online Shops haben Sie eine wesentlich größere Auswahl an Herstellern und Produkten. Diese sind in den meisten Fällen zudem wesentlich günstiger zu kaufen als in Apotheken.



Nutzen Sie den CBD Öl Preisvergleich von Edelhanf und sparen Sie Kosten beim Kauf eines hochwertigen BIO Hanföls.



Preisvergleich und Beratung vor dem Kauf von CBD Öl in Apotheken:

Es wird empfohlen, sich vor dem Kauf von CBD Öl in einer Apotheke über die verfügbaren Produkte und deren THC-Gehalt zu informieren, sich mit dem Apotheker zu besprechen, welche Dosierung und welches Produkt am besten geeignet ist und sich mit einem Arzt zu beraten, um mögliche Risiken und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu besprechen. Grundsätzlich gibt es aber kein Wirkversprechen von CBD Ölen.



Vergleichen Sie die Preise für CBD Öle der selben hersteller bzw. Marken. Oft gibt es für identische CBD Öle teils deutlich Preisunterschiede. Diese können je nach Konzentration und CBD-gehalt bis zu 20 Euro pro 10ml Flasche betragen.



Medizinisches Cannabis verschreibungspflichtig in Apotheken mit Rezept kaufen

In Deutschland ist medizinisches Cannabis verschreibungspflichtig und nur auf Rezept von einem Arzt zu erhalten, der dieses aufgrund einer schweren Erkrankung wie z.B. Schmerzen, Multipler Sklerose oder Epilepsie verordnet hat. Der Arzt muss sich dazu an die zuständige Landesbehörde wenden und die Verordnung beantragen. Das medizinische Cannabis kann anschließend in der Apotheke bezogen werden.

Nicht alle gesetzlichen Krankenkassen oder private Krankenversicherungen (PKV) übernehmen die Kosten für das sogenannte Medizinal-Cannabis. Deshalb sollten Sie sich über die Kostenübernahme im Vorfeld von Ihrem Arzt und Ihrer Krankenkasse bzw. PKV beraten lassen.

Quelle: Edelhanf CBD Shop (ots)