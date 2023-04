Pädo-Monster: Jimmy Savile und die Elite

Über den 2011 verstorbenen BBC-Moderator und schwerstkriminellen Sex-Verbrecher ist auf Netflix kürzlich eine neue Dokumentation erschienen. Titel: „Jimmy Saville – Eine britische Horrorstory“. Mehr als 200 junge Frauen und Kinder soll er missbraucht haben, darunter auch eine erst 11-jährige Krankenhauspatientin mit Hautkrebs. Dies berichtet COMPACT-TV.

Weiter berichtet das Magazin: "TV-Star Jimmy Savile war die Personifizierung der Perversion im Showbiz: Der Spiegel schrieb 2014 unter der Überschrift „Das Ungeheuer von der BBC“ über den zu Lebzeiten nie behelligten Kinderschänder und Vergewaltiger:

„Er scheint nicht wählerisch gewesen zu sein bei der Auswahl der Schauplätze, an denen er seine Opfer missbrauchte. In ihren Betten, auf Fluren und in Büroräumen soll Jimmy Savile sich an Wehrlosen vergangen haben. Er, der von der Queen unter anderem für seinen unermüdlichen Einsatz in Kliniken zum Ritter geschlagen wurde, beging in Wahrheit Straftaten, die in ihrer Anzahl und ihrer Durchführung kaum zu fassen sind.“

Tatsächlich verging sich Savile nicht nur an zahlreichen Jugendlichen und Kindern, sondern schändete sogar Leichen. Auch dies brachte der Spiegel zur Sprache:

„Besonders verstörendes Detail, das auch die vom Krankenhaus bestellte leitende Ermittlerin Sue Proctor bei der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse sichtbar zu schaffen machte : Savile steht im Verdacht, auch vor der Leichenhalle des Krankenhauses in Leeds nicht Halt gemacht zu haben. Er soll Tote geschändet und sich mit ihnen fotografiert haben. Aus Glasaugen toter Patienten habe er sich Zeugenaussagen zufolge Schmuck gebastelt.“

Was Savile sonst noch auf dem Kerbholz hatte, können Sie hier lesen. Doch auch zum britischen Königshaus und der politischen Elite pflegte Savile gute Kontakte. Zurückhaltung legte sich das Pädo-Monster nicht auf…

Wie er in seiner BBC-Show vor laufender Kamera eine 19-Jährige befummelt, können Sie in dem Video oben sehen.Jimmy Savile ist kein Einzelfall. In der Musikindustrie wimmelt es geradezu vor Pädophilen – sie unterhalten ganze Netzwerke und Kinderschänder-Ringe. Satanische Rituale sind an der Tagesordnung – wie sich auch an Pop-Videos und Bühnenshows ablesen lässt. Und die Geheimdienste haben natürlich auch ihre Finger im Spiel.

Auch Disney macht mit: Wussten Sie, dass in viele Kinderfilme des US-Unterhaltungskonzerns eindeutige sexuelle Anspielungen eingebaut werden? Die kann man allerdings beim flüchtigen Betrachten nur schwer erkennen, aber sie fressen sich ins Unterbewusstsein der Kinder ein. Investigativjournalist Nikolas Pravda zeigt in „Der Hollywood-Code“ – und „Der Hollywood-Code 2“ Beispiele, die einfach unfassbar sind.

Quelle: COMPACTTV