Sprit für 99,9 ct entlang der Transport-Routen OG Clean Fuels bietet im Lkw-Basisnetz regenerativen Kraftstoff besonders günstig an

An Lkw-geeigneten Tankstellen entlang der deutschen Hauptverkehrsadern bietet OG Clean Fuels regeneratives Bio-CNG für 99,9 Cent pro Kilogramm an. Der günstige Kraftstoff-Preis ist ein weiterer Schritt beim Ausbau des OG-Basisnetzes für Lkw mit regenerativen Antrieben. Der Preis gilt ab dem 15. Februar 2023.

An 17 Tankstellen im deutschen Lkw-Basisnetz verkauft OG Clean Fuels ab dem 15. Februar 2023 regeneratives Bio-CNG für 99,9 ct/kg. Kunden aus den Branchen Transport und Logistik will OG damit den Umstieg von fossilem Diesel auf regeneratives Bio-CNG erleichtern. Das Unternehmen baut sein Basisnetz an Lkw-geeigneten Tankstellen entlang der überregionalen Transport-Routen in Deutschland gezielt aus. An vier weiteren Lkw-Tankstellen gibt es Bio-CNG für 119,9 ct/kg. Der deutsche Marktführer beim Betrieb von CNG-Tankstellen verfügt aktuell über rund 120 öffentliche CNG-Tankstellen und bietet damit Kunden auch abseits der Hauptverkehrsadern die Möglichkeit zum Nachtanken der Lkw. In Absprache mit regionalen Ankerkunden errichtet und betreibt OG dort CNG-Tankstellen, wo Bedarf besteht.

"Wir richten uns mit dem Lkw-gerechten Ausbau unseres Basisnetzes und dem sehr attraktiven Preis besonders an Unternehmen, die ihre Lkw auf der Linie einsetzen", betonte Achim Wiedey. Der deutsche Vertriebsleiter von OG weiter: "Die Unternehmen suchen nach praxisgerechten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungen für Mobilität und Logistik - wir bieten Sie." OG würde grundsätzlich jeden alternativen Antrieb unterstützen, doch auf absehbare Zeit sei Bio-CNG der praxistauglichste Weg für Nutzfahrzeuge: "Für Transporter und Lkw ist Bio-CNG derzeit der einzige alternative Antrieb, der sich mit erprobten Serienfahrzeugen gut in die Unternehmensabläufe einfügen lässt und deutschlandweit eine zu 100 Prozent regenerativ Mobilität ermöglicht", hebt Wiedey hervor. Daher baue OG das Tankstellennetz ganz gezielt so um, dass es optimal für Transportunternehmen geeignet ist.

Preis und Verfügbarkeit sind entscheidende Faktoren

Mit einem attraktiven Preis gibt OG weiterhin einen starken Impuls in den Markt. "Wir sind mit unseren Kunden aus den Branchen Transport und Logistik täglich im Gespräch; wir wissen, was für unsere Kunden zählt", sagt Wiedey. Daher habe sich OG entschieden, die durch günstige Einkaufspreise beim Nachkauf von Mengen geschaffenen Flexibilitäten gezielt zum Senken der Preise entlang der Transport-Routen einzusetzen. Die Unternehmer und Fahrer würden jedoch immer wieder betonen, dass auch die Verfügbarkeit entscheidend für das Tankstellennetz sei. "Die Tankstellen im Lkw-Basisnetz stehen deshalb beim Service ganz oben auf der Prioritätenliste. Außerdem optimieren und erneuern wir konsequent die Anlagentechnik", sagt der Vertriebs-Chef von OG in Deutschland. "Hierbei greifen wir immer wieder Anregungen unserer Kunden auf, um zum Beispiel mit optimierten Steuerungen, größeren Speichern oder leistungsfähigeren Verdichtern die für Lkw notwendigen Füllmengen sicherzustellen." Im letzten Jahr seien Transportunternehmen als Kunden dazugekommen, die LNG-Lkw auf CNG umgerüstet haben - diese Fahrzeuge sind meist im Liniendienst unterwegs und daher besonders auf eine funktionierende Infrastruktur mit niedrigen Kraftstoffkosten angewiesen.

OG sieht den Kraftstoff Bio-CNG im Aufwind: "Wir haben einen deutlichen Kundenzuwachs aus der Logistik", berichtet Wiedey. Sowohl mittelständische Unternehmen zum Beispiel aus der Baustellenlogistik oder Recyclingwirtschaft als auch große internationale Transport-Konzerne würden verstärkt CNG-Lkw einsetzen. "Manche machen es wegen der niedrigen Kosten, andere wegen des Klimaschutzes und wieder andere aus beiden Gründen."

Zitate

"Bio-CNG ist der einzige Antrieb, mit dem man bundesweit flächendeckend zu 100 Prozent regenerativ mit Transportern und Lkw unterwegs sein kann. Mit unserem Lkw-Basisnetz wollen wir den Unternehmen und Fahrern den Einsatz von CNG-Lkw erleichtern."

Achim Wiedey, Vertriebsleiter Deutschland, OG Clean Fuels

"Wir setzen vollständig auf regenerative und klimaschonende Antriebe; das Ziel von OG ist, Mobilität ohne fossile Energieträger zu ermöglichen. Gleichzeitig wissen wir, dass günstige Energiekosten ein wesentlicher Aspekt für die Akzeptanz alternativer Antriebe sind."

Achim Wiedey, Vertriebsleiter Deutschland, OG Clean Fuels

"Transportunternehmen können mit Bio-CNG hohe Kraftstoffkosten vermeiden und zugleich klimaschonend fahren. Daher stärkt ein Unternehmen, das von fossilem Diesel auf regeneratives Bio-CNG umsteigt, deutlich seine Wettbewerbsfähigkeit."

Achim Wiedey, Vertriebsleiter Deutschland, OG Clean Fuels

Tankstellen im Lkw-Basisnetz von OG

Standorte - 99,9 ct/kg

- Bad Fallingbostel

- Blankenburg

- Burg

- Eberswalde

- Kirchheimbolanden

- Lehrte

- Melle (ab 1.3.2023)

- Mühlberg/Drei Gleichen

- Neumünster

- Quedlinburg

- Rhüden/Seesen

- Rothenburg o.d.T. (ab Sommer 2023)

- Schleiz

- Seevetal

- Upahl

- Uplengen

- Wildau

Standorte - 119,9 ct/kg

- Oldenburg/Prinzessinweg

- Leipzig

- Stuhr bei Bremen

- Weißenburg

Hintergrundinformationen

Seit Frühjahr 2022 tritt OG europaweit unter der Marke "OG Clean Fuels" an.

OG steht für regenerative Antriebe und ist nicht auf einen bestimmten Kraftstoff festgelegt. Entscheidend ist, welcher klimaschonende Antrieb für die Kunden der optimale ist.

OG ist Marktführer beim Betrieb von CNG-Tankstellen in Deutschland. Das Unternehmen setzt bei den derzeit rund 120 Stationen konsequent auf den Vertrieb von 100 Prozent regenerativem Bio-CNG. Ein Absatzwachstum soll besonders durch den Einsatz von Bio-CNG bei Lkw realisiert werden. Der deutsche Marktführer arbeitet daher eng mit Flottenbetreibern zusammen, um das bestehende Tankstellen-Netz für Lkw zu optimieren. Aktuell sucht das Unternehmen auch Standorte, an denen neue CNG- und LNG-Stationen gebaut werden sollen. Hierbei geht der Tankstellenbetreiber besonders auf die Anforderungen von Ankerkunden ein.

Das bundesweit tätige Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der 2008 in den Niederlanden gegründeten OrangeGas B.V., die sich ebenfalls auf alternative Kraftstoffe konzentriert. OG ist auch in den Niederlanden mit derzeit über 80 CNG-Tankstellen Marktführer. Außerdem betreibt OG dort Tankstellen für flüssige regenerative Kraftstoffe und Wasserstoff sowie Elektro-Ladesäulen. Im Sommer 2020 erfolgte der Markteintritt in Schweden - auch hier verfügt OG mittlerweile über ein eigenes Tankstellen-Netz und ist bei den CNG-Tankstellen ebenfalls Marktführer.

Bio-CNG - 100 Prozent regenerativ

Das von OG an den Tankstellen bundesweit verkaufte Bio-CNG wird 100 Prozent regenerativ und nachhaltig aus Abfall und landwirtschaftlichen Reststoffen in Deutschland produziert. Ein Pkw, Transporter, Bus oder Lkw kann damit klimaneutral fahren. Im günstigsten Fall sind sogar negative CO2-Emissionen möglich - bei der Bio-CNG-Produktion wird mehr Kohlendioxid-Äquivalent eingespart als bei der Verbrennung des Kraftstoffs im Motor entsteht. Bio-CNG ist der einzige Antrieb, der in Deutschland öffentlich flächendeckend zu 100 Prozent regenerativ verfügbar ist.

Fahrzeugmodelle mit CNG-Motor gibt viele: Von den kleinen Stadt-Flitzern Fiat Panda und VW Up über City-SUV wie dem Seat Arona oder Skoda Kamiq bis zum Mittelklasse-Kombi Audi A4 und dem sportlichem Coupé Audi A5 Sportback reicht die Pkw-Palette. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind serienmäßige CNG-Fahrzeuge von Audi, Fiat, Opel, Mercedes, Seat, Skoda, Volvo und VW verfügbar. Mit dem neue VW Caddy 5 hat der Volkswagen-Konzern 2022 ein neu entwickeltes CNG-Fahrzeug auf den Markt gebracht. Ebenfalls können Nutzfahrzeuge von 3,5 Tonnen Gesamtgewicht bis zum 40-Tonner mit Bio-CNG klimaneutral und günstig gefahren werden. Beim Schwerlastverkehr mit serienmäßigen Lkw ist dank Bio-CNG eine klimaneutrale Transportleistung von über 600 Kilometern mit einer Tankfüllung möglich. Logistik- und Transportunternehmen setzen zunehmend auf den regenerativen Kraftstoff Bio-CNG.

CNG ist die europaweit einheitliche Bezeichnung für den gasförmigen Kraftstoff Methan (CH4). Das Methan wird als regeneratives Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen, regeneratives synthetisches Methan aus überschüssigem Solar- oder Windstrom oder auch fossiles Erdgas bereitgestellt. In Deutschland und vielen Ländern Europas ist CNG flächendeckend verfügbar.

Quelle: OrangeGas Germany GmbH (ots)