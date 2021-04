Sportwettenanbieter und Online Casinos profitieren von neuen gesetzlichen Regelungen ab 2021

Mit diesem Jahr ändert sich einiges im Bereich der Online Spiele: Spieler und Anbieter profitieren gleichermaßen von den neuen gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland, denn Spieler können durch die neuen Gesetze geschützt sicherer spielen und Anbieter erlangen mehr Klarheit. Sowohl Sportwetten als auch Glücksspiele verzeichnen besonders Online seit Jahren steigende Einnahmen, weil immer mehr Menschen ihr Glück im Spiel und mit Wetten versuchen. Bislang hatte dieses Vergnügen aber einen etwas faden Beigeschmack, wusste man doch nie genau, wie legal das Ganze ist. Das wird nun anders und wo Unsicherheit herrschte, sorgen die neuen Gesetze für eine klare Ausrichtung.

Die wichtigsten Änderungen

Um auch gegen die Konkurrenz bestehen zu können, bieten Anbieter von Online Sportwetten, wie regelmäßig Rabona, attraktive Sonderaktionen wie zum Beispiel „Erste Einzahlung Bonus“, „Cashback Bonus“, oder einen „wöchentlichen Reload Bonus“. Der Gesetzgeber begründet die neuen gesetzlichen Änderungen mit einem erhöhten Schutz der Spieler. Die Gesetze sehen unter anderem eine Reglementierung der monatlichen Einsätze vor. Wird die Höchstsumme von 1.500 € überschritten, droht eine Sperrung. Zudem wird jeder Spieler in einer zentralen Kartei erfasst. Erst nach der Erfassung der Daten darf gespielt werden. Dieses Zentralregister übersieht die monatlichen Online Aktivitäten im Bereich des Glücksspiels. Es wird so unmöglich gemacht, dass Spieler in mehreren Casinos online den Einsatz von 1.500 € erbringen. Ein sogenannter Panikbutton soll Spielern ermöglichen, die Kontrolle über ihr Spielverhalten zu behalten. Die neuen rechtlichen Regelungen ab 2021 bieten somit ein sicheres Spielen zu Top-Konditionen.

Durch ein neues Gesetz, das Glücksspiele regelt, wird das Spielen und Wetten in Deutschland legal. Deutsche Nutzer profitieren ungemein von der Legalisierung des Glücksspiels. Casinos und Anbieter von Sportwetten können sich seit diesem Jahr und die damit verbundenen neuen Regelungen ab 2021 lizenzieren lassen. Die neu eingeführte deutsche Sportwetten - Lizenz sorgt für wesentlich mehr Sicherheit beim Spielen und Wetten.

Nicht nur Spieler und Anbieter profitieren von den gesetzlichen Änderungen, auch der deutsche Staat verdient satt an den Einnahmen durch Sportwetten und Online Spielen. Rund zehn Milliarden Euro Gesamteinnahmen meldete Statista im Jahr 2018 alleine für die Sportwetten. Das entspricht einer Steuereinnahme, die sich in Richtung 500 Millionen Euro bewegt. Die aktuellen Daten liegen noch nicht vor, aber bedenkt man die Entwicklung ab dem Jahr 2020, in dem bedingt durch die Corona-Pandemie die Bürger immer wieder weitgehend vom öffentlichen Leben abgeschlossen waren, kann man ungefähr erahnen wie hoch die Steuerbeträge in den Pandemie - Jahren betragen werden. Der Staat hat also ein großes Interesse daran, dass das Spielen und Wetten weitgehend legalisiert wird.

An sich war ein solches Gesetz schon lange überfällig, denn das Problem von unkontrollierbaren Spielen bestand schon lange. Da nun aber zunehmend mehr Menschen Online Spielen und Wetten sind die neuen Gesetze absolut notwendig geworden. Was ändert sich für die Anbieter? Nach wie vor können Betreiber von Online Casinos oder Sportwetten eine Lizenz aus Malta oder Gibraltar behalten, aber das wird Auswirkungen auf die eigene Geschäftsentwicklung in Deutschland haben. In Zeiten, in denen täglich neue Anbieter mit höchst attraktiven und innovativen Angeboten auf den Markt drängen werden sich nur noch diejenigen Anbieter durchsetzen, die über eine ausreichende und anerkannte Seriosität verfügen.



