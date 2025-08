Zeltlager 2025 der Hamburger Jugendfeuerwehr am Ostseestrand auf Rügen

Prora, Rügen - Mehr als 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter über 450 Jugendliche, haben vergangene Woche ein außergewöhnliches Zeltlager auf dem geschichtsträchtigen Gelände in Prora auf der Insel Rügen erlebt. Und der Veranstaltungsort an der Ostseeküste war weit mehr als nur Kulisse, denn das ehemalige monumentale Bauprojekt aus der NS-Zeit ist heute ein eindrücklicher Ort der Erinnerung.

Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr, beschreibt das Zusammenkommen auf Deutschlands größter Insel als "so offen, so ruhig, so emotional". Insgesamt waren über 35 Gruppen aus sieben Bundesländern und zwei Ländern vertreten. Erstmals war eine Jugendgruppe aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew dabei - ein besonderes Zeichen des internationalen Austausches und der Solidarität.

Auch das Programm war äußerst vielfältig. Zu den besonderen Höhepunkten zählten die feierliche Eröffnung sowie ein bewegender Gottesdienst am Strand mit Hamburgs Landesfeuerwehrpastorin Erneli Martens. In spannenden Workshops beschäftigten sich die Jugendlichen mit Themen wie Vielfalt, Freundschaft, Sexualität, Politik, Erste Hilfe und Nachhaltigkeit. Sie besuchten das Dokumentationszentrum Prora, in dem sie die bewegte Geschichte dieses Ortes und seiner Bedeutung als Mahnmal für die Schrecken des Nationalsozialismus kennenlernten.

Derweil sorgten Sportturniere, etwa in Fußball und Volleyball, für Teamgeist und Begeisterung. Im Kreativzelt war Raum für Siebdruck, Aquarellmalerei und das Basteln kreativer Andenken. Die Abende standen ganz im Zeichen der Gemeinschaft; mit Spielen wie "Jugendliche gegen Betreuer", einer abenteuerlichen Nachtwanderung und einer stimmungsvollen Disco.

Zudem haben zahlreiche Jugendliche einen Meilenstein ihres Engagements erreicht: Als Ausbildungsnachweis ihres Wissens erlangten sie das Abzeichen der Jugendflamme der Stufe 1 der Deutschen Jugendfeuerwehr. Namhafte Gäste wie Christian Patzelt, Sören Schumacher (Innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Hamburg), Erneli Martens , Gabriela Kirstein (Geschäftsführerin Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse), Harald Burghart (Landesbereichsführer Freiwillige Feuerwehr Hamburg) und Christian Borchardt (Landesjugendfeuerwehrwart Mecklenburg-Vorpommern) zeigten mit ihrem Besuch die Bedeutung der ehrenamtlichen Jugendarbeit und würdigten das Engagement vor Ort.

Das Zeltlager in Prora bewies einmal mehr, wie wichtig außerschulische Bildungs- und Begegnungsangebote sind. Insbesondere, wenn sie junge Menschen nicht nur zu Sport, Kreativität und Gemeinschaft, sondern auch zur aktiven Auseinandersetzung mit Geschichte anregen.

Quelle: Feuerwehr Hamburg (ots)