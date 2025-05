Warum es die Beziehung stärkt, auch mal Nein zu sagen

Es ist nicht immer einfach, Nein zu sagen. Manchen Menschen fällt es so schwer, dass sie immer wieder eigene Bedürfnisse zurückstellen, weil sie Zurückweisungen und Konflikte befürchten. Dies führt jedoch auf Dauer zu großen Belastungen, vor allem in der Partnerschaft. Langfristig fördert das Ignorieren der eigenen Grenzen Gefühle der Frustration und kann im schlimmsten Fall sogar depressiv machen.

Jeder Mensch kann lernen, Grenzen zu setzen. Und es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, das Neinsagen zu lernen. Es sorgt für mehr Zufriedenheit und verbessert somit die mentale Gesundheit. Zudem stärkt eine klare Kommunikation von Bedürfnissen die Partnerschaft, da sie ein Zeichen von Offenheit und Vertrauen ist und das Verständnis füreinander stärkt.

Selbstfürsorge durch das Setzen von Grenzen

In einer Beziehung Nein zu sagen, kann Überwindung kosten. Oftmals besteht Angst vor Konflikten, auch befürchten Menschen mitunter, dass sie zu egoistisch seien, wenn sie dem Partner Grenzen aufzeigen. Doch Egoismus ist nicht prinzipiell schlecht, denn in gesunder Dosierung ist er ein wichtiger Bestandteil der Selbstfürsorge. Wer sich und seine Bedürfnisse stets ignoriert, riskiert es, sich selbst aus dem Blick zu verlieren. Gelingt es hingegen, für sich selbst einzustehen, profitiert davon nicht nur die eigene Psyche, sondern auch die Partnerschaft.

Der Einfluss früher Erfahrungen auf partnerschaftliche Beziehungen

Vor allem diejenigen, die in einer schwierigen Umgebung aufgewachsen sind, in der sie nicht respektiert und ausreichend wahrgenommen wurden, tun sich auch im Erwachsenenalter schwer damit, Grenzen zu setzen und sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wer schon im Kindesalter vor allem für seine Eltern da gewesen ist, lernt, dass er unwichtig ist und vor allem für andere verfügbar sein muss.

Häufig folgt daraus ein Denk- und Verhaltensmuster, das schwer abzulegen ist, je länger dieses gepflegt wird. Personen, die diese Charaktereigenschaften in sich tragen, sind anfällig dafür, in Beziehungen zu geraten, die nicht auf Augenhöhe stattfinden. Stattdessen sind sie zeitlebens diejenigen, die mehr geben, als sie erhalten, alles für die Erhaltung von Harmonie und sich am Ende kaum wahrgenommen fühlen. Dies sorgt für eine ungünstige Beziehungsdynamik und verhindert letztendlich die Nähe in der Partnerschaft.

Nein sagen, ohne sich schuldig zu fühlen – So setzt du Grenzen ohne Schuldgefühle

Um eine ausgewogene Beziehung auf Augenhöhe zu erreichen, ist es wichtig, eigene Bedürfnisse zu erkennen und zu respektieren. Es mag Überwindung und Mut kosten, sich selbst zu priorisieren, doch langfristig lernen Menschen dadurch, dass sie mehr Glück erfahren und Selbstfürsorge zu einer gleichberechtigten Partnerschaft führt. Dazu sind vier Schritte wichtig:

Erkenne deine Prägungen

Frag dich ehrlich: Wo gebe ich in meiner Beziehung mehr, als ich bekomme? Wo stelle ich meine Bedürfnisse hinten an? Ist mein "Ja" oft ein Automatismus, um Konflikte zu vermeiden?

Lerne, dass deine Bedürfnisse genauso wichtig sind

Es ist kein Liebesbeweis, sich selbst aufzugeben. Liebe bedeutet nicht, sich unsichtbar zu machen, sondern authentisch zu sein.

Übe klare Kommunikation

Ein Nein ist keine Zurückweisung. Es ist eine Aussage über deine eigenen Grenzen. Statt "Nein, ich will das nicht" kannst du sagen: "Mir ist wichtig, dass auch meine Bedürfnisse zählen."

Lass die Schuldgefühle los

Wenn du dein Leben lang darauf konditioniert wurdest, für andere da zu sein, fühlt es sich ungewohnt an, plötzlich Nein zu sagen. Doch diese Veränderung wird dich langfristig stärken – und deiner Beziehung eine echte Chance auf Tiefe und Erfüllung geben.

Quelle: Katja Hinterleitner (ots)