Faszination Online Sportwetten: Was steckt hinter dem großen Boom?

Genau wie die meisten anderen Glücksspiele haben sich auch Sportwetten im Laufe der letzten Jahre stark ins Internet verlagert. Tatsächlich wurden klassische Wettbüros vor Ort nahezu komplett durch Online-Buchmacher ersetzt. Demzufolge braucht man als Spieler nur ein paar Klicks, um eine virtuelle Spieleplattform dieser Art ausfindig zu machen. Doch was steckt hinter dem großen Boom der Wettanbieter im Internet? Wir haben dieses Phänomen bis ins kleinste Detail untersucht!

Online Buchmacher sind leichter zugänglich

Einer der Hauptgründe für die große Popularität der Online-Buchmacher liegt darin, dass diese Plattformen äußerst leicht zugänglich sind. Während man in klassischen Wettbüros seine Tipps ausschließlich direkt an der Theke abgeben kann, braucht man dafür im Netz nichts anderes als eine stabile Internetverbindung und ein funktionierendes Gerät. Beim Besuch in einem traditionellen Wettbüro muss man zudem oft nicht nur Zeit, sondern auch gewisse Zusatzkosten (z.B. Transport, Verpflegung, usw.) opfern. Außerdem gilt es zu erwähnen, dass man in den deutschen Wettbüros üblicherweise nicht anonym bleiben kann. Bei ausländischen Online-Wettanbietern ist das nicht der Fall, da sie sich nicht an den neuen deutschen Glücksspielvertrag halten müssen. Die Seriosität ist trotzdem auf einem hohen Niveau, sodass man darüber keine Gedanken verschwenden muss.

Die Wettangebote im Web sind viel umfangreicher

Buchmacher vor Ort sind in erster Linie aus Platzgründen dazu gezwungen, sich bei den verfügbaren Wettangeboten nur auf ausgewählte Optionen zu konzentrieren. Online-Wettanbieter haben dieses Problem nicht, sodass man beim virtuellen Tippen in der Regel deutlich mehr Sportarten auf dem Zettel haben darf. Demnach muss man sich noch lange nicht nur auf die üblichen Verdächtigen wie Fußball, Tennis, Basketball oder Handball beschränken. Hinzu kommen populäre E-Sports und zahlreiche Randsportarten, sodass man oft vor der Qual der Wahl steht. Gleichzeitig trifft man bei den Online-Buchmachern auch auf viel mehr Wettmärkte. Abgesehen von den allseits bekannten Optionen wie 1x2-Ergebniswetten, Over/Under und Handicaps entdeckt man im Netz diverse Specials, die mit attraktiven Quoten rechnen.

Vielzahl von Bonusangeboten

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt: Dieser bekannte Satz bekommt beim Wetten im Internet eine neue Bedeutung. Im Gegensatz zu traditionellen Wettbüros, die grundsätzlich nur Einsätze in Echtgeld akzeptieren, kann man seine Tipps bei den virtuellen Wettanbietern meistens auch mit kostenlosem Bonusgeld abgeben. Sowohl ältere Plattformen als auch neue Buchmacher 2023 stellen den Kunden nämlich diverse Promotionen zur Verfügung, die sich äußerst positiv auf die Gewinnchancen auswirken. Diese Angebote erwiesen sich als ein sehr effizientes Mittel, um Kunden zu gewinnen oder Stammspieler für das geschenkte Vertrauen zu belohnen. Die verfügbaren Promos werden ständig verbessert, sodass man keine Probleme hat, ein geeignetes Extra ausfindig zu machen. Am meisten verbreitet sind Willkommensangebote für neue Spieler, die man mit oder ohne einer Einzahlung in Anspruch nehmen kann. Großer Popularität erfreuen sich auch Reloads, Cashbacks und Treueprogramme, die die Gewinnchancen der Stammspieler in die Höhe treiben. Seit Kurzem hat man außerdem oft die Möglichkeit, sich beim Wetten mit anderen Spielern zu messen. Dafür sorgen interessante Tippspiele, bei denen man höher in der Rangliste landen muss, um bessere Preise zu bekommen.

Sonderfunktionen für das Wetten

Während man in den landbasierten Wettbüros lediglich einen Stift und ein Blatt Papier bekommt, wird der Wettprozess bei den Online-Buchmachern mit zahlreichen Sonderfunktionen erleichtert. Dabei handelt es sich in erster Linie um detaillierte Statistiken zu vielen verfügbaren Events, sodass man keine Probleme hat, möglichst viele wichtige Informationen zu sammeln. Weiter geht es mit gewissen Wett-Konfiguratoren, mit denen man leichter einen Wettschein zusammenstellen kann. Natürlich darf man auch die populäre Cash Out-Funktion nicht vergessen, die man ab und zu auch in traditionellen Wettbüros finden kann. Auf diese Weise ist es möglich, einen laufenden Wettschein vorzeitig auszuwerten, was die Gewinnchancen natürlich stark verbessert.



