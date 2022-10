Poker in Deutschland

Poker ist bei den Deutschen sehr beliebt. Umso interessanter ist es, dass dieses Spiel - wie fast alle Glücksspiele - in Deutschland nach wie vor illegal ist. Zwar gibt es kaum aktive Strafverfolgungsmaßnahmen, um die Glücksspielindustrie einzuschränken, aber die undurchsichtige Gesetzeslage, in der Pokerräume weiterhin operieren, behindert zweifellos das Potenzial des Spiels, sich über seinen derzeitigen Zustand hinaus zu entwickeln. Aber es gibt Hoffnung am Horizont, denn die Gesetzgebung scheint sich in Richtung einer toleranteren Politik in Bezug auf Glücksspiele zu bewegen.

Und für die geschätzte Viertelmillion Live-Pokerspieler im Land wird sich diese Entwicklung sicherlich als willkommen erweisen. Wenn man bedenkt, dass einige der besten Pokerspieler der Welt Deutsche sind, ist es etwas überraschend, dass das Spiel hierzulande nicht gerade leichter zugänglich ist. Dabei schießen Pokerclubs in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Wöchentlich finden in praktisch jedem Stadtgebiet Pokerturniere statt. Das Wachstum der Popularität ist einfach unübersehbar.

Die Spiele finden regelmäßig in staatlich sanktionierten Einrichtungen, in gemeinnützigen Einrichtungen und bei Veranstaltungen und natürlich zu Hause und in Untergrundveranstaltungen statt. Nach Angaben der German Poker Player Association (GPPA) gibt es in Deutschland rund 5 Millionen Pokerspieler - 90 Prozent davon sind männlich. Einige hochkarätige Turniere mit hohen Einsätzen wurden in Deutschland abgehalten, darunter der Party Poker Grand Prix Germany und die Deutsche Pokermeisterschaft. Einige der beliebtesten Turniere des Landes werden von der Pokerbundesliga veranstaltet, die es seit 2006 gibt. Die Pokerbundesliga bietet 15-Euro-Turniere an, bei denen den Gewinnern die Teilnahme an weiteren Turnieren garantiert wird. Bei den jährlichen Finalturnieren, die in Leipzig ausgetragen werden, übersteigt die Teilnehmerzahl bekanntermaßen die Marke von 1.000 Spielern.

Dieser Boom wirkt sich auch deutlich auf Online Poker in Deutschland aus. Vor der Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) betrugen die Online-Casinoeinnahmen in Deutschland im Jahr 2019 2,2 Milliarden Euro. Mit dem neuen Vertrag spielen nun mehr deutsche Spieler legale Online-Casinospiele wie Poker und Spielautomaten. Es wird erwartet, dass allein die Einnahmen aus Online-Casinospielen bis 2024 auf 3,3 Milliarden Euro steigen werden.



Online-Poker wurde im Juli 2021 in allen deutschen Bundesländern legal. Doch die komplizierte Gesetzgebung erschwerte den Prozess, eine Online-Pokerlizenz in Deutschland zu erhalten. Die Behörden haben die Gesetzgebung für Spiele wie Poker stark verändert. Für die Entwickler von Pokerspielen war es schwer, sich sofort anzupassen. Mehrere beliebte Pokerspiel-Labels beschlossen, das Land zu verlassen. Einige Unternehmen, die Pokerspiele-Apps entwickeln, akzeptierten diese Änderungen jedoch. Ihre besten Pokerspielentwickler änderten die Pokersoftware entsprechend den neuen Gesetzen. Mehrere beliebte Pokerspiele passten ihr Spiel an und stellten sie den Spielern wieder zur Verfügung. So konnte das Land seinen Titel als beliebtes Pokerziel behalten.



Online-Glücksspiele haben eine große Anhängerschaft auf der ganzen Welt. Mit der fortschreitenden Technologie von Tag zu Tag wird diese Industrie verpflichtet, sich kontinuierlich anzupassen, um nicht den Anschluss zu verpassen. Die Popularität der Online-Glücksspiele steigt aufgrund der neuen und innovativen Spiele, die auf der Website angeboten werden.



Der Konsens darüber, warum Spieler es vorziehen, online zu spielen, ist, dass die Online-Casinos größere und lukrativere Anreize bieten als der Durchschnittswert des landgestützten Casinos. Der Online-Casino-Bonus ist beispielsweise ein wichtiger Grund, warum die Leute sich dafür entscheiden, Online-Casinos zu besuchen und nicht ihre Gegenstücke an Land. Jeder Online-Casino-Bonus hat das Potenzial, die Gewinne eines Spielers zu erhöhen, und natürlich gibt es eine beträchtliche Menge an Boni für jedes Spiel.



Online-Glücksspiele sind wegen seiner Zugänglichkeit, seiner Variation und seiner Stärke, die Spieler zu fesseln, beliebt. Die beliebteste Pokervariante dabei ist Texas Hold'em Poker dicht gefolgt von Omaha Poker. Seitdem die virtuellen Dealer aufgetaucht sind, können die Pokerspieler in Turnieren mit hohen Einsätzen gegeneinander antreten. Sie können buchstäblich jederzeit und überall ihr Lieblings-Online-Casino-Spiel spielen. Sie müssen keine langen Anfahrtswege, Dress-Codes und verbundenen Kosten mehr in Kauf nehmen, um ein physisches Casino zu besuchen. Mit all den oben genannten und weiteren Angeboten in der Welt der Online-Casinos ist es kein Wunder, dass diese Branche auf der Beliebtheitsskala nach oben klettert - und das wird sie sicherlich auch noch lange weiterhin tun.



Der weltweite Pokerboom begann in den Vereinigten Staaten nach der prestigeträchtigen World Series of Poker 2003 in Las Vegas. Chris Moneymaker, ein Buchhalter aus Tennessee, gewann den ersten Preis von 2,5 Millionen Dollar, nachdem er sich online für einen Platz qualifiziert hatte. Der Triumph löste ein Lauffeuer von Amateurspielern aus, die auf das große Geld hofften. Auf dieser Seite des Atlantiks ist die European Poker Tour (EPT) ein führendes Turnier. Die German Open ist das erste EPT-Event, das in Deutschland stattgefunden hat, und alle EPT-Turniere werden in ganz Europa im Fernsehen übertragen.

(Quelle: unsplash.com)

Die Popularität von Poker liegt gerade auch an dieser Verwandlung in einen Zuschauersport. Seit die Sendung im Fernsehen läuft, ist die Beliebtheit von Poker explosionsartig angestiegen. Einige der bekanntesten Pokerspieler kommen aus Deutschland. Wenn man sich die Ergebnisse einiger der bekanntesten Live- und Online-Turniere ansieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man einen oder mehrere deutsche Spieler findet. Hier ist eine Übersicht über einige der bekanntesten deutschen Pokerspieler:



Ole Schemion



Gilt als einer der besten deutschen Spieler in der aktuellen internationalen Szene. Er hat sich auf No Limit Hold'em spezialisiert und verfügt über einen aggressiven Spielstil, der perfekt zu den aktuellen Gegebenheiten des Spiels passt. Schemion hat in seiner Poker-Karriere mehr als 17 Millionen Dollar gewonnen.



Philipp Gruissem



Auch als „Philbort" bekannt, hat sich Gruissem einen gefürchteten Ruf als High-Stakes-Spieler erarbeitet, der nur an Turnieren mit Buy-ins von mindestens €10.000 teilnimmt. Er hat bei Super High Rollers-Events wie der World Poker Tour Alpha8 außergewöhnlich gut abgeschnitten. Gruissem hat im Laufe seiner Karriere mehr als 1154 Millionen Dollar verdient.



Dominik Nitsche



Er ist vierfacher Gewinner eines goldenen WSOP-Armbands, so viel wie kein anderer Spieler aus Deutschland. Der größte seiner 4 Bracelet-Gewinne war der Gewinn des €111.111 High Roller for One Drop-Events bei der WSOP Europe 2017 in Rozvadov für €3,487 Millionen. Insgesamt hat er bei Live-Turnieren 18,660 Millionen Dollar kassiert, was ihn in die Top 5 der Germany-All-Time-Money-Liste bringt.



Fedor Holz



Wie viele Profis brach auch Holz die Schule ab, um sich ganz dem Pokern zu widmen. Im Jahr 2012 kassierte Holz in seinem ersten aufgezeichneten Live-Turnier 19.288 Dollar. Im Laufe der nächsten zehn Jahre verdiente Holz über 32,5 Millionen Dollar bei Turnieren, spielte mit den höchsten Einsätzen und nahm es mit den besten Spielern auf. Sein bedeutendster Sieg kam 2018, als er beim „$1.000.000 Big One for One Drop“ für 6 Millionen Zweiter wurde. Holz hat sieben weitere siebenstellige Punktzahlen und liegt derzeit auf Platz 10 der All-Time-Money-Liste und Platz 1 Germany-All-Time-Money-Liste. Er hat es auch geschafft, zwei WSOP-Bracelets zu gewinnen.



Jens Knossalla



Die Liste wäre nicht vollständig ohne „Knossi“. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten und als Pokerkommentator, Moderator und Live-Streamer. Knossalla bezeichnet sich selbst als „König des Internets" und tritt meist mit einer Krone auf, um seinem Ruf gerecht zu werden. Mit Instagram-, YouTube- und TwitchTV-Followern, die alle die 1-Millionen-Marke überschritten haben, hatte Knossala definitiv einen Vorsprung, wenn es darum ging, Pokerrekorde zu brechen. Der Deutsche selbst hat beim Live-Poker fast 50.000 Dollar gewonnen, der Großteil davon stammt von einem 240. Platz beim WSOP Main Event 2013.



Allgemein kann man sagen, da sich Deutschland hoffentlich einer toleranteren Glücksspielgesetzgebung anzunähern scheint, besteht eine gute Chance, dass seine Spieler auch weiterhin zu den bekannten Größen in der globalen Pokerszene gehören werden. Deutschland ist bereits jetzt eines der aktivsten Länder in Europa, wenn es darum geht, exzellente Spieler hervorzubringen, und wird wahrscheinlich noch lange Zeit ein prominenter Wettbewerber in der globalen Pokerarena sein.

----