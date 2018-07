Der Boom der Wettforen - Durch Informationsaustausch zum Erfolg

Sportwetten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, das Geschäft der Wettanbieter boomt. Doch mit der steigenden Anzahl an Menschen, die ihr Glück versuchen, treten auch mehr Strategien zu Tage, die den eigenen Wettgewinn maximieren sollen. Eine dieser stark an Anhängern gewinnenden Strategien ist die des Wettforums. Denn was benötigt man überhaupt, um erfolgreich zu wetten?

Die Antwort ist einfach: Informationen. Da liegt es nur nahe, dass viele Tipper vereinigen und ihre Informationen austauschen, beispielsweise auf der Website wettforum.info. Doch wie genau funktionieren diese Foren und wie erfolgsversprechend sind sie eigentlich?

Warum gibt es Wettforen?

Jeder ambitionierte Tipper stellt sich die Frage, wie er seinen Gewinn maximieren kann. Das ist keine einfach zu beantwortende Frage, denn unzählige Aspekte haben auf den Ausgang eines Sportereignisses Einfluss. Selbst wenn man all diese einkalkulieren könnte, am Ende gehört immer auch eine gewisse Portion Glück dazu. Deshalb gilt das Ziel, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um sich so wenig wie möglich auf sein Glück verlassen zu müssen. Nur so lässt sich die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wette maximal steigern.

Was sind Wettforen und wie funktionieren sie?

Wettforen sind für jedermann offene Foren zum Informationsaustausch. Dabei ist ein stetes Geben und Nehmen von großer Bedeutung. Oftmals kennt sich jeder nur in einem bestimmten Bereich der Sportwetten aus: Der eine interessiert sich besonders für Mannschaft A, der andere kennt sich gut in den Belangen von Mannschaft B aus. Befindet sich nun der Torwart von Mannschaft A in der Formkrise und der Stürmer von Mannschaft B zeigt sich treffsicher wie nie, können diese Informationen zusammengenommen wichtige Hinweise auf den Ausgang eines Spiels liefern.

Diskussion ist das A und O

Ganz so simpel wie im obigen Beispiel beschrieben funktioniert das natürlich selten. Je mehr Leute in einem Forum aktiv sind, desto mehr Meinungen gibt es natürlich. Und das ist auch gut so. Denn nur so kann eine Diskussion zustande kommen, bei der jeder am Ende selbst entscheiden kann, welche Argumente für ihn überwiegen. Dabei liefert jeder Diskussionsteilnehmer potenziell eine neue relevante Information - und Informationen kann man als Wettfreund niemals genug haben.

Den Wettschein zur Diskussion stellen

Hat man bereits einige gute Ideen, wie die Scheine für das Wochenende aussehen sollen, kann man sie in der Community vorstellen. Sind die Tipps besonders mutig oder kontrovers, entwickelt sich in der Regel recht zügig eine interessante Diskussion um die Spiele. Vielleicht fühlt man sich danach bestärkt in seiner Meinung, vielleicht nimmt man noch Änderungen vor, doch auf jeden Fall ist man etwas schlauer geworden. Andersherum ist es für alle Mitleser eine gute Gelegenheit, sich Ideen für das Wettwochenende abzuschauen.

Den besten Buchmacher finden

Neben der Suche nach den besten Wetten, sind Wettforen auch der richtige Ort, um den bestgeeignetsten Buchmacher für sich zu finden. Denn in diesen Foren treffen viele Leute aufeinander, die bereits lange Erfahrung im Wettbereich haben und schon verschiedenste Wettanbieter ausprobiert haben. Jeder Tipper legt dabei auf andere Dinge Wert (Außenseiterquoten, Design, Zuverlässigkeit, Bonusangebote, etc.). Ist man noch unsicher, welcher der richtige für einen ist, findet man in diesen Foren genügend Informationen.

Wie erfolgsversprechend sind Wettforen?

Wie bereits mehrfach erwähnt: Informationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Deshalb sind Wettforen der ideale Ort, um seine Gewinne zu steigern. Doch sie sind natürlich keine Garantie, denn die endgültige Entscheidung kann einem niemand abnehmen - denn das würde ja auch den Spaß am Wetten zerstören. Deshalb wird in diesen Foren vom Wettenden die Fähigkeit gefordert, zwischen den verschiedensten Argumenten und Vorschlägen abzuwägen und die richtige Auswahl zu treffen. Schafft man dies, steht einer Maximierung des Gewinns nichts mehr im Wege.