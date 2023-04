Verrückte Wetten aus aller Welt

In Deutschland sind vor allem Sportwetten derzeit angesagt, doch auch Lotto – und Casino-Spiel sind eine beliebte Freizeitbeschäftigung und bereiten Nervenkitzel sowie Hoffnung auf den großen Gewinn. Dabei ist man hierzulande bei weitem nicht so wettbegeistert wie beispielsweise die Briten, die auf alles Mögliche tippen, sei es die nächste Royal-Wedding, das Geschlecht des nächsten Royal-Babys oder gar den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen. Auch in den USA, insbesondere den Casinos von Las Vegas aber auch rund um Sportwetten in der NFL, NBH und NHL gab es immer mal wieder wahnwitzige oder riskante Einsätze und überraschende Gewinne. Wir werfen einen Blick auf die verrücktesten Wetten.

Besonders Online-Wetten liegen derzeit im Trend: 2021 nahmen immerhin 65,74 Millionen Menschen in der deutschsprachigen Bevölkerung daran teil, laut dem Deutschen Sportwettenverband wurden im gleichen Jahr 9,4 Milliarden Euro in Sportwetten umgesetzt. Lange waren es Lotto, Toto und die landbasierten Casinos, die das größte Gewinnpotenzial besaßen, in den vergangenen Jahren hat sich der Markt jedoch deutlich gewandelt. Online spielen man bequem jederzeit, 24 Stunden am Tag, von jedem Ort aus, denn diese Wetten lassen sich nicht nur auf dem Computer, sondern natürlich auch per Smartphone oder Tablet von unterwegs abschließen. Sportwetten und auch Online-Casinos sind mittlerweile in Deutschland ganz legal – seit Inkrafttreten des neuen Glückspielstaatsvertrags im Sommer 2021 erwerben immer mehr Anbieter eine Lizenz für den deutschen Markt. Damit haben begeisterte Wettfans auch die Gelegenheit auf die wichtigen internationalen Sportereignisse, wie beispielsweise den amerikanischen Super Bowl, zu tippen – und finden dabei oftmals gigantische Gewinnchancen.

Der 11. Juli 2020 war beispielsweise ein denkwürdiger Tag für einen NFL-Fan, als er 4.000 Dollar auf insgesamt sieben Football-Wetten setzte, von denen bereits sechs erfolgreich waren. Seine Wette Nummer sieben ging auf die Pittsburgh Steelers, wobei die Begegnung zu einer echten Zitterpartie wurde. In der letzten Sekunde setzten sie sich jedoch gegen die Dallas Cowboys durch, und der risikofreudige Spieler ging mit einem Gewinn von 442.643,40 Dollar heim.

Je höher der Einsatz, umso höher das Risiko, wie auch die Chance auf den ganz großen Gewinn. Jim ‘Mattress Mack’ McIngvale, Besitzer einer Möbelhauskette in Houston, setzte in der 2022 MLB-Liga zehn Millionen US-Dollar auf sein Lieblingsteam, die Houston Astros. Als sie sich im Finale der Baseball World Series gegen die Philadelphia Phillies durchsetzen, konnte er sich über einen satten Gewinn von 75 Millionen US-Dollar freuen.

Klar ist dieser Einsatz nicht der eines gewöhnlichen Wetters, doch auch mit geringen Beträgen lässt sich mit Glück ein kleines Vermögen schaffen. Auch hier gilt: je mehr Wetten richtig kombiniert werden oder je unwahrscheinlicher ein Gewinn ist, und damit eine höhere Quote besitzt, umso größer ist die Gewinnausschüttung. Erfahren Tipper wissen es natürlich die Gewinnchancen im Voraus zu berechnen, auch sportübergreifend: wer beispielsweise auf Argentinien als Fußball-Weltmeister und die Georgia Bulldogs als Sieger der College-Football Saison tippte, zudem beim Super Bowl und im NBA-Finale richtig lag, konnte aus 20 US-Dollar Einsatz einen Gewinn von 32.000 US-Dollar machen.

Ganz gleich, wie erfahren man beim Abgegeben von Sportwetten ist und die Teams sowie deren Leistungen im Vorfeld studiert – Glück ist immer mit dabei, denn bestimmte Ereignisse wie Verletzungen oder rote Karten wie auch die Tagesform einer Mannschaft sind nie vorhersehbar. Ein US-Spieler hätte bei einer Kombi-Wette mit einem Einsatz von 43 US-Dollar auf fünf Ereignisse eines Playoff-Spiels der Minnesota Vikings gegen die New York Giants einen Gewinn von sagenhaften 1.135.00,50 US-Doller erzielen können, verpasste die fünfte Wette jedoch haarscharf, und ging damit mit einer herben Pleite in die Geschichte ein, wobei er jedoch wenigstens keine großen Geldverlust verbuchen musste.

In Großbritannien setzt man gern auf den Pferdesport, und auch hier hab es historisch einige bemerkenswerte Gewinne. Fred Graggs aus Yorkshire setzte 2008 lediglich 50 Pence auf eine Wette, die er sich zu seinem 60. Geburtstag gönnte, und hatte dabei lediglich eine Gewinnchance von zwei-Millionen-zu-eins. Die Wette ging auf magische Weise auf, und er gewann eine Million britische Pfund, bemerkte seinen neuen Reichtum jedoch gar nicht, bis er später erneut zum Buchmacher ging, um eine neue Wette abzuschließen.

Erstaunliches gibt es auch hinsichtlich der Einsätze selbst zu vermelden, bei denen es sich nicht immer um Geld handelt. Der Russe Andrei Karpov setzte beim Poker-Spiel gegen Sergey Brodov nicht Chips, sondern seine eigene Frau, die von dieser Idee wenig begeistert war und die Scheidung einreichte, ein doppelter Verlust, da er zudem das Spiel verlor. Noch erstaunlicher ist an dieser Geschichte allerdings, dass die verspielte Gattin später tatsächlich ihren Gewinner Sergey Brodov heiratete. Das Ereignis im Jahr 2007 wurde in der ganzen Welt berichtet, und fand auch in den deutschsprachigen Medien einige Beachtung.

Gewettet werden kann um alles, und jeder hat bekanntlich seinen Preis. Der Poker-Profi Howard Lederer, der zum Zeitpunkt bereits zweimal die World Series of Poker gewonnen hatte und wahrscheinlich eher die Herausforderung liebte als auf den monetären Gewinn angewiesen zu sein, wurde von einem anderen Spieler herausgefordert einen Cheeseburger zu essen – für einen Gewinn von 10.000 US-Dollar. Lederer war strikter Vegetarier – zumindest bis dato, denn diesen Gewinn ließ er sich nicht entgehen und gab die fleischlose Ernährung prompt auf.

