Weltrekord: Akku-Bohrschrauber zieht größtes Passagierflugzeug der Welt

Mit einem spektakulären Stunt sorgt PARKSIDE im Hangar von Lufthansa Airlines (Technical Fleet Management) in München für Aufsehen: Aus eigener Kraft setzt der neue 12 V Akku-Bohrschrauber "PPBSSA 12 BF24 A1" aus der Performance-Serie der Heimwerkermarke einen rund 300 Tonnen schweren Airbus A380 in Bewegung. Jetzt kommt der Weltrekord-Bohrer in den Handel.

Dass der neue 12 V Akku-Bohrschrauber "PPBSSA 12 BF24 A1" aus der PARKSIDE Performance-Serie ein echtes Kraftpaket ist, hat die Heimwerkermarke im Hangar von Lufthansa Airlines in München eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Unter den wachsamen Augen der Guinness-World-Records-Jury hat der PARKSIDE Akku-Bohrer einen knapp 300 Tonnen schweren Airbus A380 in Bewegung gesetzt. Damit sichert sich PARKSIDE nicht nur jede Menge Anerkennung in der Heimwerker-Community, sondern auch einen Platz in der Geschichte der GUINNESS WELTREKORDE.

Martin Alles, Geschäftsleiter Marke, Lidl International, erklärt: "Mit PARKSIDE wollen wir Menschen dazu motivieren, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unser jüngster Markenstunt ist nicht nur eine technische Leistung, sondern ein kraftvolles Sinnbild für unsere Marke: Mit PARKSIDE positionieren wir uns als starker Partner für Macherinnen und Macher, die Herausforderungen anpacken und Lösungen selbst gestalten wollen. Dazu bieten wir ihnen das richtige Werkzeug zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis."

Ein ungleiches Duell: 12 V gegen 306.000 kg

Über eine rekordverdächtige Distanz von 143 cm hat der Akku-Bohrschrauber von PARKSIDE mit einer Akkuladung den rund 300 Tonnen schweren Airbus durch den Hangar von Lufthansa Airlines Technical Fleet Management in München gezogen. Dafür wurde das größte Passagierflugzeug der Welt mit einem Seil und einer speziell entwickelten Seilwinde verbunden, die sich mit dem Aufsatz der Bohrmaschine antreiben ließ. Begleitet wurde die XXL-Challenge von Ingenieuren der Technischen Universität Darmstadt, die im Vorfeld des Stunts eine Machbarkeitsprüfung durchgeführt hatten. Auch ohne Taschenrechner wird schnell klar, dass hier ein extremes Ungleichgewicht herrscht: Der Lufthansa Airbus A380 bietet Platz für mehr als 500 Passagiere und wiegt leer über 300 Tonnen. Die vier Triebwerke des Flugzeugs bringen jeweils 70.000 lbs Schubkraft Leistung - jedes für sich. Zum Vergleich: Der Akku-Bohrschrauber von PARKSIDE wiegt nur 1,5 kg und erreicht eine Leistung von 80 Nm bei 1500 U/min mit seinem 12 V Akku.

Niklas Kolorz, Science Content Creator und Physik-Enthusiast: "Als ich gehört habe, dass eine Bohrmaschine einen A380 ziehen soll, dachte ich erst: 'Das kann nicht funktionieren! Mit meiner Bohrmaschine krieg ich ja nicht mal ein Loch in die Wand!' - aber PARKSIDE hat mich eines Besseren belehrt. Dieser absolut irre Stunt zeigt, was in diesem kleinen Kraftpaket steckt. PARKSIDE-Produkte haben nicht nur den besten Preis, sondern sind vor allem richtig stark und belastbar. Chapeau an das PARKSIDE-Team. Das ist next-level Ingenieurskunst."

Rekord-Bohrer stammt aus handelsüblicher Perfomance-Serie

Gemäß den Regeln von GUINNESS WORLD RECORDS wurde die Durchführung des Stunts von offiziellen Juroren überwacht. Dabei wurden bereits vor dem Weltrekordversuch alle Bauteile des Akku-Bohrschraubers sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass es sich bei dem eingesetzten Gerät auch um einen handelsüblichen Serienbohrer handelt.

Quelle: Lidl (ots)