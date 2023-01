Gegen den Willen der Eltern: Baby bekommt „geimpfte“ Bluttransfusion und stirbt

Es erinnert an jenen tragischen Fall aus Neuseeland, wo Eltern bis zuletzt die Transfusion von Blut Covid-19-impffeier Menschen für ihr Baby im Zuge einer Herzoperation einforderten. Nur, dass jener Fall aus Spokane (USA) nicht mit einem Sorgerechtsstreit, sondern tödlich endete. Cornelia Hertzler, die Mutter des verstorbenen Babys sagte, die Ärzte hätten bei ihrem kleinen Sohn ein Blutgerinnsel „innerhalb weniger Stunden nach“ einer Bluttransfusion aus einer allgemeinen Blutbank gefunden. Mehr dazu im nachfolgenden Artikel von Niki Vogt.

Übersetzung aus Lifesitenews und verlinkten Quellen.

Ein kleiner Junge im US-Bundesstaat Washington starb an einem abnormalen und enormen Blutgerinnsel, nachdem ihm ein Krankenhaus eine Bluttransfusion aus einer allgemeinen Blutbank verabreicht hatte, anstatt ihm, wie von seinen Eltern gewünscht, mit Blut eines sicher ungeimpften Spenders zu transfundieren.

Eltern waren in Sorge vor potentiellen Blutgerinnsel

Kurz nach der Geburt des kleinen Alexander am 3. Januar 2022 entdeckten seine Eltern Cornelia Hertzler und Ron Bly nicht nur, dass seine Speiseröhre und seine Luftröhre nicht richtig miteinander verbunden waren, sondern auch, dass er an einem Herzfehler litt, der dazu führt, dass das frische, sauerstoffreiche Blut aus der Lungenvene ins Herz mit dem verbrauchten Blut aus der Körpervene ins Herz vermischt wird. Er hatte einen doppelten rechten Ventrikel (DORV) – ein „zu 95 % überlebensfähiger angeborener Herzfehler“. Das führt zu einer Sauerstoffunterversorgung und hätte das Überleben des kleinen Alexander langfristig doch gefährden können.

Um sich einer Neugeborenen-Herzoperation zu unterziehen, wurde Alexander mit dem Flugzeug in ein katholisches Krankenhaus, das Providence Sacred Heart Medical Center in Spokane, Washington, geflogen. Seine Eltern stellten in dem Krankenhaus unmissverständlich klar, dass sie „keine Bluttransfusionen von der Blutbank“ wollen, weil sie „befürchteten, dass Blut von geimpften Spendern Blutgerinnsel verursachen könnte.“

Vater Ron Bly erklärte Louisa Clary von der „Vaccine Safety Research Foundation„, dass ihre Vorbehalte gegen das Blut von Geimpften durch den Tod einer Freundin begründet wurde, die über 60 und „sehr gesund“ war. Doch „drei Tage nach der Moderna-Impfung einen Herzinfarkt“ erlitten hatte.

Krankenhaus verzögerte Blutspende von Ungeimpften

Nachdem man den Eltern wiederholt gesagt hatte, dass die Beschaffung von „ungeimpftem Blut“ gezielt zu suchender Spender sehr schwierig und „sehr teuer“ sein würde, räumte das Krankenhaus am Tag vor Alexanders erster Operation dann doch schließlich ein, „dass die Familie lediglich einige Formulare ausfüllen musste, um Blut von „bestimmten Spendern“ zu bekommen und zu verwenden“, berichtet Brian Wilkins, Chefredakteur des COVID-Blogs.

„Wie sich herausstellte, war der gesamte Prozess eigentlich relativ einfach und kostengünstig“, so die Mutter, Cornelia Hertzler. Wie Vater Bly jedoch gegenüber Clary von der Vacccine Research Foundation betonte, zögerte das Krankenhaus die Bereitstellung des „Papierkrams, um gezielt ungeimpftes Spenderblut zu erhalten“, immer weiter hinaus.

Einige Tage vor seinem Tod behaupteten sie, sie könnten das gezielte Spenderblut nicht finden und wollten ihm eine weitere Transfusion direkt von der Blutbank geben. Das ist die Situation, auf die sich Ron bezog. Wir bestanden darauf, dass sie das Blut finden, und es erschien auf magische Weise, nachdem wir viel Aufhebens gemacht hatten.

Dadurch wurde der erforderliche Papierkram nicht rechtzeitig bearbeitet, damit die Eltern rechtzeitig für eine Transfusion zum Zeitpunkt von Alexanders zweiter Operation ungeimpftes Blut erhielten. Obwohl während dieser zweiten Operation keine Bluttransfusion nötig war, stellte die Ärztin Dr. Eleane Beadle am nächsten Tag fest, dass der kleine Alexander aufgrund eines niedrigen Hämoglobinspiegels eine Bluttransfusion benötigte.

„Anstatt noch ein paar Tage abzuwarten, bis das von uns gespendete Blut vollständig verarbeitet und verfügbar war, verwendete die Ärztin für die Transfusion Blut aus einer allgemeinen Blutbank“, sagte Alexanders Vater, Ron Bly, gegenüber Clary von der Vacccine Research Foundation.

Ärzte entdeckten Blutgerinnsel kurz nach Bluttransfusion

Brian Wilkins, Chefredakteur des COVID-Blogs wies darauf hin, dass in Washington am 1. Februar 2022 bereits 70% der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft waren und 79% mindestens eine Injektion erhalten hatten. Daher lag die Wahrscheinlichkeit, dass der kleine Alexander geimpftes Blut erhielt, bei fast 80%.

Der untersuchende Arzt „fand das Blutgerinnsel innerhalb weniger Stunden nach der Transfusion“, sagte Mutter Hertzler am Donnerstag zu Clary (Vacccine Research Foundation). Die Mutter berichtet weiter, dass die Ärzte ihnen zwar vorher gesagt hatten, dass Blutgerinnsel in einem Fall wie Alexander sehr selten sind“, aber nachdem er tatsächlich ein Blutgerinnsel bekommen hatte, hieß es plötzlich: Nun ja, das kommt schonmal vor. Aber … das kann ein Blutverdünner beheben. „Doch die Blutverdünner – sie hatten ihm die höchste Dosis verabreicht, die sie einem Säugling geben konnten. Und es hat nichts gebracht. [Das Gerinnsel] wuchs einfach sehr schnell weiter“, fuhr Alexanders Mutter fort.

Hier ein Vergleichsfoto des kleinen Alexanders. Links: Baby Alexander vor der Transfusion mit geimpftem Blut, rechts danach. Quelle: Twitter, Cornelia Hertzler.



Sie glaubt, dass, wenn es sich im ein „normales Gerinnsel“ gehandelt hätte, wäre es durch die Blutverdünner aufgelöst worden. „Angesichts dessen was wir von den Befunde von abnormalen Gerinnseln bei den geimpften Verstorbenen verstanden haben, ist davon auszugehen, dass es sich hier nicht um ein normales Blutgerinnsel handelte“.

Krankenhaus leugnet nun Fall des verstorbenen Babys

Vater Ron Bly erklärte auf der Seite einer Spendenaktion für Alexander, dass das Gerinnsel zu einer „enormen Größe“ heranwuchs und „sich schließlich von seinem linken Knie bis zu seinem Herzen erstreckte“. Eine bakterielle Infektion mit MRSA (Multiresistenten Keimen) „besiedelte das Blutgerinnsel, und keine noch so große Menge an Medikamenten oder Antibiotika konnte das Gerinnsel schrumpfen lassen oder die Infektion beseitigen.“ Baby Alex starb 12 Tage nach der Operation, am 17. Februar 2022. Er wurde in Walla Walla, Washington, nach einer russisch-orthodoxen Beerdigung beigesetzt, teilte Wilkins mit.

Alexanders Vater Ron Bly fügte später auf Alexanders Spendenseite hinzu, dass seine Frau das Sacred Heart Children’s Hospital kontaktiert habe und dass das Krankenhaus „behauptet, sie könnten keinen Eintrag und keine Krankenakte über unseren Sohn finden“. Mutter Hertzler erzählte Clary, dass sie „das Aufnahmeteam“ des Krankenhauses angemailt hatte und daraufhin ein Formular zum Ausfüllen erhielt, in dem sie gebeten wurde, ihren Personalausweis und jedweden Namen anzugeben, unter dem Alexander aufgeführt sein könnte.

„Ich schickte ihnen meinen Nachnamen, seinen Nachnamen, seinen rechtlichen (in der Geburtsurkunde eingetragenen) Namen … und sie versuchten es mit jeden einzelnen Namen, ihn in den Registern zu finden – und wurden nicht fündig und sagten: ich kann keinen Eintrag über ihn in unserem System finden.“

Die investigative US-Seite LifeSiteNews setzte sich mit dem Providence Sacred Heart Medical Center in Verbindung und bat um Informationen zu dem Fall, um „ein paar Fakten“ zu einer Geschichte über ein Baby zu bestätigen, das Anfang des Jahres im Krankenhaus geboren wurde. „Ich habe keine Informationen darüber und dieses Gespräch ist beendet“, antwortete ein Krankenhausmitarbeiter.

Die Eltern veröffentlichten aber die Geburtsurkunde, die sie erhalten hatten (hier auf dieser Seite gegen Ende das Artikels abgebildet).

Hertzler teilte Clary mit, dass Alexander eine „Ehrengeburtsurkunde“ habe, da sich die Ausstellung der offiziellen Geburtsurkunde in seinem Geburtskrankenhaus lange verzögert habe, was sie auf die Abwesenheit des Personals zurückführte.

Die Eltern vermuten daher, dass das Krankenhaus alle Aufzeichnungen ihres Kindes bewusst nachträglich gelöscht hat, um den Fall bewusst als „Falschmeldung“ oder „Verschwörung“ abzutun und sich einer möglichen rechtlichen Verantwortung zu entziehen.

Leider ist Baby Alexander nicht der einzige Fall. Baby Will auf Neuseeland ist der nächste, kleine Patient, der eine Herzoperation benötigt – und auch hier kämpfen seine Eltern darum, dass Will nur Blut von Ungeimpften bekommt. Auf einer Webseite werden Mitstreiter gesucht und aufgefordert, in dem Krankenhaus, in dem der Kleine liegt. Die Leser werden weiterhin aufgefordert, an die Blutbank zu schreiben und Briefe an das Parlament zu schicken.

