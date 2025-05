Kraftstoffpreise in Deutschland: Preise sinken auch im vergangenen Monat weiter mehr-tanken Report April 2025

Nach dem Rückgang der Kraftstoffpreise im März sind die Durchschnittspreise im April in Deutschland weiter gesunken. Die Preise verringerten sich für Super E5 um 1 Cent pro Liter, für Super E10 um 0,9 Cent und für Diesel um 4,4 Cent. Der durchschnittliche Preis für den Liter Super E5 lag im April bei 1,743 Euro, für Super E10 bei 1,685 Euro und für Diesel bei 1,579 Euro.

Am 10. April wurde mit 1,723 Euro pro Liter der niedrigste Preis für Super E5 verzeichnet, während am 3. April der höchste Preis des Monats mit 1,774 Euro pro Liter erreicht wurde. Der Monat begann mit steigenden Preisen, fiel dann bis zur Monatsmitte deutlich ab, erreichte rund um den 10. April seinen Tiefpunkt, stieg über das Osterwochenende leicht an und sank zum Monatsende erneut. Besonders günstige Tankmöglichkeiten gab es dienstags und mittwochs, während die Preise freitags am höchsten waren.

Preisschwankungen im April bei Super E5, E10 und Diesel

Im April schwankten die Preise für Super E5 und Super E10 täglich von 6,6 bis 13,1 Cent pro Liter. Für Diesel lagen die Preisschwankungen im Durchschnitt zwischen 6,3 und 14,7 Cent pro Liter.

Super E5 in Berlin am günstigsten - Autobahnpreise sinken minimal

Im April wurden die niedrigsten Preise für Super E5 in Berlin mit 1,699 Euro pro Liter festgestellt, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1,724 Euro und Mecklenburg-Vorpommern mit 1,725 Euro. Die höchsten Preise wurden hingegen in Saarland mit 1,773 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1,768 Euro und in Sachsen mit 1,760 Euro pro Liter registriert.

Auch auf den deutschen Autobahnen setzte sich der Preisrückgang fort. Der Preis für Super E5 fiel im Vergleich zum März um 1,7 Cent und lag im April im Durchschnitt bei 1,90 Euro pro Liter. Besonders hohe Literpreise wurden auf den Autobahnen in Hamburg mit 2,237 Euro und in Sachsen mit 2,123 Euro verzeichnet. Abseits der Autobahnen zahlte man auch im April deutlich weniger für Super E5. So konnte man in Hamburg bei Super E5 pro Liter bis zu 49,6 Cent sparen. Bei einem Tankvolumen von 70 Litern entsprach dies einer Ersparnis von insgesamt 34,72 Euro pro Tankfüllung.

Das Städte-Ranking

Regionale Unterschiede von bis zu 26,3 Cent pro Liter E5

Auch im April 2025 zeigten sich in verschiedenen deutschen Städten erneut deutliche Preisunterschiede beim Super E5. Die höchsten Preise pro Liter E5 wurden in Konstanz mit 1,942 Euro, in Dormagen mit 1,838 Euro und in Grevenbroich mit 1,816 Euro festgestellt. Deutlich günstiger war das Tanken hingegen in Langenfeld (Rheinland) mit 1,679 Euro, in Hilden mit 1,680 Euro und in Castrop-Rauxel mit 1,682 Euro. Die Preisspanne zwischen der teuersten und der günstigsten Stadt betrug damit 26,3 Cent pro Liter und stieg um 1 Cent im Vergleich zum Vormonat an.

Das Marken-Ranking im April 2025

ED, OIL! und Globus erneut am günstigsten - Score, Aral und AGIP ENI die teuersten Marken

Im April 2025 lagen die günstigsten Preise für einen Liter Super E5 bei den Marken ED mit 1,702 Euro, OIL! mit 1,713 Euro und Globus mit 1,714 Euro. Die teuersten Anbieter waren Score mit 1,772 Euro sowie Aral und AGIP ENI mit jeweils 1,763 Euro. Der Preisunterschied zwischen den günstigsten und den teuersten Marken betrug damit 7 Cent pro Liter Super E5.

Quelle: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT (ots)