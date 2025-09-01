Dittersdorf: Schwerer Verkehrsunfall auf der A9 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am gestrigen Sonntagabend, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw Mercedes die Autobahn 9, zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf, in Fahrtrichtung München. In Höhe des Unfallkilometers kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieg an einer beginnenden Leitplanke mit seinem Fahrzeug auf.

Das Fahrzeug überschlug sich fortfolgend mehrfach, durchbrach den angrenzenden Wildschutzzaun und kam nach 200m circa 3m unterhalb der Fahrbahn im Straßengraben zum liegen. Durch den Unfall wurde die 36-jährige Beifahrerin schwer verletzt und nach einer Stabilisierung vor Ort mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verflogen.

Zudem wurden der Fahrzeugführer und ein vierjähriges Kind bei dem Unfall leicht verletzt und per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der umfangreichen Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn München für ca. 1,5h voll gesperrt werden. Im Rahmen der folgenden Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahnbahn München weiterhin teil gesperrt bleiben. Im abendlichen Reiseverkehr bildete sich ein 5km langer Rückstau. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, indem die genaue Unfallursache Gegenstand der Ermittlungen sein wird. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 35.000,- Euro.

Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)