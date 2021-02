Dieses Knowhow sollten Sie zu Atemschutzmasken haben

Atemschutzmasken sind momentan in aller Munde. Um sich sowie die Mitmenschen vor dem ansteckenden Corona-Virus zu schützen, müssen in öffentlichen Bereichen Atemschutzmasken getragen werden. Verstärkt empfiehlt die Politik das Nutzen von FFP2 Masken. Damit Sie bei den aktuellen Debatten rund um die Atemschutzmasken stets gut informiert sind, sollten Sie einige Kenntnisse zu diesen schützenden Helfern haben. Worin unterscheiden sich die FFP Masken? Worauf sollten Sie beim Kaufen achten und welche Vorteile, aber auch Nachteil bringen sie mit sich?

FFP1, FFP2 und FFP3 – Was bedeutet das?

Immer wieder fällt der Begriff der FFP Masken. Doch dabei müssen drei verschieden Schutzstufen unterschieden werden, die nach der EN 149:2001+A1:2009 (entspricht DIN EN 149:2009-08) europaweit normiert sind. Diese Normierung ist besonders wichtig, um Anforderungen an die Masken genau zu definieren sowie überprüfbar zu machen.

Die FFP1 Maske zeichnet sich durch ihren Schutz gegen ungiftige Partikel auf Basis von Öl und Wasser aus. Jedoch filtern diese Masken keine krebserzeugenden oder radioaktiven Stoffe, weswegen Sie nur bei Schadstoffkonzentrationen bis zum 4-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes zum Einsatz kommen sollten. Zu beachten ist auch die vergleichsweise hohe Undichtigkeit, welche maximal 22% beträgt.

Hingegen zeichnen sich die FFP2 Masken, welche aktuell verstärkt empfohlen werden, durch einen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis und eine maximale Undichtigkeit von 8% aus. Ebenso wie die FFP 1 Maske kann dieses Modell keine krebserzeugenden Stoffe oder radioaktiven Partikel filtern.

FFP Masken der Stufe drei bieten die geringste Undichtigkeit von maximal 2 Prozent. Zudem schützen sie auch gegen krebserzeugende und radioaktive Partikel. Diese Masken können zum Schutz vor dem Corona-Virus getragen werden. Sie sind jedoch aufgrund der Erfüllung eines sehr hohen Standards vergleichsweise teuer.

Sind Sie auf der Suche nach FFP 2 oder FFP 3 Schutzmasken, werden Sie bei Elosung und Be We Kang fündig. In kurzer Zeit füllen Sie Ihren Vorrat an Schutzmasken auf, was besonders wichtig ist, da die Tragezeit einer Maske stark beschränkt ist.



Worauf sollten Sie beim Kaufen achten?

Möchten Sie FFP Schutzmasken kaufen, gilt es wichtige Kriterien zu beachten. Um einen zuverlässigen Schutz zu bieten, müssen die Masken den Normierungen unterliegen. Eine Zertifizierung zeichnet geprüfte Modelle aus und bietet Ihnen beim Tragen besondere Sicherheit. Kaufen Sie aus diesem Grund ausschließlich Modelle, welche durch das CE-Zeichen mit einer vierstelligen Prüfinstitutnummer ausgezeichnet sind. Ebenso kann die EU-Norm EN 149 auf der Verpackung abgedruckt sein. Diese bietet Ihnen ebenso Sicherheit. Verfügt eine Maske nicht über das CE-Zeichen, müssen diese nicht gleich schlecht sein. Die KN95 Masken stammen aus China und sind den Masken, welche der Norm entsprechen sehr ähnlich.



Welche Vor- und Nachteile bringen die Masken mit sich?

Die Vorteile dieser Masken liegen klar auf der Hand und sollten in der aktuellen Zeit nicht hinterfragt werden. Sie schützen vor dem Verbreiten sowie Aufnehmen von krankheitserregenden Substanzen sowie Viren.

Zu beachten ist allerdings, dass die Masken den Atemwiderstand deutlich erhöhen. Daher sollten dies FFP2 Modelle nicht länger als 75 Minuten getragen werden. Anschließend gilt es eine circa 30-minütige Pause in den Tragerythmus zu integrieren. Nach acht Stunden sollten die Masken dann entsorgt werden, da sie sich mit der Feuchtigkeit des Atems vollgesogen haben. Möchten Sie die Maske nicht dauerhaft tragen, sollten Sie diese zwischen den einzelnen Intervallen ausreichend austrocknen lassen. Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass die Masken nach einem Trageintervall entsorgt werden sollten.



