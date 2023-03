Cannabis legalisieren? – Pro und Contra

Um die Legalisierung von Cannabis besteht schon seit sehr vielen Jahren eine Kontroverse und die Pros und Kontras werden immer wieder diskutiert. Dabei fließen immer wieder neueste, wissenschaftliche Erkenntnisse mit in die Entscheidung ein, aber dennoch bleibt die Kontroverse bestehen. In Deutschland ist Cannabis nach wie vor verboten, aber es gibt viele Stimmen, die aus verschiedensten Gründen eine Legalisierung fordern.

Legalisierung in Sicht?

Für die Legalisierung von Cannabis wurde am 26. Oktober 2022 von Karl Lauterbach ein Eckpunktepapier für einen Gesetzesentwurf vorgestellt. Der Entwurf sieht die Legalisierung eines eingeschränkten Konsums für Erwachsene vor, der auch den Kauf geringer Mengen erlaubt. So wäre es auch denkbar, dass Cannabis Samen kaufen und geringe Mengen selbst ziehen im Bereich des Möglichen liegen könnte, denn der Besitz von bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf wird in diesem Schreiben ebenfalls als Legalisierungsmöglichkeit vorgestellt. Minderjährige sollen nach wie vor kein Cannabis konsumieren dürfen, auch können diesen bei Verstoß Pflichtkurse zur Prävention vom Jugendamt auferlegt werden.

Legalisierung von Cannabis - Contra

Einige Punkte sprechen dafür, die Droge „Cannabis“ nicht zu legalisieren, denn die Auswirkungen auf die Psyche sind wissenschaftlich nachweisbar. So gibt es verschiedene Argumente gegen eine Legalisierung.

Cannabis kann süchtig machen

Aus dem regelmäßigen Konsum von Cannabis kann eine Sucht entstehen, die der Süchtige allein nicht mehr in den Griff bekommen kann. Gegner der Legalisierung befürchten, dass eine solche Abhängigkeit auch bei Erwachsenen durch die Legalisierung gefördert werden könnte. Aus einem Entzug können körperliche und psychische Folgen entstehen.

Gesundheitliche Risiken

Durch das Einatmen des Rauches in die Lunge kann es auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Regelmäßiger Cannabiskonsum kann so das Herz-Kreislauf-System schädigen. Auch psychische Krankheiten wie Psychosen können die Folge von Cannabis-Konsum sein. Dabei spielt das Alter eine Rolle. Je jünger mit dem Konsum begonnen wurde, desto höher das Risiko, eine Psychose zu entwickeln. Entscheidend scheint dabei der THC-Gehalt zu sein. Je mehr THC konsumiert wird, desto höher scheint die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Folgeerkrankung.