Zweckentfremdung von Wohnungen: Dieses Risiko tragen Vermieter bei ungenehmigter Kurzzeitvermietung

In vielen Städten, wie etwa Berlin, wird die Zweckentfremdung von Wohnraum zunehmend zum Problem. Während nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Ferienunterkünfte offiziell genehmigt ist, wird eine deutlich höhere Anzahl an Wohnungen ohne behördliche Zustimmung an Touristen vermietet. Doch Vermieter, die ohne Genehmigung handeln, riskieren nicht nur hohe Strafen, sondern auch rechtliche Konsequenzen, die weitreichend sein können.

Ungenehmigte Kurzzeitvermietung kann teuer werden – von Bußgeldern bis hin zu Rückforderungen der erzielten Mieteinnahmen. Die Behörden kontrollieren inzwischen immer strenger. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Schritte notwendig sind, um sich rechtlich abzusichern. Zwischen Marktpotenzial und gesetzlicher Pflicht: Was bei Kurzzeitvermietung zu beachten ist Die Kurzzeitvermietung ist für viele Anbieter längst mehr als nur ein Nebenverdienst – sie ist Teil eines modernen, flexiblen Unterkunftsangebots. Gerade in Städten mit hoher Nachfrage ergänzen Ferienwohnungen das bestehende Angebot sinnvoll: Sie bieten mehr Platz, Unabhängigkeit und sind besonders bei Familien oder Geschäftsreisenden beliebt. Gleichzeitig gelten in vielen Städten klare Regeln, wie Wohnraum genutzt werden darf. Wird eine Wohnung regelmäßig an wechselnde Gäste vermietet, kann das – je nach Kommune – als Zweckentfremdung gelten und eine Nutzungsänderung erforderlich machen. Diese ist grundsätzlich überall notwendig, unabhängig von der Stadt. In Kommunen mit Zweckentfremdungssatzung ist die Genehmigung solcher Nutzungsänderungen für Wohnraum allerdings stark eingeschränkt, da bestehender Wohnraum dort besonders geschützt werden soll. Wer seriös vermieten möchte, sollte sich daher frühzeitig informieren und die lokalen Vorgaben beachten, um rechtlich sicher zu handeln und langfristig planen zu können.Wer seriös vermieten möchte, sollte sich daher frühzeitig informieren und die lokalen Vorgaben beachten, um rechtlich sicher zu handeln und langfristig planen zu können. Hinzu kommt: Die Kontrollen werden digitaler und gezielter. Behörden greifen verstärkt auf öffentlich zugängliche Buchungsdaten zu und fordern bei Plattformen wie Airbnb und Booking.com Informationen zu inserierten Objekten an. Verstöße werden nicht nur mit Bußgeldern – in Berlin etwa bis zu 100.000 Euro – geahndet, sondern können auch zu Nutzungsuntersagungen oder Rückforderungen der gesamten Mieteinnahmen führen. Strategien für eine rechtssichere Vermietung Es ist allerdings durchaus möglich, trotz der regulatorischen Anforderungen auf legalem Weg ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen. Ein zentraler Punkt dabei: die frühzeitige Beantragung einer Nutzungsänderung. Wer eine Wohnung offiziell als Ferienunterkunft genehmigen lässt, kann langfristig planen und auf behördliche Rückfragen gelassen reagieren. Gerade in touristisch beliebten Lagen lohnt es sich, gezielt nach Immobilien zu suchen, die entweder bereits genehmigt sind oder sich ohne großen Aufwand umwidmen lassen. Neben klassischen Wohnimmobilien bieten sich auch Gewerbeflächen als Alternative an. Ehemalige Ladenlokale, Büros oder Studios lassen sich oft mit überschaubarem Aufwand in Apartments umgestalten – und unterliegen in vielen Fällen nicht den strengen Wohnraumschutzgesetzen. Auch Bestandsimmobilien wie kleine Hotels, Pensionen oder Gästehäuser können ein guter Einstieg sein. Sie sind oft bereits für die Beherbergung ausgelegt und benötigen lediglich eine Modernisierung, um heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Rechtlich sicher, praktisch durchdacht Rechtskonforme Vermietung allein reicht allerdings nicht aus – auch die operative Umsetzung muss stimmen. Professionelle Ausstattung, klare Hausregeln, transparente Preisgestaltung und verlässliche Kommunikation sind grundlegende Erfolgsfaktoren. Wer seinen Gästen ein stimmiges Gesamtpaket bietet, erhöht nicht nur die Auslastung, sondern auch die Wahrscheinlichkeit für positive Bewertungen. Automatisierte Prozesse, etwa bei Buchung, Schlüsselübergabe oder Reinigung, helfen dabei, den Aufwand gering zu halten. Die Kurzzeitvermietung kann nur ein professionelles Geschäft sein, das Gästen ein gutes Angebot macht und gleichzeitig wirtschaftlich rentabel ist, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Wer das ignoriert, riskiert mehr als nur ein Bußgeld. Deshalb lohnt es sich, von Anfang an mit klaren Strukturen zu arbeiten, Genehmigungen einzuholen und die Vermietung transparent aufzubauen. Fazit: Mit Plan zum Erfolg – und ohne böse Überraschungen Die Nachfrage nach flexiblen Unterkünften steigt und damit auch das Interesse an der Kurzzeitvermietung. Wer diese Chance nutzen will, sollte sich allerdings nicht allein auf Plattformen und Nachfrage verlassen. Vielmehr ist es entscheidend, die gesetzlichen Vorgaben zu kennen, Genehmigungen einzuholen und die Immobilie gezielt auszuwählen. Wer die Spielregeln beachtet, kann auf einem wachsenden Markt bestehen. Und wer zusätzlich auf Qualität, Service und rechtliche Absicherung setzt, schafft die Grundlage für ein nachhaltiges Modell – ganz gleich, ob als Einzelperson oder professioneller Anbieter mit vielen Objekten. Quelle: Gastgeben.de (ots)