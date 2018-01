“Dschungelcamp” 2018: Männer stehen auf Transgender-Model

Seit dem 19. Januar flimmert wieder der tägliche Promi-Wahnsinn aus dem australischen Dschungel über den Bildschirm: Der RTL-Klassiker “Ich bin ein Star ‒ holt mich hier raus!” geht in die nächste Runde. Das Casual Dating Portal C-Date.de hat seine Userinnen und User schon im Vorfeld gefragt: Mit welcher Kandidatin und welchem Kandidaten würden Sie in der Wildnis am liebsten Ihre Hängematte teilen? Überraschung: Die Favoritin sorgte bereits im Vorfeld für Schlagzeilen!

Ja, sie wollen! Die User von C-Date stehen auf die Frau, die mal ein Mann war - und deshalb (und mit nackten Tatsachen im “Playboy”) bereits heftig für Furore sorgte. “Mit welcher Dschungel-Kandidatin oder mit welchem -Kandidaten 2018 würden Sie am liebsten Tarzan und Jane spielen?”, fragte das Casual Dating Portal in einer Umfrage. Die Favoriten: Transgender-Model Giuliana Farfalla und “Bachelorette”-Sieger David Friedrich. Transgender- Model vor “Bachelor”-Kandidatin und Katzen-Schwester Überraschung: Die C-Date-User würden das Transgender-Model Giuliana Farfalla nicht von der Kante ihrer Hängematte stoßen. Die langbeinige Blondine, die 2017 bei “GNTM” für Schlagzeilen sorgte, wurde als Pascal Radermacher geboren. 29 Prozent der User finden: Na und? Der zweite Rang geht an “Bachelor”-Kandidatin Kattia Vides. 20 Prozent der Herren würden mit der gebürtigen Kolumbianerin auch mal zwischen Kakerlaken schnakseln. Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Brünette schon in der “Bachelor”-Villa gern äußerst freizügig herumspazierte. Rang 3 geht an Jenny Frankhauser, die bisher die Reality-TV-Karriere ihrer Schwester Daniela Katzenberger überließ. 17 Prozent der Männer würden die Katzen-Schwester gern zum Schnurren bringen. Keine Lust auf Ex-Frauen 16 Prozent küren die Komikerin und Schauspielerin Sandra Steffl zu ihrer persönlichen Dschungelkönigin. Auf 10 Prozent schafft es Sängerin Tina York, die Schwester von Schlagerstar Mary Roos. Wie im echten Leben hat Natascha Ochsenknecht auch auf C-Date wenig Glück mit den Männern: Gerade mal 6 Prozent möchten mit der Ex von Schauspieler Uwe Ochsenknecht am Lagerfeuer träumen. Das Schlusslicht bildet Tatjana Gsell: Nur 2 Prozent würden mit dem Ex-Model/Escort-Girl/Schönheitschirurgen-Gattin/Reality-Sternchen an ihrer Liane durch den Dschungel schwingen. Heiß, heißer, Eskimo Callboy Auch bei den Herren macht ein “Bachelorette”-Kandidat das Rennen. David Friedrich ging vergangenes Jahr gar als Sieger hervor ‒ auch wenn die Liebe zu “Bachelorette” Jessica Paszka nicht von langer Dauer war. Bei den C-Date-Userinnen wird er ganz heiß gehandelt: Ganze 32 Prozent würden sich den Schlagzeuger der Band “Eskimo Callboy” ins Iglu ‒ pardon: in ihre Hängematte ‒ bestellen. Daniele Negroni scheint den zweiten Platz abonniert zu haben: Auf ihm landete er bereits 2012 bei “DSDS”, nun auch bei den den Damen: 24 Prozent hätten nichts gegen ein bisschen Dschungel-Amore mit dem gebürtigen Italiener. Rang 3 geht an den Bad Boy des deutschen Fußballs, Ansgar Brinkmann. 21 Prozent der Frauen können sich vorstellen, mit ihm im Urwald zu spielen. Soul-Sänger Sydney Youngblood verkaufte in den Neunziger Jahren zwar über 5 Millionen Tonträger, bei den Damen scheint er aber keinen großen Schlag (mehr) zu haben: Nur 13 Prozent wollen den gebürtigen Amerikaner. Auf dem letzten Platz landet mit 10 Prozent Reality-Star Matthias Mangiapane. Das dürfte dem “Hot oder Schrott”-Darsteller herzlich egal sein ‒ schließlich ist er glücklich mit seinem TV-Partner Hubert Fella liiert. Quelle: C-Date

