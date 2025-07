Meta: Digitale Überwachung von 50 Millionen Menschen hat juristische Konsequenzen

Die Berliner Kanzlei BK Baumeister & Kollegen positioniert sich als starke Kraft im digitalen Verbraucherschutz. Ziel der Kanzlei ist es, die Rechte von Millionen Nutzer in der digitalen Welt wirksam durchzusetzen und Konzerne anzuklagen, die geltendes Recht systematisch unterlaufen.

Aktueller Anlass ist ein Verfahren gegen den US-Konzern Meta, das BK Baumeister & Kollegen initiiert hat. Dabei geht es um das grundlegende Geschäftsmodell von Meta, das auf der systematischen Überwachung des digitalen Privatlebens der Nutzer der Meta-Plattformen basiert. In Deutschland sind rund 50 Millionen Menschen betroffen. Die meisten von ihnen ahnen nicht, in welchem Ausmaß ihr digitales Verhalten analysiert, gespeichert und kommerziell (aus-)genutzt wird. Und das ohne wirksame Zustimmung. Ohne Transparenz. Ohne Kontrolle.

Bisherige Erfolge

Die Kammer für Wettbewerbs- und Datenschutzrecht des Landgericht Leipzig stellt in ihrem aktuellen Urteil vom 04.07.2025 fest, dass alle Nutzer von Facebook und/oder Instagram einen Anspruch von mindestens 5.000 Euro gegen Meta haben - ohne, dass es weiterer Voraussetzungen bedarf.

Damit reiht sich das LG Leipzig in die Riege zahlreicher Gerichte ein, die den Nutzer von Meta vierstellige Schadenersatzansprüche aufgrund der Überwachung ihres digitalen Privatlebens zusprechen. Dazu zählen unter anderem Kammern des LG Berlin, des LG Hamburg, des LG München, des LG Köln, des LG Frankfurt und des LG Stuttgart.

BK Baumeister & Kollegen: Eine Kanzlei, die sich nicht mit dem Status quo abfindet

BK Baumeister & Kollegen will rechtliche Grenzen dort sichtbar und wirksam machen, wo sie bislang zu oft übergangen werden: In den digitalen Räumen unseres Alltags. Die Kanzlei versteht sich als strategischer Akteur. Es sollen nicht nur Einzelansprüche durchgesetzt, sondern grundlegende Missverhältnisse hinterfragt werden.

"Wir beobachten schon lange, dass sich ein Geschäftsmodell etabliert hat, das auf der totalen Auswertung von Persönlichkeitsdaten basiert", sagt Max Baumeister, Geschäftsführer der Kanzlei. "Unsere Aufgabe ist es, dieses System rechtlich zu hinterfragen und dort anzusetzen, wo Millionen Menschen ihre Rechte verlieren, ohne es zu bemerken".

BK Baumeister & Kollegen steht für einen modernen Verbraucherschutz - kämpferisch, strategisch und digital verankert. Die Kanzlei verfolgt das Ziel, eine Welt zu schaffen, in der Nutzer ihre Daten bewusst schützen können und in der Recht nicht hinter Technologie her läuft, sondern ihr den Weg weist.

Der Fall Meta: Symbol für eine große Schieflage

Die rechtliche Auseinandersetzung mit Meta ist in ihrer Dimension einzigartig, aber zugleich exemplarisch für ein digitales System, in dem kommerzielle Interessen oft über Grundrechte gestellt werden. Ziel des Verfahrens ist es, gerichtlich feststellen zu lassen, dass Meta personenbezogene Daten illegal verarbeitet - und dass diese Praxis sofort beendet werden muss. Zugleich strebt die Kanzlei Entschädigungen für Betroffene an und will mit dem Verfahren ein Signal setzen, das weit über den Einzelfall hinausweist.

Quelle: BK Baumeister & Kollegen (ots)